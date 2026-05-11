Η Κατερίνα Καινούργιου επέστρεψε στη «Super Κατερίνα» μετά «μετά βαΐων και κλάδων» μετά τη γέννηση της μικρής Ξένιας και μίλησε μεταξύ άλλων για τα κιλά της εγκυμοσύνης, την κυτταρίτιδα και τη δύσκολη προσαρμογή στη νέα της ζωή ως νέα μανούλα.

Οι συνεργάτες της την υποδέχτηκαν ντυμένοι με μπλουζάκια που είχαν πάνω το μήνυμα, «Welcome back super mama», ενώ με «χαλί» το τραγούδι «Πρώτη θέση» του Νίκου Οικονομόπουλου, η οικοδέσπονα της εκπομπής έγινε δεκτή με επευφημίες και χειροκροτήματα

Η σημερινή επιστροφή της παρουσιάστριας δεν ήταν απλώς ένα τηλεοπτικό comeback, αλλά μια επιστροφή γεμάτη συγκίνηση, άγχος, ανασφάλειες αλλά και μια διαφορετική λάμψη που μόνο η μητρότητα φαίνεται πως μπορεί να χαρίσει.

Να σημειωθεί πως η εν λόγω δημοσιογράφος, μετά από περίπου 40 ημέρες αποχής λόγω της γέννησης της κόρης της, επέστρεψε πιο συναισθηματική από ποτέ καθώς όπως είχε αποκαλύψει της είχε λείψει η επικοινωνία με τους συνεργάτες της και το τηλεοπτικό κοινό που την ακολουθεί πιστά εδώ και χρόνια.

Με λευκό φόρεμα και ένα κολιέ, το οποίο φέρει το όνομα της κόρης της, Ξένιας. εμφανώς αδυνατισμένη αλλά και ιδιαίτερα συγκινημένη, η Κατερίνα Καινούργιου έκανε πρεμιέρα στη νέα της καθημερινότητα ως εργαζόμενη μητέρα. Από τα πρώτα κιόλας λεπτά της εκπομπής δεν έκρυψε τη συγκίνησή της, λέγοντας πως πλέον βλέπει τη ζωή διαφορετικά και πως η κόρη της έχει αλλάξει όλες τις προτεραιότητές της.

«Καλή σας ημέρα αγαπημένοι μου τηλεθεατές. Τι συγκίνηση είναι αυτή. Σας ευχαριστώ όλους τόσο πολύ. Δεν έχω λόγια να περιγράψω αυτά που νιώθω. Πέρασε 1,5 μήνας. Το πιο σημαντικό αυτές τις ημέρες, ήταν οτι μου στέλνατε μηνύματα (σ.σ. οι συνεργάτες της). Ήταν τόσο πολύ το ενδιαφέρον σας, που ειλικρινά νιώθω σαν να είστε οικογένειά μου. Το λέω με πολλή αγάπη».



Στη συνέχεια ανέφερε: «Έχω γυρίσει λίγο διαφορετική. Τι εννοώ; Νιώθω τόσο πλήρης… νιώθω τόσο ευλογημένη, νιώθω τόσο γεμάτη από αγάπη και όλα αυτά τα υπέροχα συναισθήματα, που νιώθω ότι έχω και μια διαφορετική νοοτροπία πια. Καταλαβαίνετε τι λέω; Μου λέγανε πολλές φορές οι φίλες ότι “θα γίνεις μαμά και θα δεις, οι προτεραιότητές σου θα είναι άλλες. Θα σε νοιάζουν άλλα πράγματα.

Θα βλέπεις τα πράγματα λίγο διαφορετικά”. Και νομίζω, έτσι είναι. Αυτό που θέλω να ευχηθώ σε όλους εσάς είναι, πραγματικά, όποια το θέλει πολύ, να το προσπαθήσει, και είμαι σίγουρη ότι θα το καταφέρει, και νομίζω ότι θα είναι οι ωραιότερες στιγμές της ζωής της. Παιδιά, δεν… δεν περιγράφεται όλο αυτό που έχω νιώσει. Δεν περιγράφεται με λέξεις. Δεν περιγράφεται με τίποτα!

Νομίζω ότι όσα και να μου λέγατε ότι “θα είναι έτσι ή αλλιώς”, είναι κάτι ακόμα μεγαλύτερο. Μόνο ευγνωμοσύνη, αγάπη και ευλογία νιώθω για αυτό το πλασματάκι μου. Τώρα είναι με τη γιαγιά της, οπότε νιώθω, έτσι, μια… ένα safe, μια σιγουριά! Ευχαριστώ πάρα πολύ! Είναι… είναι μικροσκοπικούλα… Είναι τόσο καλούλα, και το πρωί, πριν αναχωρήσω —και πραγματικά αυτή τη στιγμή, ποιος μου το ‘λεγε… δεν θυμάμαι ποιος μου το ‘λεγε… με την Έλενα το συζητούσαμε;— μου λέει: “Θα δεις ότι θα νιώσεις λίγο δύσκολα όταν πρέπει να την αποχαιρετήσεις».

Και στη συνέχεια αποκάλυψε για τον πρωινό τους αποχωρισμό: «Της λέω, “πάει η μανούλα για λίγες ώρες στη δουλειά”, και νομίζω ότι με κοιτούσε με τα ματάκια της, έτσι… απορημένα. Και μου λένε, “δεν καταλαβαίνει ακόμα, ηρέμησε. Πήγαινε, κάνε τη δουλειά σου και έλα πίσω”.

Κατερίνα Καινούργιου: Η εξομολόγηση για τα κιλά και την κυτταρίτιδα

Ωστόσο, αυτό που συζητήθηκε περισσότερο ήταν η απολύτως ειλικρινής εξομολόγησή της για τα κιλά της εγκυμοσύνης και τις αλλαγές στο σώμα της.

Η παρουσιάστρια αποκάλυψε πως κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της έφτασε να πάρει περίπου 24 με 25 κιλά, αφού όπως είπε πριν μείνει έγκυος ζύγιζε περίπου 57 κιλά και έφτασε μέχρι τα 84. Παρότι έχει ήδη χάσει ένα μεγάλο μέρος των κιλών, παραδέχτηκε πως της μένουν ακόμα 9 για να επιστρέψει στα κιλά που αισθανόταν γοητευτική και επιθυμητή. «Είχα φτάσει 84 κιλά από τα 60. Έχω άλλα 9 να χάσω. Έχει μαζευτεί πολύ κυτταρίτιδα πάνω από τα γόνατα». Θα με βλέπετε συνέχεια με μίντι. Έχω αρχίσει να προσέχω. Τόσο πολύ έφαγα, το παιδάκι μου αδύνατο βγήκε», ανέφερε χαρακτηριστικά.



Μάλιστα, η ίδια δεν δίστασε να μιλήσει με χιούμορ αλλά και αφοπλιστική ειλικρίνεια για την εικόνα του σώματός της σήμερα, αποκαλύπτοντας πως η κυτταρίτιδα έχει εμφανιστεί έντονα πάνω από τα γόνατά της. «Με το ρούχο το κρύβω, αλλά αν δείτε τα γόνατά μου είναι γεμάτα κυτταρίτιδα», είπε χαρακτηριστικά on air, προκαλώντας αίσθηση τόσο στους συνεργάτες της όσο και στα social media, όπου πολλές γυναίκες ταυτίστηκαν μαζί της.



Και μπορεί η Κατερίνα Καινούργιου να έχει υπάρξει πολλές φορές στο παρελθόν αυστηρή με την εμφάνισή της, όμως αυτή τη φορά έδειξε αποφασισμένη να αντιμετωπίσει τη νέα πραγματικότητα χωρίς φίλτρα και ωραιοποιήσεις. Άλλωστε, η ίδια έχει μιλήσει πολλές φορές για τη δύσκολη σχέση που είχε με το σώμα και την εικόνα της όλα αυτά τα χρόνια της τηλεόρασης, όπου η πίεση για την «τέλεια εικόνα» είναι καθημερινή.

Όσοι την είδαν σήμερα στο πλατό παρατήρησαν πως, παρά την εμφανή κούραση των πρώτων εβδομάδων με ένα νεογέννητο μωρό στο σπίτι, η παρουσιάστρια έμοιαζε πιο γαλήνια και συναισθηματικά γεμάτη από ποτέ. Οι συνεργάτες της την υποδέχθηκαν με αγκαλιές, λουλούδια και έντονη συγκίνηση, ενώ εκείνη δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά της όταν μίλησε για τη μικρή της κόρη.

Την ίδια στιγμή φαίνεται πιο ώριμη, πιο ανθρώπινη και λιγότερο «αυστηρή» με τον εαυτό της έχοντας ττη διάθεση να μοιραστεί με το κοινό όχι μόνο τις όμορφες στιγμές της μητρότητας αλλά και τις δυσκολίες που βιώνει καθημερινά όπως κάθε μανούλα της διπλανής πόρτας.

Και μπορεί η ίδια να αστειεύτηκε λέγοντας πως «θα τη βλέπουμε μόνο με midi» μέχρι να φύγει η κυτταρίτιδα από τα πόδια της, όμως όσοι τη γνωρίζουν καλά λένε πως ήδη έχει ξεκινήσει εντατικό πρόγραμμα διατροφής και αποκατάστασης για να επιστρέψει στα παλιά της κιλά. Παρ’ όλα αυτά, η φετινή Κατερίνα Καινούργιου μοιάζει πιο συμφιλιωμένη από ποτέ με τις ατέλειές της και ίσως αυτή να είναι τελικά η μεγαλύτερη αλλαγή στη ζωή της.

Να υπενθυμίσουμε πως πριν αποχωρήσει από την εκπομπή της σχεδόν ετοιμόγεννη είχε προβληθεί ένα ρεπορτάζ για να σχολιάσει η παρουσιάστρια την αλλαγή στην εμφάνισή της. «Εμένα μου έμεινε το πλάνο πέρσι που ήμουνα 57 κιλά. Μια σταλίτσα. Μα, στην εγκυμοσύνη δεν πρήζεσαι; Λογικό δεν είναι; Αλλά εννοείται. Και είναι πριν από έναν χρόνο. Είδες πώς αλλάζει ο άνθρωπος; Θα τα ξαναχάσεις μετά, σκοπός είναι να πάνε όλα καλά», είπε αρχικά η εγκυμονούσα παρουσιάστρια.

«Νομίζω ότι με το που γεννάς, το σώμα επανέρχεται σιγά σιγά ούτως ή άλλως. Εμένα οι φίλες μου όλες με καισαρική, μια χαρά. Έχω φίλη κολλητή που στον έναν μήνα επανήλθε και είχε πάρει 20 κιλά. Θα μου πεις ότι ήταν τότε 30 ετών», είχε συμπληρώσει η KatKen.