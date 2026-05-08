«Σαρώνει» η ακρίβεια: Μεγάλες αυξήσεις τιμών τον Απρίλιο

Στο 5,4% εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ

ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
Μεγάλες αυξήσεις τιμών τον Απρίλιο (βίντεο Star)
Πληθωριστικό «πυρετό»  προκάλεσαν τον Απρίλιο οι επιπτώσεις από τον πόλεμο στον Περσικό. Ο Γιώργος Παππούς μετέδωσε πόσο επηρεάστηκαν οι λιανικές τιμές των καυσίμων κι αν έχει ξεκινήσει το ντόμινο στις τιμές των τροφίμων.

Shrinkflation: Μικραίνουν οι συσκευασίες, ίδιες παραμένουν οι τιμές

Όπως ανέφερε, ο ρυθμός ανόδου του πληθωρισμού τον Απρίλιο «εκτινάχθηκε»  στο 5,4% (ετήσια σύγκριση) από 3,9% τον Μάρτιο και έναντι αύξησης 2% τον Απρίλιο πέρυσι. 

Ο σημαντικότερος λόγος είναι οι τιμές της ενέργειας, που διαχύθηκαν σε όλο το φάσμα των προϊόντων και των υπηρεσιών, από τα είδη διατροφής έως τη μεταφορά των επιβατών με αεροπλάνο.

«Φωτιά» τα καύσιμα - Μεγάλες αυξήσεις σε βασικά είδη διατροφής

Ειδικότερα, στα τρόφιμα και τα είδη διατροφής οι ποσοστιαίες ανατιμήσεις είναι: Ψωμί και άλλα προϊόντα αρτοποιίας (0,9%), Μοσχάρι (19,2%), Χοιρινό (1,3%), Αρνί και κατσίκι (13,3%), Πουλερικά (4%), Ψάρια και θαλασσινά (1,9%), Γαλακτοκομικά και αυγά (3,5%), Μαργαρίνη και άλλα φυτικά λίπη (11,6%), Φρούτα (7,5%), Λαχανικά (7,1%), Σοκολάτες- προϊόντα σοκολάτας (7%), Προϊόντα ζαχαροπλαστικής (3,4%) και Καφέ (7,9%).

O μισός πληθωρισμός οφείλεται στο «ράλι» της ενέργειας 

Στην ενέργεια, καταγράφηκαν ανατιμήσεις σε: Ηλεκτρισμό (14%), Φυσικό αέριο (19,3%), Πετρέλαιο θέρμανσης (53,2%), Στερεά καύσιμα (2,7%), Πετρέλαιο κίνησης (32,4%), Βενζίνη (17,1%) και 'Αλλα καύσιμα (42,4%).

Οι αυξήσεις τιμών στην ενέργεια

Αυξήσεις τιμών, μεταξύ άλλων, υπήρξαν σε: Ένδυση και υπόδηση (2%), Ενοίκια κατοικιών (7,6%), Μεταφορά επιβατών με αεροπλάνο (18,6%), Εστιατόρια- ζαχαροπλαστεία (6,5%) και Ασφάλιστρα υγείας (7%).

Μεταξύ Απριλίου και Μαρτίου, καταγράφηκαν ανατιμήσεις, μεταξύ άλλων, σε: Ζυμαρικά (4%), Χοιρινό (2,5%), Αρνί και κατσίκι (5,7%), Φρούτα (0,7%), Ενοίκια κατοικιών (0,6%), Ηλεκτρισμό (2%), Φυσικό αέριο (39,5%), Πετρέλαιο θέρμανσης (18,1%), Πετρέλαιο κίνησης (4,2%), Βενζίνη (5,7%), 'Αλλα καύσιμα (8,6%), Μεταφορά επιβατών με αεροπλάνο (15,9%) και Ξενοδοχεία (10,2%).

ΕΛΣΤΑΤ: Η αύξηση των τιμών κατά κατηγορία αγαθών και υπηρεσιών     

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ, η αύξηση του γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή τον Απρίλιο προήλθε κυρίως από τις μεταβολές στις ακόλουθες ομάδες αγαθών και υπηρεσιών:

1. Από τις αυξήσεις των δεικτών κατά:

•    4,4% στην ομάδα «Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ψωμί και άλλα προϊόντα αρτοποιίας, μοσχάρι, χοιρινό, αρνί και κατσίκι, πουλερικά, ψάρια και θαλασσινά (γενικά), γαλακτοκομικά και αυγά, μαργαρίνη και άλλα φυτικά λίπη, φρούτα (γενικά), λαχανικά (γενικά), σοκολάτες- προϊόντα σοκολάτας, προϊόντα ζαχαροπλαστικής, καφέ. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών στο ελαιόλαδο.

•    1,4% στην ομάδα «Αλκοολούχα ποτά και καπνός», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: αλκοολούχα ποτά (μη σερβιριζόμενα), τσιγάρα.

•    2% στην ομάδα «Ένδυση και υπόδηση», λόγω αύξησης των τιμών στα είδη ένδυσης και υπόδησης.

•    13,8% στην ομάδα «Στέγαση», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ενοίκια κατοικιών, επισκευή και συντήρηση κατοικίας, διάφορες υπηρεσίες που σχετίζονται με το σπίτι, ηλεκτρισμό, φυσικό αέριο, πετρέλαιο θέρμανσης, στερεά καύσιμα.

•    0,1% στην ομάδα «Διαρκή αγαθά- Είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στις οικιακές υπηρεσίες. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε: έπιπλα- διακοσμητικά είδη- τάπητες, οικιακές συσκευές και επισκευές, είδη άμεσης κατανάλωσης νοικοκυριού.

•    1,2% στην ομάδα «Υγεία», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ιατρικά προϊόντα, υπηρεσίες εξωνοσοκομειακής περίθαλψης, νοσοκομειακή περίθαλψη. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών στα φαρμακευτικά προϊόντα.

•    10% στην ομάδα «Μεταφορές», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: καινούργια αυτοκίνητα, ανταλλακτικά και εξοπλισμό προσωπικής μεταφοράς, πετρέλαιο κίνησης, καύσιμα αυτοκινήτου (βενζίνη), άλλα καύσιμα, συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού προσωπικής μεταφοράς, άλλες υπηρεσίες σχετικές με την προσωπική μεταφορά, εισιτήρια μεταφοράς επιβατών με αεροπλάνο. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών στα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.

•    1% στην ομάδα «Αναψυχή- Αθλητισμός και Πολιτισμός», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: προϊόντα κηπουρικής και ζώα συντροφιάς, πακέτο διακοπών.

•    2,8% στην ομάδα «Εκπαίδευση», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: δίδακτρα προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, δίδακτρα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

•    6,1% στην ομάδα «Ξενοδοχεία- Καφέ- Εστιατόρια», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στα εστιατόρια- ζαχαροπλαστεία- ταχυφαγεία- κυλικεία.

•    3,5% στην ομάδα «Ασφαλιστικές και χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ασφάλιστρα υγείας, ασφάλιστρα οχημάτων.

•    1,2% στην ομάδα «Προσωπική φροντίδα- Κοινωνική προστασία- 'Αλλα αγαθά και υπηρεσίες», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: κομμωτήρια και καταστήματα προσωπικής φροντίδας, άλλες υπηρεσίες. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών στα άλλα προσωπικά είδη.

2. Από τις μειώσεις των δεικτών κατά:

•    2,2% στην ομάδα «Ενημέρωση και επικοινωνία», λόγω μείωσης κυρίως των τιμών σε: εξοπλισμό ενημέρωσης και επικοινωνίας, υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας, πακέτα τηλεφωνικών υπηρεσιών.
 

