Καιρός Πρωτοχρονιά: Αλλαγή του χρόνου με πολικό κρύο και χιόνια

Τσουχτερό κρύο θα επικρατήσει σήμερα, παραμονή Πρωτοχρονιάς, καθώς ψυχρές μάζες αέρα εισβάλουν στη χώρα, προκαλώντας κατακόρυφη πτώση της θερμοκρασίας και χιόνια στα ορεινά.

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Σύμφωνα με το meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, από σήμερα τα ξημερώματα η θερμοκρασία θα κάνει βουτιά 7 – 10 βαθμούς Κελσίου, ενώ αναμένονται χιονοπτώσεις ακόμα και σε χαμηλά υψόμετρα της ηπειρωτικής χώρας.

Πάντως η κακοκαιρία δε θα διαρκέσει πολύ, αφού τα φαινόμενα θα αρχίσουν να εξασθενούν σταδιακά από τις πρώτες πρωινές ώρες της Πρωτοχρονιάς.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το meteo:

Τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης 31/12 τοπικές βροχές αναμένονται και σε τμήματα της Θεσσαλίας, της Ανατολικής Στερεάς, του Βόρειου Αιγαίου και πρόσκαιρα της Μακεδονίας.

31/12 τοπικές αναμένονται και σε τμήματα της Από τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης 31/12 και από τα βόρεια αναμένεται πτώση της θερμοκρασίας της τάξης των 7-10 βαθμών Κελσίου σε σχέση με τις θερμοκρασίες της Τρίτης 30/12, η οποία θα γίνει αισθητή κυρίως στα κεντρικά και βόρεια τμήματα της χώρας.

31/12 και από τα βόρεια αναμένεται σε σχέση με τις θερμοκρασίες της Τρίτης 30/12, η οποία θα γίνει αισθητή κυρίως στα κεντρικά και βόρεια τμήματα της χώρας. Την Τετάρτη 31/12 αναμένονται τοπικές βροχές στα πεδινά τμήματα της ανατολικής και νότιας χώρας, ενώ τοπικές χιονοπτώσεις αναμένονται αρχικά κυρίως στα ορεινά και ημιορεινά τμήματα της ανατολικής ηπειρωτικής χώρας ( Θεσσαλία, Αν. Στερεά ) και πρόσκαιρα και τοπικά έως και σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο. Τις βραδινές ώρες της Τετάρτης 31/12 και πρώτες πρωινές της Πέμπτης 01/01 (περίοδος χαμηλής προγνωσιμότητας*) είναι πιθανό να σημειωθούν πρόσκαιρα τοπικές χιονοπτώσεις έως και σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο (κατά τόπους έως και σε πεδινά τμήματα) της Μακεδονίας, της Θεσσαλίας, του Βορείου Αιγαίου και της Ανατολικής Στερεάς (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής).

31/12 αναμένονται τοπικές στα πεδινά τμήματα της ανατολικής και νότιας χώρας, ενώ αναμένονται αρχικά κυρίως στα ορεινά και ημιορεινά τμήματα της ανατολικής ηπειρωτικής χώρας ( ) και πρόσκαιρα και τοπικά έως και σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο. Τις βραδινές ώρες της 31/12 και πρώτες πρωινές της 01/01 (περίοδος χαμηλής προγνωσιμότητας*) είναι πιθανό να σημειωθούν πρόσκαιρα έως και σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο (κατά τόπους έως και σε πεδινά τμήματα) Οι άνεμοι τις απογευματινές ώρες της Τρίτης 30/12 πνέουν αρχικά από νοτιοδυτικές γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 4-5 μποφόρ, ενώ από τις βραδινές ώρες της Τρίτης και πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης 31/12 αναμένεται στροφή των ανέμων σε βόρειους με εντάσεις έως 6-7 μποφόρ.

30/12 πνέουν αρχικά από νοτιοδυτικές γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 4-5 μποφόρ, ενώ από τις βραδινές ώρες της και πρώτες πρωινές ώρες της 31/12 αναμένεται Την Πρωτοχρονιά τα φαινόμενα αναμένεται να περιοριστούν στο Αιγαίο και στην Κρήτη, όπου και αναμένονται βροχές στα πεδινά και χιονοπτώσεις στα ορεινά, ενώ σταδιακά έως το τέλος της ημέρας τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν.

Κολυδάς: «Ήρεμος, λιτός και χειμωνιάτικος καιρός»

Από την πλευρά του ο μετεωρολόγος του Star, Θοδωρής Κολυδάς, σε ανάρτησή του στα social media σημειώνει πως θα υποδεχθούμε τη νέα χρονιά με καιρό «ήρεμο, λιτό και χειμωνιάτικο», που θα έχει ως κύρια χαρακτηριστικά το κρύο και τα χιόνια στα ορεινά.

🎆🎇🎈🎉 ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ

Η Πρωτοχρονιά ξημερώνει με έναν καιρό ήρεμο, λιτό και χειμωνιάτικο, σαν να θέλει να υποδεχθεί τον νέο χρόνο χωρίς υπερβολές. Η ατμόσφαιρα καθαρίζει, το φως είναι πιο κοφτερό και το κρύο υπενθυμίζει ότι βρισκόμαστε στην καρδιά του χειμώνα.… pic.twitter.com/qhTK7hWHCk — Theodoros Kolydas (@KolydasT) December 29, 2025

Όπως αναφέρει στην ανάρτησή του, από τα φαινόμενα θα επηρεαστούν κυρίως το Αιγαίο και η Κρήτη, ενώ η διάρκεια τους θα είναι πάρα πολύ σύντομη αφού θα αρχίσουν να εξασθενούν από το μεσημέρι της Πρωτοχρονιάς.

🚂👨‍✈️🎅🏻🎁🎟️XΡΟΝΙΑ ΣΑΣ ΠΟΛΛΑ !

✅Δεν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στα προγνωστικά. Ακολουθούν πιστά τις ....ράγες του "Πολικού Εξπρές" !!! 😀

✅Δείτε την εξέλιξη των φαινομένων και των θερμοκρασιών στη περιοχή μας για το επόμενο τεραήμερο .

✅Περισσότερα στα Δελτία του Στάρ

YΓ. Μη… pic.twitter.com/xUl8z4wF9B — Theodoros Kolydas (@KolydasT) December 30, 2025

Τσατραφύλλιας: «Πασπάλες χιονιού έως τη θάλασσα»

Ο Γιώργος Τσατραφύλλιας, σε ανάρτησή του κάνει λόγο για ήπιες χιονοπτώσεις ακόμα και σε χαμηλότερα υψόμετρα και στην Αττική. Ωστόσο, όπως εξηγεί οι χιονοπτώσεις δε θα έχουν ιδιαίτερη ένταση και στην Αττική θα σημειωθούν «πασπάλες» χιονιού στα ορεινά και όχι κάτι έντονο.

Καλλιάνος: «Παράθυρο» για χιονισμένη Πρωτοχρονιά

Με τη σειρά του ο μετεωρολόγος Γιάννης Καλλιάνος σε ανάρτησή του αφήνει ένα «παράθυρο» για χιόνια στην Αττική.

Σύμφωνα με τον ίδιο, εάν τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα παραμείνουν σταθερά, σήμερα το βράδυ, λίγο πριν ή λίγο μετά την αλλαγή του χρόνου, υπάρχει αυξημένη πιθανότητα εκδήλωσης πρόσκαιρων και τοπικών χιονοπτώσεων σε τμήματα της Αττικής, κυρίως στα βόρεια και βορειοανατολικά του νομού και σε υψόμετρα άνω περίπου των 400 μέτρων.

Υπάρχει επίσης πιθανότητα τα μεσάνυχτα να κατέβουν ακόμα χαμηλότερα τα υψόμετρα χιονόπτωσης, τοπικά ακόμα και πάνω από τα 250 με 300 μέτρα σε περιοχές των βορείων τμημάτων του νομού. Σε καμία πάντως περίπτωση δε θα έχουμε χιονόστρωση.

Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά, κατά βάση ασθενή ή το πολύ μέτριας έντασης, ανάλογα με το μικροανάγλυφο κάθε περιοχής, τις θερμοκρασιακές συνθήκες και τους τοπικούς ανέμους.

Ο καιρός σήμερα

Στα βόρεια λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές ή χιονόνερο. Στην υπόλοιπη χώρα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές, ενώ στο νότιο Αιγαίο μέχρι το μεσημέρι θα εκδηλωθούν και καταιγίδες.

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά - ημιορεινά της ηπειρωτικής χώρας και της Εύβοιας.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και πρόσκαιρα το πρωί στο βορειοανατολικό Αιγαίο τοπικά έως 8 μποφόρ, ενώ στα νότια μέχρι το μεσημέρι θα επικρατούν δυτικοί άνεμοι με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση σε όλη σχεδόν τη χώρα και δεν θα ξεπεράσει στα βόρεια τους 5 με 7 και στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 10 με 12, ενώ θα φτάσει στα δυτικά και τα νησιά του βορείου Αιγαίου τους 13 με 15 και στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 16 με 18 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και τις βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά που κατά τόπους στα βόρεια θα είναι ισχυρός.

Καιρός: Αναλυτική πρόγνωση

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές κατά διαστήματα. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν αρχικά στα ορεινά και από το βράδυ πρόσκαιρα και σε περιοχές με υψόμετρο μεγαλύτερο από 350 -400 μέτρα περίπου. Άνεμοι: Βόρειοι 4 με 5 και στα ανατολικά μέχρι το απόγευμα τοπικά έως 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 03 έως 11 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με παροδικές νεφώσεις τις πρωινές ώρες. Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 5 με 6 και στα θαλάσσια τις πρωινές ώρες τοπικά έως 7 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από -01 (μείον ένα) έως 06 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή χιονόνερο στην κεντρική Μακεδονία και κατά τόπους ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά - ημιορεινά και από το απόγευμα πρόσκαιρα και σε περιοχές της ανατολικής Μακεδονίας με χαμηλό υψόμετρο. Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα θαλάσσια τοπικά έως 7 μποφόρ. Βαθμιαία από το μεσημέρι θα εξασθενήσουν στα 3 με 5 και στα θαλάσσια τοπικά έως 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από -04 (μείον τέσσερα) έως 05 με 07 βαθμούς. Στη δυτική Μακεδονία από -08 (μείον οκτώ) έως 03 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και στα ορεινά και τα βόρεια ημιορεινά ασθενείς χιονοπτώσεις. Τα φαινόμενα από το μεσημέρι και από τα βόρεια βαθμιαία θα σταματήσουν. Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά έως 6, που γρήγορα θα ενισχυθούν στα 4 με 6 και στο Ιόνιο τοπικά έως 7 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 03 έως 13 με 15 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου από -05 (μείον πέντε) έως 03 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές, στα βόρεια χιονόνερο και στα ορεινά - ημιορεινά ασθενείς χιονοπτώσεις. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν τις πρώτες πρωινές ώρες στη νότια Πελοπόννησο και την περιοχή των Κυθήρων. Άνεμοι: Βόρειοι 5 με 6 και στην ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες και την Εύβοια τοπικά έως 7 μποφόρ. Βαθμιαία από το μεσημέρι θα εξασθενήσουν στα 3 με 5 και στα βόρεια τοπικά έως 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από -01 (μείον ένα) έως 12 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα γρήγορα θα εξασθενήσουν. Άνεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 5 με 7 που γρήγορα θα στραφούν σε βορείων διευθύνσεων 4 με 6 και από αργά το απόγευμα 3 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 09 έως 15 με 17 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ-ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και στην περιοχή Σάμου - Ικαρίας και στα Δωδεκάνησα μέχρι το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες. Αργά το βράδυ είναι πιθανό να χιονίσει στα βορειότερα νησιά του ανατολικού Αιγαίου. Άνεμοι: Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου από βόρειες διευθύνσεις 6 με 8 που γρήγορα θα εξασθενήσουν στα 4 με 6 και από αργά το απόγευμα στα 3 με 5 μποφόρ. Στα Δωδεκάνησα δυτικοί 5 με 7 στρεφόμενοι βαθμιαία σε βόρειους βορειοδυτικούς 4 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 05 έως 13 και στα Δωδεκάνησα από 12 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόβλεψη της ΕΜΥ για τον καιρό την Πρωτοχρονιά

Στα δυτικά και τα βόρεια σχεδόν αίθριος καιρός, με λίγες τοπικές νεφώσεις έως τις πρωινές ώρες στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα ανατολικά τμήματα της Χαλκιδικής, όπου θα σημειωθούν κατά τόπους ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά και τα ημιορεινά και χιονόνερο σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές, στα βορειότερα χιονόνερο και πρόσκαιρες χιονοπτώσεις στα ορεινά καθώς και στα κεντρικά και τα βόρεια ημειορεινά. Μετά το μεσημέρι τα φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές θα σταματήσουν και μόνον στην Κρήτη θα συνεχιστούν μέχρι το βράδυ.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα πελάγη έως 6 μποφόρ, με σταδιακή εξασθένηση από το απόγευμα στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα νότια και θα κυμανθεί σε χαμηλά επίπεδα σε όλη τη χώρα. Δεν θα ξεπεράσει στα βόρεια τους 5 με 6 βαθμούς, στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 7 με 10 και στην υπόλοιπη χώρα τους 11 με 13 και τοπικά στη νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 14 με 15 βαθμούς Κελσίου.

Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και τις βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά, που κατά τόπους στα βόρεια θα είναι ισχυρός.

Ο καιρός την Παρασκευή 2 Ιανουαρίου

Αρχικά σχεδόν αίθριος καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με λίγες τοπικές νεφώσεις που γρήγορα στα δυτικά θα αυξηθούν. Από το απόγευμα στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Μακεδονία και πρόσκαιρα κατά τόπους στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα σημειωθούν τοπικές βροχές, ενώ στο Ιόνιο θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Τη νύχτα τα φαινόμενα θα επεκταθούν στη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν από το απόγευμα στα ορεινά της Ηπείρου και πρόσκαιρα το βράδυ στα ορεινά της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και στα νοτιοανατολικά δυτικοί βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση. Από το απόγευμα στο Ιόνιο και βαθμιαία στο βορειοανατολικό Αιγαίο θα ενισχυθούν στα 5 με 6 μποφόρ με περαιτέρω ενίσχυση τη νύχτα.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της, όμως νωρίς το πρωί παγετός θα σημειωθεί ώρες στα ηπειρωτικά που κατά τόπους στα βόρεια θα είναι ισχυρός.

Ο καιρός το Σάββατο 3 Ιανουαρίου

Στα δυτικά νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στο ανατολικό Αιγαίο και τη Θράκη, όπου είναι πιθανό να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.

Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα δυτικά ηπειρωτικά ορεινά τις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 5 με 6, στα πελάγη 7 και τοπικά στο βόρειο Αιγαίο 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο.

Ο καιρός την Κυριακή 4 Ιανουαρίου

Αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν κυρίως στα δυτικά, τα νότια, το ανατολικό Αιγαίο και τη Θράκη.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 5 με 6, στα πελάγη 7 και τοπικά στο βόρειο Αιγαίο 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει νέα άνοδο.