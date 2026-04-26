FOTON: Θα φέρνει πιο γρήγορα με πλοίο τα αυτοκίνητα της

Η μεγάλη συμφωνία που αλλάζει τα δεδομένα της μάρκας στην Ελλάδα

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
STAR.GR
Αυτοκινητο
FOTON: Θα φέρνει πιο γρήγορα με πλοίο τα αυτοκίνητα της
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η FOTON Motor ανακοινώνει τη σύναψη συμφωνίας αποκλειστικής χρήσης με την COSCO SHIPPING για το Ro-Ro πλοίο Kai Yuankou, εγκαινιάζοντας ένα νέο μοντέλο άμεσου ελέγχου της θαλάσσιας εφοδιαστικής αλυσίδας της.Το Kai Yuankou είναι ένα σύγχρονο car carrier μήκους 219 μέτρων, ικανό να μεταφέρει έως 8.000 οχήματα ανά δρομολόγιο. Ανήκει στη νέα γενιά «πράσινων» πλοίων της COSCO SHIPPING, εξοπλισμένο με τεχνολογία διπλού καυσίμου LNG για μειωμένες εκπομπές ρύπων, πολλαπλά καταστρώματα φόρτωσης για επιβατικά, επαγγελματικά και βαρέα οχήματα, καθώς και προηγμένα συστήματα παρακολούθησης φορτίου και ενεργειακής διαχείρισης.

FOTON: Θα φέρνει πιο γρήγορα με πλοίο τα αυτοκίνητα της

Το πλοίο έχει ήδη εκτελέσει το πρώτο εμπορικό του δρομολόγιο, με αποστολή 600 pickup FOTON προς αγορές της Νότιας Αμερικής.Με τη συγκεκριμένη συμφωνία, η FOTON αποκτά άμεσο έλεγχο στον προγραμματισμό δρομολογίων και τη διαχείριση κόστους μεταφοράς — δύο παράγοντες καθοριστικής σημασίας σε ένα διεθνές περιβάλλον με αυξημένα ναύλα και αστάθεια στις ναυτιλιακές αλυσίδες.

FOTON: Θα φέρνει πιο γρήγορα με πλοίο τα αυτοκίνητα της

Για την ευρωπαϊκή αγορά, και κατ’ επέκταση για την Ελλάδα, η εξέλιξη αυτή μεταφράζεται σε μεγαλύτερη διαθεσιμότητα, καλύτερο έλεγχο κόστους και πιο σταθερές παραδόσεις. Σε απλά λόγια, η FOTON φέρνει τα προϊόντα της πιο κοντά, πιο γρήγορα και με μεγαλύτερη συνέπεια.Η FOTON δεν επενδύει απλά στο μέλλον της. Το χτίζει με όρους κυριαρχίας στην παγκόσμια αγορά.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
FOTON
 |
ΠΛΟΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top