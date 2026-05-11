MasterChef: Ο Γιώργος «αδειάζει» την μπριγάδα του και προκαλεί αντιδράσεις

Δείτε sneak preview από το επεισόδιο 62 του MasterChef 10

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
11.05.26 , 14:13 Eurovision 2026: Το κοινό παρελθόν του Satoshi με τον «κολλητό» του, Akyla
11.05.26 , 14:12 Η Τέιλορ Σουΐφτ στην Ελλάδα για τον γάμο του Γιώργου Καρλαύτη
11.05.26 , 13:56 Cosmó: Οι αποκλειστικές δηλώσεις του τραγουδιστή της Αυστρίας στο star.gr
11.05.26 , 13:45 Γ. Κορδώνης για Καραβάτου – Φερεντίνο: «Ξέρω τι θα γίνει τηλεοπτικά»
11.05.26 , 13:34 Χατζίδου για Μαλέσκου: «Αφήνει συνεχώς στις συνεντεύξεις της υπονοούμενα»
11.05.26 , 13:21 1% Club: Ο μεγάλος νικητής που «έσπασε» τον γρίφο και κέρδισε 29.850€
11.05.26 , 13:08 Βράβευση Χρυσού Οδηγού από το Make-A-Wish
11.05.26 , 12:49 Ξεκινήστε την εβδομάδα, με Carrot Cake και απολαύστε άφοβα
11.05.26 , 12:37 «Πέστε όλοι κάτω»: Ληστεία με καλάσνικοφ σε τράπεζα στην Κάτω Τιθορέα
11.05.26 , 12:33 Πατρίτσια Μίλικ Περιστέρη: Γέννησε το πρώτο της παιδί - Τα πρώτα της λόγια
11.05.26 , 12:31 Άση Μπήλιου: «Μία από τις καλύτερες εβδομάδες του Μαΐου»
11.05.26 , 12:30 Γεραπετρίτης για drone Λευκάδα: «Η κυβέρνηση θα προχωρήσει σε διαβήματα»
11.05.26 , 12:18 MasterChef: Ο Γιώργος «αδειάζει» την μπριγάδα του και προκαλεί αντιδράσεις
11.05.26 , 12:14 Eurovision 2026: Τα φαβορί της Φινλανδίας στο τιρκουάζ χαλί της Eurovision
11.05.26 , 11:41 To πόθεν έσχες του Κυριάκου Μητσοτάκη και των πολιτικών αρχηγών
Πηνελόπη Πλάκα – Τόλης Παπαδημητρίου: Το νέο ειδύλλιο που συζητιέται
Έλαμψε με την παρουσία της στη γιορτή της ΑΕΚ, η Σοφία Μιλόσεβιτς
Κατερίνα Καινούργιου: Η φωτογραφία λίγο μετά τον τοκετό
Πρέλεβιτς: Γέννησε δίδυμα- Είναι στη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών
Ποιοι θα παίρνουν κάθε μήνα voucher για ψώνια από το σούπερ μάρκετ
Η Κατερίνα Καινούργιου επέστρεψε: Δεν έχω λόγια να περιγράψω αυτά που νιώθω
Κλήρωση Τζόκερ 10/5/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 9.800.000 ευρώ
ΠΑΟ: «Εκτέλεσαν εντολή που δόθηκε από τα κεντρικά - Από την αρχή της σεζόν»
MasterChef: Ο Γιώργος «αδειάζει» την μπριγάδα του και προκαλεί αντιδράσεις
Καινούργιου: Η μεγάλη επιστροφή και η εξομολόγηση για τα κιλά της
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Βασίλης αποχώρησε από το MasterChef 10, αποδυναμώνοντας τη μπλε μπριγάδα.
  • Ο Γιώργος Δημητριάδης δίνει ασυλία στον εαυτό του, προκαλώντας αντιδράσεις από τους συμπαίκτες του.
  • Ο Γιώργος ζητά συγγνώμη από την ομάδα του για την απόφασή του, τονίζοντας την ανάγκη να προστατεύσει τον εαυτό του.
  • Ο Φίλιπ αντέτεινε ότι η απόφαση του Γιώργου είναι εγωιστική και ότι το παιχνίδι έχει γίνει ατομικό.

Το MasterChef 10 συνεχίζεται με αμείωτη ένταση, καθώς ο Βασίλης ήταν εκείνος που αποχώρησε στο τέλος της εβδομάδας, αποδυναμώνοντας ακόμη περισσότερο τη μπλε μπριγάδα.

MasterChef: Ο Βασίλης αποχώρησε και ανακοίνωσε πού μπορούμε να τον βρούμε!

Στο αποψινό επεισόδιο, μία απόφαση του αρχηγού της κόκκινης μπριγάδας φαίνεται πως θα προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων. Όπως βλέπουμε στο sneak preview του Breakfast@Star, ο Γιώργος Δημητριάδης επιλέγει να δώσει ασυλία στον εαυτό του, γεγονός που δυσαρεστεί έντονα τους συμπαίκτες του.

«Αυτή η ασυλία είναι μία από τις πιο σημαντικές αποφάσεις που καλείσαι να πάρεις, Γιώργο», αναφέρει ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος, τονίζοντας τη σημασία του να είναι κάποιος ασφαλής σε αυτό το σημείο του διαγωνισμού. 

Πριν ανακοινώσει την απόφασή του, ο Γιώργος ξεκαθαρίζει μπροστά στις κάμερες: «Ο στόχος μου είναι να φτάσω στον τελικό του MasterChef και όχι να γίνει μια στραβή, να σηκωθώ να φύγω και να μην καταλάβω καν πώς και γιατί έφυγα».

MasterChef: Αλλαγές φέρνουν τα πάνω κάτω στις δύο μπριγάδες

MasterChef: Ο Γιώργος ξάφνιασε τα μέλη της μπριγάδας του

MasterChef: Ο Γιώργος ξάφνιασε τα μέλη της μπριγάδας του

Στη συνέχεια αποκαλύπτει τις προθέσεις του και ζητά συγγνώμη από την ομάδα του που δεν την προστάτευσε:

«Θα είμαι εγώ. Να με συγχωρέσει η ομάδα που άφησα εκτός προστασίας, αλλά οι προηγούμενες εβδομάδες ήταν πάρα πολύ έντονες και πιστεύω πως πρέπει να πάρω κι εγώ λίγο χρόνο για τον εαυτό μου».

Ο Φίλιπ, ο οποίος τις τελευταίες εβδομάδες έχει βρεθεί στο στόχαστρο των «κόκκινων», αντέδρασε έντονα στην απόφαση του συμπαίκτη του:

«Είπε ότι θα προστατεύσει τον εαυτό του επειδή είναι κουρασμένος. Αφού, ρε, δεν μαγείρεψες! Εγώ μαγείρεψα την προηγούμενη φορά γιατί με ψηφίσατε πάλι. Από εδώ και πέρα δεν βλέπω βοήθεια από κανέναν. Πιστεύω πως πλέον είναι ατομικό το παιχνίδι. Πρέπει να παλέψεις για τον εαυτό σου τώρα, για να φτάσεις στην πεντάδα».

Δείτε όλα τα επεισόδια του MasterChef

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@Star

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
MASTERCHEF
 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ
 |
MASTERCHEF 10
 |
BREAKFAST@STAR
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top