Βραζιλία: Γαμπρός Σκότωσε Τη Νύφη Στο Γαμήλιο Γλέντι Τους

Τραγωδία σε γάμο: Ο γαμπρός σκότωσε τη νύφη στο γαμήλιο γλέντι

Τσακώθηκαν, την πυροβόλησε, έφυγε και επέστρεψε να την αποτελειώσει

Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Γυναικοκτονία σημειώθηκε στη Βραζιλία, όπου ο 55χρονος γαμπρός σκότωσε τη 34χρονη νύφη του στο γαμήλιο γλέντι.
  • Η νύφη, Najylla Duenas Nascimento, δέχθηκε πυροβολισμούς από τον σύζυγό της, Daniel Barbosa Marinho, κατά τη διάρκεια καβγά.
  • Ο δράστης χρησιμοποίησε το υπηρεσιακό του όπλο και πυροβόλησε τη γυναίκα δύο φορές.
  • Παρά τις πρώτες βοήθειες, η νύφη υπέκυψε στα τραύματά της.
  • Ο 55χρονος έχει συλληφθεί και ερευνάται για γυναικοκτονία.

Ασύλληπτη γυναικοκτονία σημειώθηκε στη Βραζιλία, όπου μια νύφη δολοφονήθηκε από τον σύζυγό της στο γαμήλιο γλέντι, λίγες ώρες μετά τον γάμο τους.  

Θύμα η 34χρονη Najylla Duenas Nascimento, η οποία δέχθηκε πυροβολισμούς από τον 55χρονο σύζυγό της, Daniel Barbosa Marinho, κατά τη διάρκεια της γαμήλιας δεξίωσης στην περιοχή Campinas. 

Σύμφωνα με τις Αρχές, το ζευγάρι φέρεται να είχε έντονο καβγά κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, με την κατάσταση να ξεφεύγει. Ο 55χρονος, που εργάζεται ως δημοτικός αστυνομικός, φέρεται αρχικά να διαπληκτίστηκε με τη σύζυγό του και στη συνέχεια να χρησιμοποίησε το υπηρεσιακό του όπλο, πυροβολώντας την. 

Νύφη δολοφονήθηκε από τον σύζυγό της στο γαμήλιο γλέντι τους

Η Najylla Duenas Nascimento

Μετά την πρώτη επίθεση, ο δράστης εγκατέλειψε το σημείο, όμως σύμφωνα με μαρτυρίες, επέστρεψε λίγο αργότερα και την πυροβόλησε ξανά. 

Αστυνομικός σκότωσε τη σύζυγό του στο γλέντι του γάμου τους

Ο δράστης Daniel Barbosa Marinho

Συγγενείς που βρίσκονταν στο σημείο απομάκρυναν εγκαίρως τα παιδιά που ήταν παρόντα, ενώ διασώστες έσπευσαν άμεσα για να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, η γυναίκα υπέκυψε στα τραύματά της. 

Οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του 55χρονου, ο οποίος κρατείται και ερευνάται για γυναικοκτονία. 

Σύμφωνα με την αστυνομία, η 34χρονη ήταν μητέρα τριών παιδιών από προηγούμενη σχέση, ενώ οι έρευνες για τις ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας συνεχίζονται. 

