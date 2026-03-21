Γεωργιάδης: «Κακώς έφαγα κρακεράκι αλλά ήταν λόγος να με τραβήξει βίντεo;»

Τις δικές του εξηγήσεις αναφορικά με το επεισόδιο στη Βουλή με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου και το κρακεράκι, έδωσε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

Όπως εξήγησε μιλώντας στον ΣΚΑΪ, «καθόμασταν εκεί 1,5 ώρα, μου ήρθε μια λιγούρα», καθώς ο ίδιος δεν είχε καταφέρει να πάει στο γραφείο του καθόλου εκείνη την ημέρα. «Πήγα κατευθείαν στη Βουλή, δεν είχα φάει τίποτα όλη μέρα, με έπιασε το στομάχι μου. Σηκώνομαι πάω έξω, τρώω 2 κράκερ, μπαίνω, κρατούσα το κουτί, το έβαλα πίσω αν μην φαίνεται και επειδή στο χέρι μου ήταν ήδη ένα κρακεράκι, το έβαλα στο στόμα μου να το φάω», ανέφερε.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο newpost.gr