Αδωνις Γεωργιάδης: Δεν είμαι εγώ στη φωτογραφία «σε τρυφερό τετ α τετ»

«Ψεύτικη η φωτογραφία που κυκλοφορεί στα social media» αναφέρει

Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Άδωνις Γεωργιάδης διαψεύδει φωτογραφία που κυκλοφορεί στα social media, λέγοντας ότι δεν τον απεικονίζει.
  • Η φωτογραφία φέρεται να είναι προϊόν AI και χρησιμοποιείται για πολιτική εκμετάλλευση.
  • Ο υπουργός τονίζει την ανάγκη σεβασμού της προσωπικής ζωής και αποφυγής δημόσιου χλευασμού.
  • Καλεί τους επικριτές του να εστιάσουν σε σοβαρά ζητήματα και πολιτικές πράξεις αντί σε φήμες.
  • Καταδικάζει την τοξικότητα στην πολιτική ζωή και την αναπαραγωγή ψευδών ειδήσεων.

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης με ανάρτησή του  διαψεύδει τις αναρτήσεις στα social media με  φωτογραφία που φέρεται να αφορά τον ίδιο και  «απεικονίζει έναν άνδρα και μία γυναίκα σε προσωπική στιγμή». Όπως αναφέρει κατηγορηματικά, «η συγκεκριμένη φωτογραφία δεν απεικονίζει λοιπόν εμένα, το πιθανότερο είναι προϊόν AI».

Ο υπουργός Υγείας επισημαίνει στην ανάρτησή του: 

«Εδώ και κάποιες ώρες κυκλοφορεί στο διαδίκτυο μία φωτογραφία που απεικονίζει έναν άνδρα και μία γυναίκα σε προσωπική στιγμή. Αρκετοί έσπευσαν να ταυτίσουν τον άνδρα της φωτογραφίας με εμένα, προσπαθώντας για ακόμη μία φορά να πλήξουν τη δημόσια εικόνα και την προσωπικότητά μου. Πριν όμως αρχίσουμε να σχολιάζουμε και να αναπαράγουμε ο,τιδήποτε, καλό θα ήταν να μάθουμε να ξεχωρίζουμε την αλήθεια από το ψέμα και πάνω απ’ όλα να σεβόμαστε ότι πίσω από κάθε άνθρωπο υπάρχουν οικογένειες παιδιά και προσωπικές ζωές. 

Δεν είναι όλα αντικείμενο δημόσιου χλευασμού ή πολιτικής εκμετάλλευσης. Η συγκεκριμένη φωτογραφία δεν απεικονίζει λοιπόν εμένα, το πιθανότερο είναι προϊόν AI και τίθεται και το ζήτημα πώς θα προστατευθούμε από το ψέμα στην εποχή που ζούμε. Αν κάποιος θέλει να μου ασκήσει κριτική υπάρχουν σοβαρά ζητήματα και πολιτικές πράξεις πάνω στις οποίες μπορεί να το κάνει. Βρίσκομαι άλλωστε συνεχώς εκτεθειμένος στη δημόσια κριτική με σειρά ενεργειών και δηλώσεων μου. 

Αν κάποιοι θέλουν τόσο πολύ να με πλήξουν ή να με μειώσουν πολιτικά, ας το κάνουν πάνω στο έργο και στις πράξεις μου. Εκτός αν εκεί δεν υπάρχει κάτι ουσιαστικό να πουν και γι’ αυτό καταφεύγουν σε φήμες, ψεύτικες εικόνες και προσωπικές επιθέσεις. Το να μετατρέπεται μία ψεύτικη ή αμφιλεγόμενη φωτογραφία σε δήθεν «σκάνδαλο» μόνο και μόνο επειδή βολεύει πολιτικά κάποιους, δείχνει ότι τελικά δεν τους ενδιαφέρει ούτε η αλήθεια ούτε η ουσία, απλώς ψάχνουν απεγνωσμένα κάτι για να πιαστούν. Και επιτέλους θα το ξαναπώ αφήστε την τοξικότητα έξω από την πολιτική μας ζωή».
 

