Κρήτη: «Ο μπαμπάς έσπρωξε τη μαμά και εκείνη έπεσε από το αυτοκίνητο»

Τι λένε τα παιδιά του ζευγαριού για τον ξυλοδαρμό της 28χρονης

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
11.05.26 , 19:44 Τροχός της Τύχης: Άτυχος ο Δημήτρης στην επιλογή των γραμμάτων
11.05.26 , 19:36 Ο Μάρκος έρχεται στο Cash or Trash από την Κρήτη με τις... κατσούνες του!
11.05.26 , 19:32 Μπράτης: «Προσπάθησα να μαυρίσω, θα κάθομαι δίπλα στον Λάκη φέτος»
11.05.26 , 19:30 Cash or Trash - Πωλητής σε Ρογδάκη: «Κάτω από 500 ευρώ δεν ακούω τίποτα!»
11.05.26 , 19:22 Κρήτη: «Ο μπαμπάς έσπρωξε τη μαμά και εκείνη έπεσε από το αυτοκίνητο»
11.05.26 , 19:18 Οι πληρωμές από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ από σήμερα έως τις 15 Μαΐου
11.05.26 , 19:00 Voge SR450X: Η πιο πρωτότυπη έκπτωση
11.05.26 , 18:53 Skoda Epiq: Παγκόσμια πρεμιέρα στη Ζυρίχη για το ηλεκτρικό SUV crossover
11.05.26 , 18:44 ΠΟΥ: Γιατί ο χανταϊός των Άνδεων δεν είναι νέoς Covid
11.05.26 , 18:24 Αποκλειστικό: Το Star και η Μάρα Ζαχαρέα στη φρεγάτα «Κίμων»
11.05.26 , 18:16 Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις για τους παιδικούς σταθμούς ΕΣΠΑ
11.05.26 , 18:08 Μορφούλα Ιακωβίδου: «Έγινε δύο-τρεις φορές η πρόταση γάμου. Γίναμε φίλοι»
11.05.26 , 18:07 Αδωνις Γεωργιάδης: Δεν είμαι εγώ στη φωτογραφία «σε τρυφερό τετ α τετ»
11.05.26 , 18:02 Eurovision 2026: Είδαμε την πρόβα του Akyla - Πώς θα εμφανιστεί στη σκηνή;
11.05.26 , 17:44 Τραγωδία σε γάμο: Ο γαμπρός σκότωσε τη νύφη στο γαμήλιο γλέντι
«Ο ΣΚΑΪ δεν ήθελε να μιλήσει με τη Σία Κοσιώνη» - Οι συζητήσεις με τον ΑΝΤ1
Ο Αναστάσης Ροϊλός εξηγεί τον λόγο που δεν έγινε πατέρας
Εκτός ΜΕΘ ο Γιώργος Μυλωνάκης: Θα μεταφερθεί σε κέντρο αποκατάστασης
Ποιοι θα παίρνουν κάθε μήνα voucher για ψώνια από το σούπερ μάρκετ
Έλαμψε με την παρουσία της στη γιορτή της ΑΕΚ, η Σοφία Μιλόσεβιτς
Πηνελόπη Πλάκα – Τόλης Παπαδημητρίου: Το νέο ειδύλλιο που συζητιέται
Πρέλεβιτς: Γέννησε δίδυμα- Είναι στη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών
Eurovision 2026: Είδαμε την πρόβα του Akyla - Πώς θα εμφανιστεί στη σκηνή;
Κατερίνα Καινούργιου: «Είχα φτάσει 84 κιλά. Θα με βλέπετε με μίντι»
Πατρίτσια Μίλικ Περιστέρη: Γέννησε το πρώτο της παιδί - Τα πρώτα της λόγια
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
«Ο μπαμπάς άνοιξε την πόρτα και πέταξε τη μαμά», φέρεται να είπαν τα παιδιά του ζευγαριού / Βίντεο Mega

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Σοκαρισμένη η κοινωνία του Ηρακλείου Κρήτης από τον ξυλοδαρμό 28χρονης από τον σύντροφό της μπροστά στα παιδιά τους.
  • Τα ανήλικα περιέγραψαν με τρόμο ότι ο πατέρας έσπρωξε τη μητέρα, με αποτέλεσμα να πέσει από το αυτοκίνητο.
  • Η 28χρονη έχει σοβαρούς τραυματισμούς, συμπεριλαμβανομένων καταγμάτων και εγκαυμάτων, σύμφωνα με την αδερφή της.
  • Ο 30χρονος σύζυγος έχει συλληφθεί και κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας, με την απολογία του να προγραμματίζεται για την Τρίτη.
  • Οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα, εξετάζοντας τις αντιφάσεις στις καταθέσεις και τις μαρτυρίες των παιδιών.

Σοκαρισμένη παραμένει η κοινωνία του Ηρακλείου Κρήτης από τον άγριο ξυλοδαρμό της 28χρονης από τον σύντροφό της, μπροστά στα μάτια των παιδιών της. «Ο μπαμπάς έσπρωξε τη μαμά και εκείνη έπεσε από το αυτοκίνητο και χτύπησε», φέρεται να είπαν σε συγγενικά πρόσωπα.  

Κρήτη: Έβγαλε τη σύζυγό του από το αμάξι και την παρέσυρε

Σύμφωνα με την οικογένεια, τα ανήλικα φέρεται να περιέγραψαν με έντονη ταραχή όσα συνέβησαν. Βρίσκονται σε κατάσταση σοκ, αδυνατώντας να επεξεργαστούν και να ξεπεράσουν τις εικόνες που είδαν μπροστά τους.  

Όπως αναφέρουν οι συγγενείς, σύμφωνα με το Mega, είναι φοβισμένα και επανέρχονται συνεχώς στη μνήμη τους οι στιγμές που αντίκρισαν τη μητέρα τους τραυματισμένη. 

Ξυλοδαρμός 28χρονης στην Κρήτη

Η 28χρονη νοσηλεύεται με βαριά τραύματα

Κρήτη: «Ο 30χρονος έχει γίνει ξανά βίαιος» 

Η αδερφή της 28χρονης, μιλώντας στο Mega, απέρριψε τον ισχυρισμό του συζύγου ότι πρόκειται για τροχαίο ατύχημα και θεωρεί πως εκείνος ευθύνεται για όσα συνέβησαν, επικαλούμενη και μαρτυρίες των παιδιών. 

«Έχει αιματώματα στο κεφάλι, κατάγματα. Έχει τρύπες στο κεφάλι της. Έχει κάταγμα στην αυχενική μοίρα. Έχει κάψιμο σε όλο της το σώμα από το σύρσιμο», δήλωσε. 

Μάλιστα, υποστήριξε ότι ο 30χρονος έχει γίνει ξανά βίαιος στο παρελθόν, χτυπώντας τόσο την 28χρονη όσο και τη μητέρα της: «Την έχει ξανά χτυπήσει και αυτήν και τη μαμά μου σε έναν καυγά που είχε μπει η μαμά μου μπροστά, είχε χτυπήσει και τη μαμά μου».  

Ξυλοδαρμός 28χρονης από τον σύζυγό της στην Κρήτη

Τα παιδιά του ζευγαριού φέρεται να επιβεβαιώνουν ότι ο πατέρας τους ξυλοκόπησε τη μητέρα τους και την πέταξε έξω από το αυτοκίνητο

Κρήτη: «Άνοιξε η πόρτα του συνοδηγού και έπεσε από το αμάξι»

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δεδομένα, το ζευγάρι αναχώρησε με αυτοκίνητο, έχοντας μαζί του τρία από τα τέσσερα παιδιά τους.  

Λίγη ώρα αργότερα, η γυναίκα βρέθηκε βαριά τραυματισμένη κοντά στο σπίτι της οικογένειας. 

Ο σύζυγος από την πλευρά του υποστηρίζει ότι η γυναίκα έπεσε από το όχημα όταν άνοιξε ξαφνικά η πόρτα του συνοδηγού ενώ το αυτοκίνητο ήταν εν κινήσει και ότι δεν υπήρξε πρόθεση ή βία. 

Ωστόσο, οι αντιφάσεις στις καταθέσεις και οι μαρτυρίες των παιδιών έχουν οδηγήσει τις αρχές σε διαφορετική κατεύθυνση έρευνας. 

Ο 30χρονος έχει συλληφθεί και σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας με πρόθεση, ενώ η απολογία του αναμένεται να δοθεί την Τρίτη.  

Οι αρχές συνεχίζουν να συλλέγουν καταθέσεις και στοιχεία, προκειμένου να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε η γυναίκα. 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΡΗΤΗ
 |
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
 |
ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΙΑ
 |
ΞΥΛΟΔΑΡΜΟΣ
 |
28ΧΡΟΝΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top