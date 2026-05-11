Το MasterChef 10 συνεχίζεται με αμείωτη ένταση, καθώς ο Βασίλης ήταν εκείνος που αποχώρησε στο τέλος της εβδομάδας, αποδυναμώνοντας ακόμη περισσότερο τη μπλε μπριγάδα.

Στο αποψινό επεισόδιο, μία απόφαση του αρχηγού της κόκκινης μπριγάδας φαίνεται πως θα προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων. Όπως βλέπουμε στο sneak preview του Breakfast@Star, ο Γιώργος Δημητριάδης επιλέγει να δώσει ασυλία στον εαυτό του, γεγονός που δυσαρεστεί έντονα τους συμπαίκτες του.

«Αυτή η ασυλία είναι μία από τις πιο σημαντικές αποφάσεις που καλείσαι να πάρεις, Γιώργο», αναφέρει ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος, τονίζοντας τη σημασία του να είναι κάποιος ασφαλής σε αυτό το σημείο του διαγωνισμού.

Πριν ανακοινώσει την απόφασή του, ο Γιώργος ξεκαθαρίζει μπροστά στις κάμερες: «Ο στόχος μου είναι να φτάσω στον τελικό του MasterChef και όχι να γίνει μια στραβή, να σηκωθώ να φύγω και να μην καταλάβω καν πώς και γιατί έφυγα».

MasterChef: Ο Γιώργος ξάφνιασε τα μέλη της μπριγάδας του

Στη συνέχεια αποκαλύπτει τις προθέσεις του και ζητά συγγνώμη από την ομάδα του που δεν την προστάτευσε:

«Θα είμαι εγώ. Να με συγχωρέσει η ομάδα που άφησα εκτός προστασίας, αλλά οι προηγούμενες εβδομάδες ήταν πάρα πολύ έντονες και πιστεύω πως πρέπει να πάρω κι εγώ λίγο χρόνο για τον εαυτό μου».

Ο Φίλιπ, ο οποίος τις τελευταίες εβδομάδες έχει βρεθεί στο στόχαστρο των «κόκκινων», αντέδρασε έντονα στην απόφαση του συμπαίκτη του:

«Είπε ότι θα προστατεύσει τον εαυτό του επειδή είναι κουρασμένος. Αφού, ρε, δεν μαγείρεψες! Εγώ μαγείρεψα την προηγούμενη φορά γιατί με ψηφίσατε πάλι. Από εδώ και πέρα δεν βλέπω βοήθεια από κανέναν. Πιστεύω πως πλέον είναι ατομικό το παιχνίδι. Πρέπει να παλέψεις για τον εαυτό σου τώρα, για να φτάσεις στην πεντάδα».

