Χιόνια στην Αττική: Διακοπή κυκλοφορίας στη Λεωφόρο Πάρνηθας

Τα χιόνια «περικυκλώνουν» την Αττική όπως φαίνεται με την πυκνή χιονόπτωση να δημιουργεί ήδη προβλήματα στην κυκλοφορία στην Πάρνηθα. Όπως ανακοίνωσε πριν λίγο η Τροχαία διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στο ύψος του καζίνο, ενώ σε αρκετά σημεία έχει αρχίσει να σχηματίζεται πάγος. Χαρακτηριστικό είναι ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην κορυφή της Πάρνηθας βρίσκεται στους – 4 βαθμούς Κελσίου.

Χιονόπτωση υπάρχει κατά διαστήματα και στην Ιπποκράτειο Πολιτεία, ενώ χιονόνερο πέφτει σε όλα τα υπερ- βόρεια προάστια (Καπανδρίτι, Αφίδνες, Άγιος Στέφανος. Δροσιά κ.α.) με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 2 και 4 βαθμών Κελσίου.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, από σήμερα τα ξημερώματα η θερμοκρασία έχει κάνει βουτιά 7 – 10 βαθμούς Κελσίου, ενώ αναμένονται χιονοπτώσεις ακόμα και σε χαμηλά υψόμετρα της ηπειρωτικής χώρας.

Όπως επίσης επισημαίνει ο μετεωρολόγος του Star, Θοδωρής Κολυδάς, σε ανάρτησή του στα social media θα υποδεχθούμε τη νέα χρονιά με καιρό «ήρεμο, λιτό και χειμωνιάτικο», που θα έχει ως κύρια χαρακτηριστικά το κρύο και τα χιόνια στα ορεινά.



