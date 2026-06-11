Δανάη Μπάρκα: Το μήνυμα που βρήκε στον καφέ της και έγινε viral

Η έκπληξη που την περίμενε στην Καλαμάτα

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
11.06.26 , 14:36 Αποχώρηση από «Το Πρωινό» - Αποκάλυψε ότι δε θα είναι του χρόνου στο πάνελ
11.06.26 , 14:34 Στο κομψό σπίτι της Κατερίνας Καινούργιου -Η λεπτομέρεια για τη μικρή Ξένια
11.06.26 , 14:28 Μουντιάλ 2026: «Υπάρχει μεγάλη ένταση σε αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο»
11.06.26 , 14:11 Δανάη Μπάρκα: Το μήνυμα που βρήκε στον καφέ της και έγινε viral
11.06.26 , 13:54 MasterChef: Μαγειρική σε πραγματική συνθήκες κι ένα μενού για κάθε κριτή
11.06.26 , 13:47 H απάντηση του Ουγγαρέζου στον Τσιμιτσέλη: «Όταν το άκουσα ένιωσα αηδία»
11.06.26 , 13:19 Fun Lovin' Criminals: «Ό,τι κάνουμε βγαίνει από την καρδιά μας»
11.06.26 , 13:17 MasterChef: Σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση ο Ανδρέας: «Ήθελα να κλάψω»
11.06.26 , 13:15 Σαγράδα Φαμίλια: Ιστορικές στιγμές - 144 χρόνια μετά φτάνει στην ολοκλήρωση
11.06.26 , 12:55 Νέα δεδομένα για το «Σόι Σου» – Τι θα γίνει τελικά την επόμενη χρονιά;
11.06.26 , 12:50 Μπιμπίλας: «Δε θέλω να ξανά έρθει ο έρωτας. Με έχει πληγώσει»
11.06.26 , 12:43 Αποστολία Ζώη: «Κατά βάση με φλερτάρουν μικρότεροι άνδρες»
11.06.26 , 12:41 Όλγα Κεφαλογιάννη: Η γυναικοκτονία ως θεσμική και κοινωνική πρόκληση
11.06.26 , 12:32 Xρουσαλά- Πατίτσας: Βόλτα χέρι- χέρι στη Γλυφάδα
11.06.26 , 12:18 Άση Μπήλιου: H Αφροδίτη στον Λέοντα από 13/6- Πώς θα επηρεάσει τα ζώδια
Άση Μπήλιου: H Αφροδίτη στον Λέοντα από 13/6- Πώς θα επηρεάσει τα ζώδια
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Dinner με τις φίλες της για τα γενέθλιά της
Περιπέτεια για την κόρη της Πάολα: «Κυκλοφορώ σαν αποτυχημένο υαλουρονικό»
Τζένη Μπαλατσινού: Με τον Κικίλια & τον γιο της Μάξιμο στο Hautes Grecians
Λιάγκας- Αντωνά: Μαζί στα εγκαίνια του εστιατορίου του Σταθοκωστόπουλου
Μεσσαροπούλου για Μυλωνάκη: «Χάρη στην αγάπη μας είμαστε όλοι μαζί σήμερα»
MasterChef: Σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση ο Ανδρέας: «Ήθελα να κλάψω»
Έκτακτο δελτίο καιρού από την ΕΜΥ: Βροχές και καταιγίδες σε έξι περιοχές
Σταματίνα Τσιμτσιλή: «Πέφτω για ύπνο, ξυπνάω και έσπασαν τα νερά»
MasterChef 2026: Αυτή η μπριγάδα κέρδισε στη δοκιμασία του Τοίχου
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Δανάη Μπάρκα απολαμβάνει διακοπές στην Καλαμάτα, μακριά από την καθημερινότητα.
  • Μοιράστηκε ένα Instagram Story με τον καφέ της δίπλα στη θάλασσα.
  • Στο ποτήρι του καφέ βρήκε το μήνυμα "Η ώρα η καλή", που την συγκίνησε.
  • Η παρουσιάστρια εκτιμά τις μικρές καθημερινές στιγμές και τις αυθεντικές εκδηλώσεις αγάπης.
  • Η παραμονή της στην Καλαμάτα της προσφέρει ηρεμία και ξεκούραση, μακριά από επαγγελματικές υποχρεώσεις.

Ξέγνοιαστες καλοκαιρινές στιγμές απολαμβάνει η Δανάη Μπάρκα στην Καλαμάτα, επιλέγοντας να περάσει λίγες ημέρες χαλάρωσης μακριά από τους έντονους ρυθμούς της καθημερινότητας.

 

Δανάη Μπάρκα: «Ωραία που είναι η νύφη μας», τραγουδάει λίγο πριν τον γάμο!

Η γνωστή παρουσιάστρια και ηθοποιός, που διατηρεί καθημερινή επαφή με τους διαδικτυακούς της φίλους μέσα από τα social media, μοιράστηκε ένα νέο στιγμιότυπο από τις διακοπές της, το οποίο δεν άργησε να τραβήξει τα βλέμματα.

Η Δανάη Μπάρκα δημοσίευσε ένα Instagram Story, όπου φαίνεται να απολαμβάνει τον καφέ της δίπλα στη θάλασσα, έχοντας φόντο το γαλάζιο του Μεσσηνιακού κόλπου. Ωστόσο, αυτό που έκανε τη διαφορά δεν ήταν μόνο το ειδυλλιακό σκηνικό, αλλά και το μήνυμα που αντίκρισε πάνω στο ποτήρι του καφέ της.

Συγκεκριμένα, οι άνθρωποι του αγαπημένου της concept store είχαν γράψει τη φράση «Η ώρα η καλή», μια ευχή που συνδέεται παραδοσιακά με ευχάριστες εξελίξεις και σημαντικά γεγονότα στη ζωή ενός ανθρώπου.

Δανάη Μπάρκα: Το μήνυμα που βρήκε στον καφέ της και έγινε viral

Η γλυκιά αυτή χειρονομία φαίνεται πως συγκίνησε την παρουσιάστρια, η οποία δεν δίστασε να τη μοιραστεί με τους ακολούθους της, δείχνοντας για ακόμη μία φορά την αδυναμία της στις αυθεντικές και ζεστές εκδηλώσεις αγάπης.

Δανάη Μπάρκα: Η ηλικία, ο γάμος και ο πρώτος της ρόλος σε ηλικία 9 ετών!

Άλλωστε, η Δανάη Μπάρκα έχει αποδείξει πολλές φορές πως εκτιμά ιδιαίτερα τις μικρές καθημερινές στιγμές, είτε πρόκειται για μια βόλτα με φίλους, είτε για ένα ταξίδι, είτε απλώς για έναν καφέ δίπλα στη θάλασσα.

Δανάη Μπάρκα: Πρόβα νυφικού λίγο πριν τον γάμο της με τον Φάνη Μπότση

Η παραμονή της στην Καλαμάτα φαίνεται να της προσφέρει την ηρεμία και την ξεκούραση που χρειάζεται, καθώς το καλοκαίρι βρίσκεται πλέον στο αποκορύφωμά του και οι επαγγελματικές υποχρεώσεις μπαίνουν προσωρινά σε δεύτερη μοίρα.

Με καλή διάθεση και χαμόγελο, η Δανάη Μπάρκα συνεχίζει να απολαμβάνει τις ομορφιές της Μεσσηνίας, μοιραζόμενη με το κοινό της εικόνες από μια καθημερινότητα γεμάτη απλότητα, θετική ενέργεια και καλοκαιρινή ανεμελιά.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΔΑΝΑΗ ΜΠΑΡΚΑ
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top