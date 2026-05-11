Skoda Epiq: Παγκόσμια πρεμιέρα στη Ζυρίχη για το ηλεκτρικό SUV crossover

Μια προσιτή ευέλικτη λύση ηλεκτροκίνησης

Η Skoda Auto ετοιμάζεται να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στην ηλεκτρική της γκάμα, παρουσιάζοντας το νέο Skoda Epiq, ένα αμιγώς ηλεκτρικό SUV crossover που τοποθετείται στη βάση της BEV οικογένειας της μάρκας. Με έμφαση στην πρακτικότητα, την καθημερινή χρήση και την προσιτή ηλεκτροκίνηση, το νέο Epiq αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα πιο ενδιαφέροντα μοντέλα της επόμενης φάσης εξηλεκτρισμού της Skoda.

Η παγκόσμια πρεμιέρα του νέου Skoda Epiq θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 19 Μαΐου στη Ζυρίχη, με τη Skoda Auto να αποκαλύπτει για πρώτη φορά το νέο της αμιγώς ηλεκτρικό SUV crossover. Για τους φίλους της μάρκας σε όλο τον κόσμο, η αποκάλυψη θα μεταδοθεί ζωντανά, με έναρξη στις 15:00 ώρα Ελλάδος.Η ζωντανή μετάδοση θα είναι διαθέσιμη στο Skoda Storyboard, καθώς και στο επίσημο κανάλι της Skoda στο YouTube, δίνοντας στο διεθνές κοινό τη δυνατότητα να παρακολουθήσει σε πραγματικό χρόνο την παρουσίαση του νέου μοντέλου.

Το Skoda Epiq έχει ιδιαίτερη σημασία για τη στρατηγική της μάρκας, καθώς έρχεται να ενισχύσει την παρουσία της Skoda στην κατηγορία των ηλεκτρικών SUV crossover, με ένα μοντέλο που απευθύνεται σε ένα ευρύτερο κοινό. Ως νέο entry-level ηλεκτρικό μοντέλο της Skoda, το Epiq εκφράζει την κατεύθυνση της μάρκας προς πιο προσιτές, ευέλικτες και ουσιαστικές λύσεις ηλεκτροκίνησης, χωρίς να απομακρύνεται από τις βασικές αξίες που χαρακτηρίζουν τη Skoda: πρακτικότητα, έξυπνη σχεδίαση και υψηλή αξία για τον οδηγό.

