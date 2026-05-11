«Ο μπαμπάς άνοιξε την πόρτα και πέταξε τη μαμά», φέρεται να είπαν τα παιδιά του ζευγαριού / Βίντεο Mega

Σοκαρισμένη παραμένει η κοινωνία του Ηρακλείου Κρήτης από τον άγριο ξυλοδαρμό της 28χρονης από τον σύντροφό της, μπροστά στα μάτια των παιδιών της. «Ο μπαμπάς έσπρωξε τη μαμά και εκείνη έπεσε από το αυτοκίνητο και χτύπησε», φέρεται να είπαν σε συγγενικά πρόσωπα.

Σύμφωνα με την οικογένεια, τα ανήλικα φέρεται να περιέγραψαν με έντονη ταραχή όσα συνέβησαν. Βρίσκονται σε κατάσταση σοκ, αδυνατώντας να επεξεργαστούν και να ξεπεράσουν τις εικόνες που είδαν μπροστά τους.

Όπως αναφέρουν οι συγγενείς, σύμφωνα με το Mega, είναι φοβισμένα και επανέρχονται συνεχώς στη μνήμη τους οι στιγμές που αντίκρισαν τη μητέρα τους τραυματισμένη.

Η 28χρονη νοσηλεύεται με βαριά τραύματα

Κρήτη: «Ο 30χρονος έχει γίνει ξανά βίαιος»

Η αδερφή της 28χρονης, μιλώντας στο Mega, απέρριψε τον ισχυρισμό του συζύγου ότι πρόκειται για τροχαίο ατύχημα και θεωρεί πως εκείνος ευθύνεται για όσα συνέβησαν, επικαλούμενη και μαρτυρίες των παιδιών.

«Έχει αιματώματα στο κεφάλι, κατάγματα. Έχει τρύπες στο κεφάλι της. Έχει κάταγμα στην αυχενική μοίρα. Έχει κάψιμο σε όλο της το σώμα από το σύρσιμο», δήλωσε.

Μάλιστα, υποστήριξε ότι ο 30χρονος έχει γίνει ξανά βίαιος στο παρελθόν, χτυπώντας τόσο την 28χρονη όσο και τη μητέρα της: «Την έχει ξανά χτυπήσει και αυτήν και τη μαμά μου σε έναν καυγά που είχε μπει η μαμά μου μπροστά, είχε χτυπήσει και τη μαμά μου».

Τα παιδιά του ζευγαριού φέρεται να επιβεβαιώνουν ότι ο πατέρας τους ξυλοκόπησε τη μητέρα τους και την πέταξε έξω από το αυτοκίνητο

Κρήτη: «Άνοιξε η πόρτα του συνοδηγού και έπεσε από το αμάξι»

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δεδομένα, το ζευγάρι αναχώρησε με αυτοκίνητο, έχοντας μαζί του τρία από τα τέσσερα παιδιά τους.

Λίγη ώρα αργότερα, η γυναίκα βρέθηκε βαριά τραυματισμένη κοντά στο σπίτι της οικογένειας.

Ο σύζυγος από την πλευρά του υποστηρίζει ότι η γυναίκα έπεσε από το όχημα όταν άνοιξε ξαφνικά η πόρτα του συνοδηγού ενώ το αυτοκίνητο ήταν εν κινήσει και ότι δεν υπήρξε πρόθεση ή βία.

Ωστόσο, οι αντιφάσεις στις καταθέσεις και οι μαρτυρίες των παιδιών έχουν οδηγήσει τις αρχές σε διαφορετική κατεύθυνση έρευνας.

Ο 30χρονος έχει συλληφθεί και σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας με πρόθεση, ενώ η απολογία του αναμένεται να δοθεί την Τρίτη.

Οι αρχές συνεχίζουν να συλλέγουν καταθέσεις και στοιχεία, προκειμένου να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε η γυναίκα.