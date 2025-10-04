Ocean: Ντοκιμαντέρ που αποκαλύπτει τη ζημιά που προκαλούν οι μηχανότρατες

Η ταινία που καταγράφει με σκληρό τρόπο τη λεηλασία του βυθού

Ελλαδα
Πηγή: Δελτίο ειδήσεων Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η ελληνική πρεμιέρα της ταινίας «Ocean» του Βρετανού φυσιοδίφη Ντέβινντ Ατένμπορο στο Μέγαρο Μουσικής αποδείχτηκε ένα συγκλονιστικό οπτικοακουστικό ταξίδι, με πολύ δυνατά μηνύματα. Εικόνες που δεν έχουμε ξαναδεί μέχρι τώρα, αποκαλύπτουν το μέγεθος της καταστροφής του βυθού από τη βιομηχανική αλιεία με μηχανότρατες, αναδεικνύοντας με τον πιο σκληρό τρόπο την επιτακτική ανάγκη προστασίας των θαλασσών μας.

Οι εναλλαγές στα υποβρύχια πλάνα του «Ocean», γροθιά στο στομάχι του θεατή! Οι γεμάτες χρώμα και ζωή εικόνες, γίνονται σκοτεινές και ανατριχιαστικές, φέρνοντας στην... επιφάνεια το ασύλληπτο μέγεθος της λεηλασίας των θαλασσών.

Οcean

«Στη μέση αλιεία με τις μηχανότρατες έχουμε αρκετά μεγάλη ζημιά στα οικοσυστήματα, οπότε αν δεν διαφυλάξουμε αυτά τα οικοσυστήματα, δεν θα έχουν μέλλον οι ελληνικές μας θάλασσες», σχολίασε η Εκτελεστική Διευθύντριας Cyclades Preservation Fund, Άννυ Μητροπούλου.

Κανείς δεν μπορούσε να διανοηθεί την ανυπολόγιστη ζημιά που προκαλεί η βυθοκόρηση, με συρόμενα δίχτυα. Μέχρι τη στιγμή που ο Σερ Ντέιβιντ  Ατένμπορο «ταξίδεψε» σε όλο τον πλανήτη, το συγκλονιστικό οπτικοακουστικό υλικό.

Ocean - Μηχανότρατες

«Αυτό συμβαίνει κάτω από το νερό κάθε μέρα στην Ελλάδα εκατοντάδες φορές και οι άνθρωποι δεν το γνωρίζουν. Δυστυχώς σήμερα λιγότερο από  1% των ελληνικών θαλασσών είναι αυστηρά προστατευμένο», τόνισε ο Ερευνητής National Geographi, Enric Sala. 

«Προσπαθούμε να αποδείξουμε ότι η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος μπορεί να ενισχύσει τη θαλάσσια ζωή και να φέρει πίσω τη ζωή και να υποστηρίξει τον τοπικό τουρισμό και το τοπικό ψάρεμα για τις τοπικές κοινότητες», υπογράμμισε από την πλευρά της η ιδρύτρια της πρωτοβουλίας «Revive Our Ocean», Kristin Rechberger. 

Δείτε ολόκληρο το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star


 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
OCEAN
 |
ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ
 |
ΘΑΛΑΣΣΑ
 |
ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΗ
 |
ΜΗΧΑΝΟΤΡΑΤΕΣ
