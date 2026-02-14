Λακωνία: Σορός άνδρα σε παραλία - Ερευνάται αν είναι ο αγνοούμενος ψαράς

Στο Νοσοκομείο Μολάων για τη διαδικασία της ταυτοποίησης η σορός

Πηγή: spartanews.gr βίντεο δελτίο ειδήσεων Star (14/2/2026)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Σορός άνδρα βρέθηκε στην παραλία Κοκκινιάς, Λακωνίας, το απόγευμα του Σαββάτου.
  • Πιθανώς πρόκειται για τον αγνοούμενο ψαρά από τη Σπάρτη, που αναζητούνταν εδώ και πέντε ημέρες.
  • Η σορός μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Μολάων για ταυτοποίηση και ιατροδικαστική εξέταση.
  • Η σορός βρέθηκε με μόνο ένα παπούτσι και φουλάρι στον λαιμό, χωρίς άλλα ρούχα.
  • Οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται.

Σορός άνδρα εντοπίστηκε το απόγευμα του Σαββάτου στην παραλία της Κοκκινιάς, στη Γλυκόβρυση Λακωνίας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του spartanews.gr πρόκειται πιθανότατα για τη σορό του αγνοούμενου ψαρά από τη Σπάρτη, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί εδώ και περίπου πέντε ημέρες και αναζητούνταν από τις αρμόδιες αρχές.

Τρίτη Μέρα Ερευνών: Άφαντος Ο 60χρονος Ψαράς Στο Γύθειο

Η σορός μεταφέρθηκε αρχικά στο Νοσοκομείο Μολάων για διαδικασία ταυτοποίησης και στη συνέχεια θα ακολουθήσει ιατροδικαστική εξέταση, προκειμένου να διακριβωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου.

Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής, η σορός βρέθηκε φορώντας μόνο ένα παπούτσι και ένα φουλάρι στον λαιμό, χωρίς άλλα ρούχα.

Οι έρευνες των αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη.
 

