Αφρικανική σκόνη: Τι πρέπει να προσέξουν οι πολίτες το Σαββατοκύριακο

Συστάσεις του υπουργείου Υγείας για αφρικανική σκόνη & ατμοσφαιρική ρύπανση

Πηγή: Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi
Tο υπουργείο Υγείας με εγκύκλιο παρέχει συστάσεις για την ατμοσφαιρική ρύπανση και την αφρικανική σκόνη, καθώς εκτιμάται από τις μετεωρολογικές προγνώσεις ότι οι μέσες ημερήσιες συγκεντρώσεις αιωρούμενων σωματιδίων ( Α.Σ.10) για το Σαββατοκύριακο 9 και 10 Μαΐου 2026 θα κυμανθούν σε επίπεδα 51-100 μg/m3 (μέτρια επίπεδα).

Έτσι λοιπόν, η εγκύκλιος αναφέρεται σε συστάσεις για άτομα αυξημένου κινδύνου αλλά και για τον γενικό πληθυσμό. Ειδικότερα: 

Α.  Συστάσεις για άτομα αυξημένου κινδύνου για 24ωρες συγκεντρώσεις Α.Σ.10: 76-100 μg/m3

  • Άτομα με αναπνευστικό πρόβλημα ή καρδιοπαθείς και παιδιά θα πρέπει να περιορίσουν κάθε έντονη σωματική δραστηριότητα, ιδιαίτερα αν αυτή γίνεται σε εξωτερικούς χώρους.
  • Άτομα με άσθμα μπορεί να χρειαστούν πιο συχνά εισπνοές του ανακουφιστικού φαρμάκου.
  • Άτομα άνω των 65 ετών θα πρέπει να περιορίσουν τη σωματική τους δραστηριότητα

Β. Συστάσεις στον γενικό πληθυσμό για 24ωρες συγκεντρώσεις Α.Σ.10: 76-100 μg/m3

Κάθε άτομο που αισθάνεται ενόχληση στα μάτια ή εμφανίζει βήχα, ρινική συμφόρηση ή ενόχληση στο λαιμό θα πρέπει να περιορίσει τη σωματική του άσκηση- δραστηριότητα, ιδιαίτερα αν αυτή γίνεται σε εξωτερικούς χώρους.

