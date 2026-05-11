Voge SR450X: Η πιο πρωτότυπη έκπτωση

Το κλείνεις τώρα και κερδίζεις όσα δώσεις μπροστά

Πρώτη Δημοσίευση: 07.05.26, 19:00
Voge SR450X: Η πιο πρωτότυπη έκπτωση
Η Voge επαναπροσδιορίζει τα Adventure Scooter παρουσιάζοντας το πρώτο δικύλινδρο μοντέλο μεσαίου κυβισμού. Εξοπλισμένο με έναν ισχυρό κινητήρα 43,5Ηp προσφέρει την καλύτερη αναλογία βάρους/ισχύος στην κατηγορία ενώ διαθέτει και το μεγαλύτερο ρεζερβουάρ καυσίμου! Mε τον καλύτερο εξοπλισμό στην κατηγορία είναι το μοντέλο που θα κυριαρχήσει στις πωλήσεις από τη στιγμή που θα κυλήσει τις ρόδες του στους ελληνικούς δρόμους.

Το νέο SR450X προσφέρεται στην  ανταγωνιστική τιμή των 6.795€ και αν θέλεις να γίνεις από τους πρώτους που θα το αποκτήσουν θα επωφεληθείς από μια μοναδική προσφορά. Το παραγγέλνεις τώρα και άμεσα παίρνεις έκπτωση ίση της αξίας προκαταβολής (έως 500€).

Αναλυτικότερα:

· Με 100€ προκαταβολή → 100€ έκπτωση

· 200€ προκαταβολή → 200€ έκπτωση

· 300€ προκαταβολή → 300€ έκπτωση

· 400€ προκαταβολή → 400€ έκπτωση

· 500€ προκαταβολή → 500€ έκπτωση.

Οι προπαραγγελίες μόλις ξεκίνησαν, με εκτιμώμενη παράδοση από το Σεπτέμβριο του 2026.

