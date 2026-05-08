Tο υπουργείο Υγείας με εγκύκλιο παρέχει συστάσεις για την ατμοσφαιρική ρύπανση και την αφρικανική σκόνη, καθώς εκτιμάται από τις μετεωρολογικές προγνώσεις ότι οι μέσες ημερήσιες συγκεντρώσεις αιωρούμενων σωματιδίων ( Α.Σ.10) για το Σαββατοκύριακο 9 και 10 Μαΐου 2026 θα κυμανθούν σε επίπεδα 51-100 μg/m3 (μέτρια επίπεδα).
Έτσι λοιπόν, η εγκύκλιος αναφέρεται σε συστάσεις για άτομα αυξημένου κινδύνου αλλά και για τον γενικό πληθυσμό. Ειδικότερα:
Α. Συστάσεις για άτομα αυξημένου κινδύνου για 24ωρες συγκεντρώσεις Α.Σ.10: 76-100 μg/m3
- Άτομα με αναπνευστικό πρόβλημα ή καρδιοπαθείς και παιδιά θα πρέπει να περιορίσουν κάθε έντονη σωματική δραστηριότητα, ιδιαίτερα αν αυτή γίνεται σε εξωτερικούς χώρους.
- Άτομα με άσθμα μπορεί να χρειαστούν πιο συχνά εισπνοές του ανακουφιστικού φαρμάκου.
- Άτομα άνω των 65 ετών θα πρέπει να περιορίσουν τη σωματική τους δραστηριότητα
Β. Συστάσεις στον γενικό πληθυσμό για 24ωρες συγκεντρώσεις Α.Σ.10: 76-100 μg/m3
Κάθε άτομο που αισθάνεται ενόχληση στα μάτια ή εμφανίζει βήχα, ρινική συμφόρηση ή ενόχληση στο λαιμό θα πρέπει να περιορίσει τη σωματική του άσκηση- δραστηριότητα, ιδιαίτερα αν αυτή γίνεται σε εξωτερικούς χώρους.