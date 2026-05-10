Kουρλαμπάς: “Μία κακή συνεργασία δεν παλεύεται”

Το απρόοπτο που του έχει συμβεί στη σκηνή

Επιμέλεια STAR.GR
O Θανάσης Κουρλαμπάς ήταν καλεσμένος στο Traction της Κυριακής και ο ταλαντούχος ηθοποιός οδήγησε την ολοκαίνουργια και προικισμένη με πληθώρα εντυπωσιακών στοιχείων MERCEDES CLA.

Κουρλαμπάς: «Έχω βιώσει cancel - Ήταν μια δύσκολη περίοδος για μένα»

Η Ινώ προθέρμανε τον ηθοποιό ο οποίος έχει παίξει σε αρκετές σειρές όπως “Άγιος Έρωτας”, “Όλα στον αέρα”, “Χαιρέτα μου τον Πλάτανο”, “Άγριες Μέλισσες”, “Μην ψαρώνεις” και άλλες ενώ έχει κάνει και αρκετές μεταγλωττίσεις δανείζοντας τη φωνή του σε χαρακτήρες όπως ο Σκίπερ από τους «Πιγκουίνους της Μαδαγασκάρης.

Ο ίδιος ανέφερε πως έχει τύχει σε θέατρο να παίξει ακόμα και για τρεις θεατές ενώ αυτό που δεν αντέχει καθόλου είναι μία κακή συνεργασία. 

“Μία κακή συνεργασία δεν παλεύεται”.Ο ηθοποιός ανέφερε και ένα απρόοπτο που του έχει συμβεί πριν χρόνια όταν έπαιζε τον Αχιλλέα και η Ανδριανού την Ιφιγένεια.
Έπρεπε να περάσω μπροστά της με ένα σπαθί να τη σώσω. Μπερδευτήκαμε και εκείνη έπεσε και χτύπησε” τόνισε ο Θανάσης Κουρλαμπάς.  Μετά ο ηθοποιός οδήγησε την MERCEDES CLA και ανέφερε πως του αρέσει πολύ η οδήγηση.

“Στο δρόμο υπάρχει αφηρημάδα ή πολύ υψηλή αυτοπεποίθηση” ανέφερε.

