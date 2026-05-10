Πρέλεβιτς: Γέννησε δίδυμα- Είναι στη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών

"Είμαι μαμά δύο παιδιών" ανέφερε το μοντέλο

Πρέλεβιτς: Γέννησε δίδυμα- Είναι στη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών
Tι είχε πει η Άννα Πρέλεβιτς στο Happy Day πριν φέρει στον κόσμο τις κόρες της
Μητέρα τη γιορτή της μητέρας έγινε η Άννα Πρέλεβιτς φέρνοντας στον κόσμο δίδυμα κοριτσάκια.Το μοντέλο και ο σύζυγός της Νικήτας Νομικός πλέουν σε πελάγη ευτυχίας, όπως η ίδια ανακοίνωσε στους διαδικτυακούς της φίλους δημοσιεύοντας και φωτογραφίες από το μαιευτήριο.Οι δύο πριγκίπισσές της ήρθαν στον κόσμο 18 ημέρες πριν και δέχονται φροντίδα στη  Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών.

Πρέλεβιτς: «Με τον Νικήτα δεν τσακωνόμαστε- Χάρηκε που περιμένουμε κορίτσι»

 

 

«Οι κορούλες μας ήρθαν στον κόσμο πριν από 18 μέρες… και κάπως έτσι, ανήμερα του Αγίου Γεωργίου (και 5 μέρες πρίν τα γενέθλια μου), γεννήθηκα κι εγώ ως μαμά. Μαμά δύο παιδιών μιας και η μεγαλύτερη έκπληξη για εμάς ήταν όταν μάθαμε οτι περιμένουμε δίδυμα. Ενώ υπάρχει ιστορικό διδύμων στις οικογένειες και των δυο μας, δεν είχε περάσει ποτέ ούτε σαν σκέψη από το μυαλό μας ότι μπορεί να μας τύχει» έγραψε το μοντέλο. Οι μικρές μας περνούν ακόμα τις μέρες τους στη ΜΕΝΝ του @omilosiaso, (μιας και ήρθαν στον κόσμο λίγες μέρες νωρίτερα, όπως συμβαίνει σε αρκετές περιπτώσεις διδύμων) λαμβάνοντας την καλύτερη δυνατή φροντίδα. Ως νέοι γονείς νιώσαμε από την πρώτη στιγμή απίστευτη ασφάλεια και σιγουριά… και τώρα μετράμε αντίστροφα για τη στιγμή που θα είμαστε όλοι μαζί στο σπίτι μας».

Πριν από λίγες μέρες η κουνιάδα της, Δούκισσα Νομικού είχε διοργανώσει μαζί με άλλες φίλες της ένα πάρτι για την ανακάλυψη φύλου του μωρού. Το baby shower έγινε δίπλα στη θάλασσα και όλος ο χώρος είναι γεμάτος  από ροζ μπαλόνια, αρώματα και γλυκά.

Τότε η Άννα Πρέλεβιτς, είχε δείξει τη φουσκωμένη της κοιλίτσα γράφοντας: «Εγώ, εσύ, εμείς», σημείωσε στη λεζάντα που συνόδευε τη δημοσίευσή της.

 


Η Άννα Πρέλεβιτς παντρεύτηκε τον Νικήτα Νομικό στις 27 Μαΐου 2023 στον Άγιο Διονύσιο στο Κολωνάκι, μετά από δύο χρόνια σχέσης. 

 

