Έλενα Τοπαλίδου: Η ταινία με τον Νίκολας Κέιτζ & η ζωή μετά τον χωρισμό της

Όσα δήλωσε η ηθοποιός στην κάμερα της εκπομπής του Breakfast@star

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
06.01.26 , 19:00 MINI: Υιοθετεί καινοτόμα υλικά στο εσωτερικό
06.01.26 , 18:30 Σέρρες: Θρήνος για τον 17χρονο - Ο 16χρονος ομολόγησε ότι τον χτύπησε
06.01.26 , 18:20 Έκκληση Κομισιόν σε Ισραήλ για τις ΜΚΟ στη Γάζα
06.01.26 , 17:29 Χρήστος Βαλαβανίδης: «Είμαι καλά. Η αγάπη του κόσμου με κράτησε όρθιο»
06.01.26 , 16:52 Κοινό ανακοινωθέν για τη Γροιλανδία εξέδωσαν επτά Ευρωπαίοι ηγέτες
06.01.26 , 16:47 Λάμπρος Κωνσταντάρας για Γιώργο Παπαδάκη: «Δεν έχω λόγια, μούδιασα»
06.01.26 , 16:14 Μαρία Καρυστιανού: «Το νέο κόμμα οργανώνεται πολύ γρήγορα»
06.01.26 , 15:26 Έλενα Τοπαλίδου: Η ταινία με τον Νίκολας Κέιτζ & η ζωή μετά τον χωρισμό της
06.01.26 , 15:08 Κραν-Μοντανά: «Κανένας έλεγχος ασφαλείας δεν πραγματοποιήθηκε στο κλαμπ»
06.01.26 , 14:48 Η Συνταγή της ημέρας: Φτιάχνουμε λαχταριστά σπιτικά πεϊνιρλί
06.01.26 , 14:34 Άση Μπήλιου: Ποια ζώδια θα αντιμετωπίσουν απρόοπτα σήμερα
06.01.26 , 13:41 Καιρός - Κολυδάς: Ποιες περιοχές θα πλήξει η κακοκαιρία
06.01.26 , 13:38 Χιου Τζάκμαν: Ερωτευμένος στην Κόστα Ρίκα... και δεν το κρύβει!
06.01.26 , 13:13 Σέρρες: Νεκρός 17χρονος μετά από καβγά για μια κοπέλα
06.01.26 , 13:08 Μιχάλης Μητρούσης για το τροχαίο ατύχημα: «Δε με νοιάζει η συγγνώμη του»
Έλενα Τοπαλίδου: Η ταινία με τον Νίκολας Κέιτζ & η ζωή μετά τον χωρισμό της
Ελένη Τσολάκη: Πρόωρο τέλος για το «Πρωινό Σαββατοκύριακο»
Ματίνα Παγώνη για Γιώργο Παπαδάκη: «Είχε πάθει έμφραγμα και στο παρελθόν»
Χιόνια στην Αττική: Διακοπή κυκλοφορίας στη Λεωφόρο Πάρνηθας
Γιώργος Τζώρτζης: Η καριέρα, ο γάμος με την Τόνια Καζιάνη και η κόρη του
Ξέσπασε ο Γιώργος Λιάγκας: «Βγάλτε την κακία και τη χολή σας ελεύθερα»
Βούλγαρη - Κωνσταντινίδης: Αγκαλιά με τον γιο τους λίγο πριν μπει το 2026!
Μπέττυ Μαγγίρα για επεμβάσεις: «Έχω κάνει, όπου πάω με κοιτάζουν έκπληκτοι»
Μαριλίτα- Λάλος: Υποδέχτηκαν το νέο έτος χορεύοντας με μπρίο
Επίδομα «χειμώνα» 600 ευρώ από ΟΠΕΚΑ: Ποιοι και πώς μπορούν να το λάβουν
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Έλενα Τοπαλίδου μίλησε στο Breakfast@Star για τη θεατρική παράσταση «Έντα», στην οποία πρωταγωνιστεί, καθώς για μία ταινία του εξωτερικού, η οποία θα κυκλοφορήσει το προσεχές διάστημα, στην οποία συμμετέχει η ίδια, καθώς και ο αστέρας του ΧόλιγουντΝίκολας Κέιτζ.

Νίκος Κουρής: «Όταν η ζωή μου έγινε θέμα, το δέχτηκα»

Η γνωστή ηθοποιός, όπως είπε στη συνέντευξή της πήρε το ρόλο έπειτα από casting, ενώ αποκάλυψε ότι ο Νίκολας Κέιτζ έμεινε απόλυτα ικανοποιημένος από το υποκριτικό της ταλέντο: «Θα παίξω σε μία ταινία με τον Νίκολας Κέιτζ. Τα γυρίσματα έγιναν το καλοκαίρι. Δυσκολεύτηκα πάρα πολύ να καταλάβω τελικά ότι παίζει ο Νίκολας Κέιτζ, μέχρι που τον συνάντησα και πάλι δεν το πίστευα. Είναι συμπαθέστατος. Είναι πολύ γοητευτικός. Είναι αυτός που ξέρουμε», είπε η Έλενα Τοπαλίδου. 

Έλενα Τοπαλίδου: Η ταινία με τον Νίκολας Κέιτζ & η ζωή μετά τον χωρισμό της

«Εγώ έκανα τον σατανά στην ταινία και εκείνος τον Ιωσήφ. Είναι η ιστορία του Ιησού με έναν άλλο τρόπο. Και μάλιστα την πρώτη φορά που κάναμε κάτι μαζί, μου έκανε σήματα από μακριά ότι “τι ωραία τα κάνεις” και ξέρω γω. Και εγώ νόμιζα ότι δεν ήταν αυτός. Ότι ήταν ένας άλλος πάλι, ντουμπλέρ. Έκανα casting για να πάρω τον ρόλο στην ταινία», πρόσθεσε η γνωστή ηθοποιός.

Έλενα Τοπαλίδου: «Δεν αντέχω στον εαυτό μου το ένα κιλό παραπάνω»

Έλενα Τοπαλίδου: Η ταινία με τον Νίκολας Κέιτζ & η ζωή μετά τον χωρισμό της

Όσον αφορά για το πώς είναι η ζωή της έπειτα από τον χωρισμό της από τον Νίκο Κουρή, η Έλενα Τοπαλίδου δήλωσε ότι: «Αυτή τη στιγμή έχει αλλάξει το ότι κοιμάμαι πάρα πολύ λίγο. Φοβερά λίγο. Αναλαμβάνω τα πράγματα που μπορούν να περάσουν από το χέρι μου και έχω καταλάβει ότι τα υπόλοιπα δεν με αφορούν. Τα πράγματα που εξαρτώνται από εμένα, είναι αυτά που μπορώ πρακτικά να αναλάβω, και ψυχικά και πνευματικά, και να ανταποκριθώ», κατέληξε η Έλενα Τοπαλίδου.

Υπενθυμίζουμε, ότι η Έλενα Τοπαλίδου και ο Νίκος Κουρής παντρεύτηκαν έπειτα από 18 χρόνια κοινής πορείας, έχοντας αποκτήσει έναν γιο. Πριν από λίγους μήνες, το ζευγάρι μετά τον γάμο του αιφνιδίασε τα ΜΜΕ με την απόφασή του να προχωρήσει σε διαζύγιο. 

Δείτε το Breakfast@star

 

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΛΕΝΑ ΤΟΠΑΛΙΔΟΥ
 |
BREAKFAST@STAR
 |
ΝΙΚΟΛΑΣ ΚΕΙΤΖ
 |
ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΡΗΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top