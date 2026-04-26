Άννα Μαρία Βέλλη: Έκανε bachelorette πάρτι με τους φίλους της

H Άννα Μαρία Βέλλη ετοιμάζεται να παντρευτεί τον σύντροφό της, Άκη μετά από πολλά χρόνια σχέσης και πλέει σε πελάγη ευτυχίας!

Το βράδυ της Παρασκευής 24 Απριλίου η γνωστή YouTuber έκανε το bachelorette party της με τους φίλους της, και ανέβασε βίντεο στα social media!

Η πρόταση γάμου από τον αγαπημένο της έγινε πριν μερικούς μήνες σε ένα από τα ταξίδια τους στη Ρουάντα. Η ίδια ωστόσο έκανε την αποκάλυψη της ευχάριστης είδησης τον περασμένο Ιανουάριο μέσα από ένα βίντεό της στο Yourtube, καθώς όπως είπε, ήθελε πρώτα να το μοιραστεί με τα αγαπημένη της πρόσωπα, και έπειτα με το κοινό που την ακολουθεί μέσα από τα social media.

Σε εκείνο το βίντεο, η Άννα Μαρία Βέλλη είχε αποκαλύψει ότι ο γάμος τους θα είναι πολιτικός.

«Θα πάμε σε ένα δημαρχείο με τους κουμπάρους μας που θα υπογράψουν και τέλος και δεν θα πάμε με πολλά άτομα. Θέλουμε να είναι απλά ένα πάρτι, τώρα σκέφτομαι πώς θα είναι αυτό το πάρτι», Εκ τότε, η Άννα Μαρία Βέλλη μέσα από το κανάλι της στο Youtube αλλά και τα social media έχει δημοσιεύσει αρκετές λεπτομέρειες από τις προετοιμασίες για την ημέρα του γάμου της που είναι προγραμματισμένος να γίνει σε δυο εβδομάδες.

Η γνωστή youtuber για αρκετά μεγάλο διάστημα κράτησε την σχέση της μακριά από τα media. Η πρώτη τους γνωριμία έγινε αρκετά χρόνια πριν στη Θεσσαλονίκη, ενώ στα τέλη του 2020 οι δρόμοι του συναντήθηκαν ξανά, φτάνοντας στο σήμερα και στην πρόταση γάμου.