Η Άννα Μαρία Βέλλη ανέβηκε τα σκαλιά του Δημαρχείου με τον Άκη Σβολάκη

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Άννα Μαρία Βέλλη παντρεύτηκε τον Άκη Σβολάκη στο Δημαρχείο στις 8 Μαΐου.
  • Η τελετή ήταν λιτή, με λίγους συγγενείς και φίλους, χωρίς θρησκευτικό γάμο.
  • Η Άννα Μαρία μοιράστηκε φωτογραφίες από τον πολιτικό γάμο της στο Instagram.
  • Αύριο, 9 Μαΐου, θα διοργανώσει μεγάλο πάρτι στον Πειραιά για να γιορτάσει το γεγονός.
  • Η σχέση τους ξεκίνησε πριν από χρόνια στη Θεσσαλονίκη και επανασυνδέθηκαν το 2020.

Ύστερα από αρκετά χρόνια κοινής πορείας, η Άννα Μαρία Βέλλη παντρεύτηκε σήμερα, Παρασκευή 8 Μαΐου, τον εκλεκτό της καρδιάς της, Άκη Σβολάκη.

Άννα Μαρία Βέλλη: Έκανε bachelorette πάρτι με τους φίλους της

Παντρεύτηκε η Άννα Μαρία Βέλλη / Πηγή: Instagram amiyiami

Το ερωτευμένο ζευγάρι αποφάσισε να επισημοποιήσει τη σχέση του στο Δημαρχείο, παρουσία λίγων συγγενών και στενών φίλων. Σε παλαιότερη συνέντευξή της, η γνωστή influencer είχε αποκαλύψει την απόφασή τους να μην πραγματοποιήσουν θρησκευτικό γάμο, καθώς επιθυμούσαν μια πιο λιτή και προσωπική τελετή.

«Θα πάμε σε ένα δημαρχείο με τους κουμπάρους μας που θα υπογράψουν και τέλος. Δεν θα είμαστε πολλά άτομα. Θέλουμε να είναι απλά ένα πάρτι, τώρα σκέφτομαι πώς θα είναι αυτό το πάρτι», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά.

Παντρεύεται η Άννα Μαρία Βέλλη: Η εξομολόγηση για την πρόταση γάμου

Άννα Μαρια Βέλλη: Οι πρώτες φωτογραφίες από τον γάμο της με τον Άκη Σβολάκη / Πηγή: Instagram amiyiami

Το μεσημέρι της ίδιας ημέρας, η Άννα Μαρία Βέλλη μοιράστηκε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram τις πρώτες φωτογραφίες από τον πολιτικό γάμο της με τον αγαπημένο της, Άκη. Αύριο, Σάββατο 9 Μαΐου, η ίδια έχει διοργανώσει ένα μεγάλο πάρτι στον Πειραιά, προκειμένου να γιορτάσει το χαρμόσυνο γεγονός με όλα τα αγαπημένα της πρόσωπα.

Για μεγάλο χρονικό διάστημα, η Άννα Μαρία Βέλλη κρατούσε τη σχέση της μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Η πρώτη γνωριμία του ζευγαριού έγινε πριν από αρκετά χρόνια στη Θεσσαλονίκη, ενώ στα τέλη του 2020 οι δρόμοι τους συναντήθηκαν ξανά, οδηγώντας τους σήμερα στα σκαλιά του Δημαρχείου.

 

 

