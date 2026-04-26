Αποκλειστικό Star: Μπάζωμα της θάλασσας με φορτηγό στη Σκάλα Ωρωπού

Ντοκουμέντα από το περιβαλλοντικό έγκλημα

Πηγή: Ρεπορτάζ Γιάννης Σωτηρόπουλος, κεντρικό δελτίο ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του STAR (26/4/2026)
Το θράσος ορισμένων φαίνεται πως δεν έχει όρια. Έφτασαν στο σημείο να μπαζώσουν ακόμα και τη θάλασσα στη Σκάλα Ωρωπού. Ο Γιάννης Σωτηρόπουλος έκανε αυτοψία στην προστατευόμενη περιοχή και εξασφάλισε βίντεο-ντοκουμέντο με φορτηγό την ώρα που έριχνε αμμοχάλικο στο νερό.

Βίντεο-ντοκουμέντο που εξασφάλισε το STAR έχει καταγράψει τη στιγμή που δύο κάτοικοι «πιάνουν στα πράσα» οδηγό φορτηγού να μπαζώνει τη θάλασσα με αμμοχάλικο στην προστατευόμενη περιοχή της Σκάλας Ωρωπού.

Μάλιστα, μόλις ο οδηγός αντιλαμβάνεται πως τον καταγράφουν φεύγει άρον-άρον από το σημείο με ανασηκωμένη την καρότσα του φορτηγού, ενώ στην παραλία εντοπίζουν και έχουν έντονο διάλογο με τον φερόμενο ιδιοκτήτη επιχείρησης φύλαξης σκαφών.  

Αποκαλυπτικές είναι επίσης οι εικόνες του μπαζώματος της θάλασσας από drone, που δείχνουν από ψηλά το μέγεθος της αλλοίωσης του φυσικού περιβάλλοντος στον ευαίσθητο παράκτιο χώρο, μια ανάσα από τη λιμνοθάλασσα της Σκάλας Ωρωπού, που είναι περιοχή NATURΑ.

O Γιάννης Σωτηρόπουλος περπάτησε πάνω στον μπαζωμένο δρόμο μέσα στη θάλασσα. Όπως τόνισε, αυτό σίγουρα δεν έγινε μέσα σε ένα βράδυ. Χρειάστηκαν αρκετά βράδια και πολλά φορτηγά για να φτιάξουν έναν δρόμο, μήκους 60 μέτρων και πλάτους 4 μέτρων. 

«Έχει αρκετά φορτηγά, δεν μπορώ να δω πόσα ακριβώς είναι. Αυτά όλα, βέβαια θ΄απομακρυνθούν και το σημαντικότερο απ’ όλα είναι να βρεθούν οι ένοχοι και να τιμωρηθούν», αναφέρει στο Star ο δήμαρχος Ωρωπού Γιώργος Γιασημάκης.

«Βγάζει μάτι» και είναι κοινό μυστικό των κατοίκων της περιοχής, πως η αυθαίρετη αυτή κατασκευή εξυπηρετεί τη μία και μοναδική επιχείρηση που έχει αποκλειστική πρόσβαση στο σημείο, προφανώς για τη δημιουργία γλίστρας σκαφών, με τη χρήση τρέιλερ. 

Αύριο το πρωί θα γίνει αυτοψία από τις αρμόδιες αρχές στο σημείο, ώστε να βγει πρωτόκολλο κατεδάφισης της παράνομης κατασκευής μέσα στη θάλασσα.

Ερώτημα ωστόσο, παραμένει, αν αυτό το περιβαλλοντικό έγκλημα δεν το είχαν καταγγείλει οι δύο ενεργοί πολίτες της περιοχής, θα το έβλεπαν κάποια στιγμή, είτε από το Λιμεναρχείο Ωρωπού, που είναι σε κοντινή απόσταση, είτε από την Αστυνομία ή την Κτηματική Υπηρεσία, που είναι αρμόδιες αρχές; 

 

