Καιρός: Στα λευκά και η Αττική – Πού θα χιονίσει παραμονή Πρωτοχρονιάς

Οι περιοχές, σύμφωνα με τους χάρτες του Meteo

Ελλαδα
Ραγδαία επιδείνωση αναμένεται να σημειώσει ο καιρός από σήμερα το απόγευμα και μέχρι και τις πρωινές ώρες της Πρωτοχρονιάς, με τον υδράργυρο να καταγράφει κατακόρυφη πτώση και παγετός να επικρατεί σε πολλές περιοχές της χώρας. 

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Σύμφωνα με το meteo, από τις απογευματινές ώρες της Τρίτης 30/12 προβλέπεται η πρώτη αλλαγή στο σκηνικό του καιρού με τοπικές βροχές και καταιγίδες σε τμήματα του Ιονίου, της Δυτικής Στερεάς, της Δυτικής Πελοποννήσου, της Κρήτης, των Κυκλάδων και των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου.

Έρχεται παγωνιά την Πρωτοχρονιά: Χιονοπτώσεις και πολικό ψύχος

Η Τετάρτη (31/12) αναμένεται ωστόσο να είναι η πιο δύσκολη μέρα, καθώς ραγδαία πτώση της θερμοκρασίας της τάξης των 7 - 10 βαθμών Κελσίου θα σημειωθεί στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

Σύμφωνα με τους χάρτες του Meteo, τοπικές χιονοπτώσεις αναμένονται αρχικά κυρίως στα ορεινά και ημιορεινά τμήματα της ανατολικής ηπειρωτικής χώρας (Θεσσαλία, Αν. Στερεά) και πρόσκαιρα και τοπικά έως και σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο.

Καιρός: Στα λευκά και η Αττική – Πού θα χιονίσει παραμονή Πρωτοχρονιάς

Τις βραδινές ώρες της Τετάρτης 31/12 και πρώτες πρωινές της Πέμπτης 01/01 είναι πιθανό να σημειωθούν πρόσκαιρα τοπικές χιονοπτώσεις έως και σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο (κατά τόπους έως και σε πεδινά τμήματα) της Μακεδονίας, της Θεσσαλίας, του Βορείου Αιγαίου και της Ανατολικής Στερεάς, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής.

Καιρός: Στα λευκά και η Αττική – Πού θα χιονίσει παραμονή Πρωτοχρονιάς

Την Πρωτοχρονιά τα φαινόμενα αναμένεται να περιοριστούν στο Αιγαίο και στην Κρήτη, όπου και αναμένονται βροχές στα πεδινά και χιονοπτώσεις στα ορεινά, ενώ σταδιακά έως το τέλος της ημέρας τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν.
 

