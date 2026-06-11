Η Δανάη Μπάρκα ανέβασε την Πέμπτη 11 Ιουνίου νέα ανάρτηση από τη θάλασσα, λίγες ημέρες πριν από τον γάμο της με τον Φάνη Μπότση, που έχει προγραμματιστεί για τις 13 Ιουνίου στη Μεσσηνία.

Σε νέα της ανάρτηση, λοιπόν, βλέπουμε να ποζάρει ανέμελη, απολαμβάνοντας τις καλοκαιρινές της βουτιές.

Με μία ηρεμία στο πρόσωπό της, με ένα κοκτέιλ και με την θέα της θάλασσας, η Δανάη Μπάρκα είναι έτοιμη για το επόμενο βήμα στη ζωή της. Στη λεζάντα της μάλιστα έγραψε τη λέξη «καλοκαίρι».

H ανάρτηση της Δανάης Μπάρκα

Η ανάρτηση έγινε από παραλία της Μάνης, όπου η Δανάη Μπάρκα εμφανίστηκε σε καλοκαιρινό κλίμα, με φόντο τη θάλασσα και στιγμές χαλάρωσης πριν από τη μεγάλη ημέρα.

Δανάη Μπάρκα: Οι ετοιμασίες για τον γάμο

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο γάμος αναμένεται να γίνει στη Μεσσηνία, σε κλειστό κύκλο, με συγγενείς και στενούς φίλους του ζευγαριού. Η ίδια έχει αναφέρει σε πρόσφατες δηλώσεις της ότι οι προετοιμασίες βρίσκονται στο τελικό στάδιο, αν και οι υποχρεώσεις παραμένουν πολλές.

Η Δανάη Μπάρκα έχει περιγράψει με ειλικρίνεια την κατάσταση λίγο πριν από τον γάμο, λέγοντας: «Έχουμε πολλά να ετοιμάσουμε… Όλα μια χαρά, ό,τι είναι να γίνει θα γίνει. Θα έρθουν άνθρωποι που αγαπάμε, και μας αγαπάνε, και νομίζω το πιο σημαντικό σε τέτοια πάρτι είναι αυτό. Δεν μπορώ να σου πω που θα γίνει ο γάμος. Μπερδεύονται τα πράγματα. Αλλά όπου και να γίνει, ωραία θα είναι. Ε θα γίνει και πάρτι, θα έρθουν τόσοι άνθρωποι και θα τους αφήσω έτσι; Να μη χορέψουμε λίγο; Να μην τα διασκεδάσουμε; Δεν μπορώ να απαντήσω πώς καλώ τους φίλους μου, αλλά χαίρομαι, γιατί έχω πολύ καλούς φίλους και δεν λένε τίποτα».

Σε άλλη τοποθέτησή της είχε αναφέρει επίσης: «Ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει. Για το νυφικό έχω βρει τους καλύτερους τους MIRO. Δεν έχω πάει για το νυφικό ακόμα, με κυνηγάνε οι άνθρωποι. Είναι όλα πολύ ανοργάνωτα. Δεν έχω στείλει προσκλήσεις, δεν έχω κάνει τίποτα. Είμαι πολύ ανοργάνωτη αλλά πολύ χαρούμενη και στην κοσμάρα μου». Η παρουσιάστρια είχε προσθέσει ακόμη: «Δεν είναι πολύ κανονικές οι προετοιμασίες του γάμου, απ’ ό,τι καταλαβαίνω απ’ τις αντιδράσεις των γύρω μου, γιατί εγώ είμαι πολύ ζεν και πολύ cool και οι άλλοι είναι σε πιο αγχώδη κατάσταση. Το ζούμε λίγο ως ένα πάρτι φίλων μεταξύ μας».