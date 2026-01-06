Έλενα Τοπαλίδου: Η ταινία με τον Νίκολας Κέιτζ & η ζωή μετά τον χωρισμό της

Η Έλενα Τοπαλίδου μίλησε στο Breakfast@Star για τη θεατρική παράσταση «Έντα», στην οποία πρωταγωνιστεί, καθώς για μία ταινία του εξωτερικού, η οποία θα κυκλοφορήσει το προσεχές διάστημα, στην οποία συμμετέχει η ίδια, καθώς και ο αστέρας του Χόλιγουντ, Νίκολας Κέιτζ.

Η γνωστή ηθοποιός, όπως είπε στη συνέντευξή της πήρε το ρόλο έπειτα από casting, ενώ αποκάλυψε ότι ο Νίκολας Κέιτζ έμεινε απόλυτα ικανοποιημένος από το υποκριτικό της ταλέντο: «Θα παίξω σε μία ταινία με τον Νίκολας Κέιτζ. Τα γυρίσματα έγιναν το καλοκαίρι. Δυσκολεύτηκα πάρα πολύ να καταλάβω τελικά ότι παίζει ο Νίκολας Κέιτζ, μέχρι που τον συνάντησα και πάλι δεν το πίστευα. Είναι συμπαθέστατος. Είναι πολύ γοητευτικός. Είναι αυτός που ξέρουμε», είπε η Έλενα Τοπαλίδου.

«Εγώ έκανα τον σατανά στην ταινία και εκείνος τον Ιωσήφ. Είναι η ιστορία του Ιησού με έναν άλλο τρόπο. Και μάλιστα την πρώτη φορά που κάναμε κάτι μαζί, μου έκανε σήματα από μακριά ότι “τι ωραία τα κάνεις” και ξέρω γω. Και εγώ νόμιζα ότι δεν ήταν αυτός. Ότι ήταν ένας άλλος πάλι, ντουμπλέρ. Έκανα casting για να πάρω τον ρόλο στην ταινία», πρόσθεσε η γνωστή ηθοποιός.

Όσον αφορά για το πώς είναι η ζωή της έπειτα από τον χωρισμό της από τον Νίκο Κουρή, η Έλενα Τοπαλίδου δήλωσε ότι: «Αυτή τη στιγμή έχει αλλάξει το ότι κοιμάμαι πάρα πολύ λίγο. Φοβερά λίγο. Αναλαμβάνω τα πράγματα που μπορούν να περάσουν από το χέρι μου και έχω καταλάβει ότι τα υπόλοιπα δεν με αφορούν. Τα πράγματα που εξαρτώνται από εμένα, είναι αυτά που μπορώ πρακτικά να αναλάβω, και ψυχικά και πνευματικά, και να ανταποκριθώ», κατέληξε η Έλενα Τοπαλίδου.

Υπενθυμίζουμε, ότι η Έλενα Τοπαλίδου και ο Νίκος Κουρής παντρεύτηκαν έπειτα από 18 χρόνια κοινής πορείας, έχοντας αποκτήσει έναν γιο. Πριν από λίγους μήνες, το ζευγάρι μετά τον γάμο του αιφνιδίασε τα ΜΜΕ με την απόφασή του να προχωρήσει σε διαζύγιο.

