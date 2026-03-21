Γεωργιάδης: «Κακώς έφαγα κρακεράκι αλλά ήταν λόγος να με τραβήξει βίντεo;»

«Καθόμασταν εκεί 1,5 ώρα, μου ήρθε μια λιγούρα»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
21.03.26 , 16:13 Δολοφονία στην Καλαμαριά: Προσωρινά κρατούμενος ο 19χρονος
21.03.26 , 16:07 Μητσοτάκης: Συνάντησε Τους Έλληνες Που Επαναπατρίστηκαν Από Τη Μέση Ανατολή
21.03.26 , 15:44 Γνωστός bodybuilder του TikTok σε σπείρα αναβολικών στη Θεσσαλονίκη
21.03.26 , 15:32 Βάνα Μπάρμπα: «Έβλεπα τον εαυτό μου στον καθρέφτη και έσβηνα τα φώτα»
21.03.26 , 15:30 «Σε περιμένουμε καιρό» της ομάδας Act 0 Theatre Ensemble στο Επί Κολωνώ
21.03.26 , 15:17 Ιράν: ΗΠΑ & Ισραήλ έπληξαν την εγκατάσταση εμπλουτισμού ουρανίου στη Νατάνζ
21.03.26 , 13:54 Βαρύ πένθος για την Εύα Αντωνοπούλου
21.03.26 , 13:50 «Είδα τα κλεμμένα κοσμήματά μου να πωλούνται σε εκπομπή του Τσαγκαράκη»
21.03.26 , 13:31 Γεωργιάδης: «Κακώς έφαγα κρακεράκι αλλά ήταν λόγος να με τραβήξει βίντεo;»
21.03.26 , 13:11 Φαίη Σκορδά για τον επικείμενο γάμο της: «Δεν έχω να κρύψω κάτι»
21.03.26 , 13:01 Απαγόρευση πώλησης καπνικών & αλκοόλ σε ανηλίκους: Πώς θα γίνεται ο έλεγχος
21.03.26 , 12:49 Ο Μπενίτεθ «τελειώνει» δύο βασικούς παίκτες από τον Παναθηναϊκό
21.03.26 , 11:41 «BARRYMORE: ο άνθρωπος πίσω από το θρύλο» στο Θέατρο Άνεσις
21.03.26 , 11:30 Οικονομάκου: Η απουσία της Συνατσάκη από την κοπή πίτας της εταιρείας τους
21.03.26 , 11:20 Βέροια: 7χρονος νοσηλεύεται διασωληνωμένος μετά από ατύχημα σε παιδική χαρά
Ευθυμιάδης: «Μου φώναζαν “Καλά δεν ντρέπεσαι να φιλάς μεγαλύτερη;”»
Οικονομάκου: Η απουσία της Συνατσάκη από την κοπή πίτας της εταιρείας τους
Market Pass 2026: Voucher 40 ευρώ για αγορά τροφίμων - Ποιοι το δικαιούνται
Γιώργος Καράβας για Ραφαέλα Ψαρρού: «Ο γάμος μας πέρασε κρίση»
Ελένη Φουρέιρα για τον γιο της: «Μόλις ακούω τη φωνή του, γειώνομαι»
Τι θα γίνει με το έκτακτο επίδομα Πάσχα
Συνατσάκη: Περιπέτεια υγείας με τον Ίαν Στρατή και την κόρη τους, Ολίβια
Στικούδη για Σερίφη: «Εγώ τον ερωτεύομαι όλο και περισσότερο & τον θέλω»
Κουτσουμπής για πατρότητα: «Μία από τις πιο όμορφες περιόδους της ζωής μου»
Τούνη: Το υγιεινό πρωινό και μεσημεριανό για τον Πάρη
Περισσότερα

VIDEOS

ΟΠΕΚΕΠΕ επιστολές Σημανδράκου
Οι δύο επιστολές του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠE στην κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ: Νέες Αποχωρήσεις
ΣΥΡΙΖΑ: Έρχονται και νέες αποχωρήσεις
Οι Ένοπλες Δυνάμεις Γιορτάζουν Την Προστάτιδά Τους Θεοτόκο
Δένδιας: «Οι Ένοπλες δυνάμεις εξασφαλίζουν κυριαρχικά δικαιώματα»
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη Και Πούλου
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη και Πούλου
Νίκος Δένδιας: Κλείνουν 137 Στρατόπεδα
Νίκος Δένδιας: «Κλείνουν 137 στρατόπεδα. Kάθε μονάδα θα έχει αντί-drone»
Νίκος Δένδιας: Παρουσίασε Τη Νέα Δομή Δυνάμεων
Τη Nέα Δομή Δυνάμεων παρουσίασε ο Νίκος Δένδιας
Δένδιας: Παρακολούθησε Την Άσκηση Στο Λιτόχωρο
Δένδιας: «Πρέπει να εξελιχθούμε για να υπερασπιστούμε την ανεξαρτησία μας»
ΣΥΡΙΖΑ
Αλαλούμ στον ΣΥΡΙΖΑ με την εκλογή συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται Η Εκλογή Συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται η εκλογή συνέδρων - Όλοι δηλώνουν... νικητές!
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η κόντρα
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η εσωκομματική κόντρα
Με Πανό Η Υποδοχή Σταϊνμάιερ Στην Κάντανο
Με συνθήματα η υποδοχή Σταϊνμάιερ στην Κάντανο της Κρήτης
Κυριάκος Μητσοτάκης: Τι Είπε Για Αύξηση Του Κατώτατου Μισθού
Μητσοτάκης: «Στα 950 ευρώ ο κατώτατος μισθός» - Τι είπε
Επίθεση Με Αυγά Στον Φρέντι Μπελέρη
Eπιτέθηκαν στον Φρέντι Μπελέρη με αυγά και γιαούρτια
Mητσοτάκης: Προμηθεύτηκε Το Self Test Για Τον Καρκίνο
O Mητσοτάκης προμηθεύτηκε το self test για τον καρκίνο του
Μητσοτάκης: Αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο τον Ανδρουλάκη
Toν Ανδρουλάκη αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο ο Μητσοτάκης
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Πολιτικη
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ
Ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, καλεσμένος στο "Καλημέρα" / SKAI
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης εξήγησε το επεισόδιο με το κρακεράκι στη Βουλή.
  • Αναφέρθηκε ότι είχε λιγούρα μετά από 1,5 ώρα συνεδρίασης χωρίς φαγητό.
  • Είπε ότι δεν είχε προλάβει να φάει όλη μέρα και έφαγε 2 κράκερ έξω από τη Βουλή.
  • Δικαιολόγησε την πράξη του λέγοντας ότι δεν ήταν λόγος να τον τραβήξει βίντεο.

Τις δικές του εξηγήσεις αναφορικά με το επεισόδιο στη Βουλή με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου και το κρακεράκι, έδωσε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

Όπως εξήγησε μιλώντας στον ΣΚΑΪ, «καθόμασταν εκεί 1,5 ώρα, μου ήρθε μια λιγούρα», καθώς ο ίδιος δεν είχε καταφέρει να πάει στο γραφείο του καθόλου εκείνη την ημέρα. «Πήγα κατευθείαν στη Βουλή, δεν είχα φάει τίποτα όλη μέρα, με έπιασε το στομάχι μου. Σηκώνομαι πάω έξω, τρώω 2 κράκερ, μπαίνω, κρατούσα το κουτί, το έβαλα πίσω αν μην φαίνεται και επειδή στο χέρι μου ήταν ήδη ένα κρακεράκι, το έβαλα στο στόμα μου να το φάω», ανέφερε.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο newpost.gr 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top