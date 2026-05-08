Ύστερα από αρκετά χρόνια κοινής πορείας, η Άννα Μαρία Βέλλη παντρεύτηκε σήμερα, Παρασκευή 8 Μαΐου, τον εκλεκτό της καρδιάς της, Άκη Σβολάκη.

Το ερωτευμένο ζευγάρι αποφάσισε να επισημοποιήσει τη σχέση του στο Δημαρχείο, παρουσία λίγων συγγενών και στενών φίλων. Σε παλαιότερη συνέντευξή της, η γνωστή influencer είχε αποκαλύψει την απόφασή τους να μην πραγματοποιήσουν θρησκευτικό γάμο, καθώς επιθυμούσαν μια πιο λιτή και προσωπική τελετή.

«Θα πάμε σε ένα δημαρχείο με τους κουμπάρους μας που θα υπογράψουν και τέλος. Δεν θα είμαστε πολλά άτομα. Θέλουμε να είναι απλά ένα πάρτι, τώρα σκέφτομαι πώς θα είναι αυτό το πάρτι», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά.

Το μεσημέρι της ίδιας ημέρας, η Άννα Μαρία Βέλλη μοιράστηκε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram τις πρώτες φωτογραφίες από τον πολιτικό γάμο της με τον αγαπημένο της, Άκη. Αύριο, Σάββατο 9 Μαΐου, η ίδια έχει διοργανώσει ένα μεγάλο πάρτι στον Πειραιά, προκειμένου να γιορτάσει το χαρμόσυνο γεγονός με όλα τα αγαπημένα της πρόσωπα.

Για μεγάλο χρονικό διάστημα, η Άννα Μαρία Βέλλη κρατούσε τη σχέση της μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Η πρώτη γνωριμία του ζευγαριού έγινε πριν από αρκετά χρόνια στη Θεσσαλονίκη, ενώ στα τέλη του 2020 οι δρόμοι τους συναντήθηκαν ξανά, οδηγώντας τους σήμερα στα σκαλιά του Δημαρχείου.