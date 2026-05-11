Μπράτης: «Προσπάθησα να μαυρίσω, θα κάθομαι δίπλα στον Λάκη φέτος»

Όσα είπε ο σχεδιαστής μόδας και κριτής του GNTM

Με ανεβασμένη διάθεση και πολλές αποκαλύψεις για τον νέο κύκλο του Greece's Next Top Model εμφανίστηκε ο Άγγελος Μπράτης το πρωί της Δευτέρας 11/5 στην εκπομπή Happy Day.

Ο γνωστός σχεδιαστής δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για τη φετινή σύνθεση της κριτικής επιτροπής, ενώ έκανε ειδική αναφορά στον Λάκη Γαβαλά, λέγοντας με χιούμορ: «Προσπάθησα να μαυρίσω λίγο το σαββατοκύριακο γιατί θα κάθομαι δίπλα στον Λάκη φέτος. Ο οποίος σε κάνει να φαίνεσαι… Κινέζος δίπλα του!».

Η νέα ομάδα του GNTM και η άφιξη της Μπέττυς Μαγγίρα

Ο Άγγελος Μπράτης μίλησε με ενθουσιασμό για τη συμμετοχή της Μπέττυ Μαγγίρα στο νέο GNTM, αποκαλύπτοντας ότι τη γνώρισε καλύτερα στα περσινά γυρίσματα, όπου συμμετείχε σε ένα concept και εντυπωσιάστηκε αμέσως από την ενέργεια και το ταπεραμέντο της.

«Την ερωτεύτηκα τηλεοπτικά. Έχει απίστευτη ενέργεια, μπρίο και δεν φοβάται να τσαλακώνεται. Θα δώσει φοβερή ενέργεια στο project» είπε.

Παράλληλα, αποκάλυψε ότι η φετινή σεζόν θα έχει: αγόρια και κορίτσια, πολλά εξωτερικά γυρίσματα, απαιτητικά concepts,
εντυπωσιακές φωτογραφίσεις, και ακόμη μεγαλύτερη έμφαση στην προσωπικότητα των παικτών.

«Το GNTM ψάχνει προσωπικότητες – όχι απλώς όμορφα πρόσωπα»

Ο σχεδιαστής μόδας τόνισε πως η εποχή που η μόδα αναζητούσε αποκλειστικά «τέλεια» πρόσωπα έχει περάσει. «Πλέον δεν αρκεί να είσαι απλώς πολύ όμορφος. Θέλει χαρακτήρα, προσωπικότητα και δυνατότητα μεταμόρφωσης».

Μάλιστα, εξήγησε πως σήμερα, εν έτει 2026 οι καμπάνιες μόδας στρέφονται ολοένα περισσότερο σε ανθρώπους με ισχυρή παρουσία και ιδιαίτερη ταυτότητα, ακόμα κι αν δεν πληρούν τα κλασικά πρότυπα modeling.

Ανοιχτές οι δηλώσεις συμμετοχής στο νέο GNTM:

Ο Άγγελος Μπράτης αποκάλυψε πως οι αιτήσεις για το νέο GNTM συνεχίζονται κανονικά, καλώντας τον κόσμο να το τολμήσει.

«Αυτή είναι η ευκαιρία σας. Αν θέλετε να δοκιμάσετε κάτι καινούργιο και εντυπωσιακό, δηλώστε συμμετοχή στο GNTM τώρα» είπε ο κριτής.

Όπως είπε, οι auditions δεν έχουν ακόμη ξεκινήσει επίσημα, ωστόσο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ήδη να στείλουν αιτήσεις και υλικό μέσω social media και των επίσημων καναλιών της παραγωγής.

Αν ονειρεύεσαι εντυπωσιακά εξώφυλλα, συνεργασίες με κορυφαία brands και σχεδιαστές μόδας, δήλωσε συμμετοχή στο 6936603418 ή στο gntm.star.gr και ζήσε από κοντά τη μοναδική εμπειρία του GNTM! 

