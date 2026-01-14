Παντρεύεται η Άννα Μαρία Βέλλη: Η εξομολόγηση για την πρόταση γάμου

Νυφούλα θα ντυθεί σύντομα η Άννα Μαρία Βέλλη. Η γνωστή Youtuber ανακοίνωσε τα ευχάριστα νέα στους διαδικτυακούς της φίλους για τον γάμο που προγραμματίζει με τον σύντροφό της Άρη Σλοβάκη.

Όπως ανέφερε η γνωστή youtuber, η πρόταση γάμου έγινε σε ένα από τα ταξίδια τους στο εξωτερικό, ενώ ο γάμος της θα είναι πολιτικός.

«Η πρόταση έγινε πριν από δύο μήνες, ήθελα πάρα πολύ να το πω, αλλά ήθελα πρώτα να το μοιραστώ με τους πιο κοντινούς μου ανθρώπους και δεν ήθελα να το μάθουν από ένα βίντεο ή post, οπότε κρατήθηκα και είπα να μιλήσω πρώτα στους φίλους μου, θα το πω στους κοντινούς μου ανθρώπους και όταν νιώσω έτοιμη για να μην το μάθουν από το youtube, τότε θα κάνω και ένα βίντεο να μοιραστώ τη χαρά μου…» είπε αρχικά η Άννα Μαρία Βέλλη.

«Ζούμε μαζί, έχουμε ένα σπίτι μαζί, τα γατιά μας τα έχουμε μαζί. Υπάρχει αυτό και δεν αλλάζει κάτι. Αλλάζει όμως για το κράτος και αν θέλουμε αύριο, μεθαύριο να κάνουμε παιδιά, αν θέλουμε να αγοράσουμε σπίτι…» πρόσθεσε η Άννα Μαρία Βέλλη.

Για το πού και το πώς έγινε η πρόταση γάμου η Άννα Μαρία είπε: «Η πρόταση έγινε στη Ρουάντα, κάποιοι το καταλάβατε γιατί δυστυχώς το ξεχνούσα και σε κάποια πλάνα από το vlog φαίνεται το δαχτυλίδι. Υπάρχει ένα σχόλιο αλλά δεν έγινε πολύ μεγάλο θέμα. Από ότι μου είπε, είχε πάρει το δαχτυλίδι αρκετό καιρό πριν, αλλά λόγω της αγάπης μας για τα ταξίδια ήθελε να μου κάνει την πρόταση σε ένα από τα ταξίδια μας».

Δε θα κάνουν θρησκευτικό γάμο. Για τα σχέδια του γάμου της η Άννα Μαρία Βέλλη εξήγησε πως θα κάνουν πολιτικό γάμο, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσει ένα μεγάλο πάρτι για όλα τα αγαπημένα της πρόσωπα, φίλους, φίλες και συνεργάτες.

«Θα πάμε σε ένα δημαρχείο με τους κουμπάρους μας που θα υπογράψουν και τέλος και δεν θα πάμε με πολλά άτομα. Θέλουμε να είναι απλά ένα πάρτι, τώρα σκέφτομαι πώς θα είναι αυτό το πάρτι», ανέφερε η Άννα Μαρία Βέλλη.

Η Άννα Μαρία Βέλλη είναι ζευγάρι με τον Άρη Σλοβάκη. Η γνωστή youtuber για αρκετά μεγάλο διάστημα κράτησε την σχέση της μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Η πρώτη τους γνωριμία έγινε αρκετά χρόνια πριν στη Θεσσαλονίκη, ενώ στα τέλη του 2020 οι δρόμοι τους συναντήθηκαν ξανά και να που σε λίγο καιρό θα ενωθούν και με τα ιερά δεσμά του γάμου.