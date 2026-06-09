Δανάη Μπάρκα: Η ηλικία, ο γάμος και ο πρώτος της ρόλος σε ηλικία 9 ετών!

Το βιογραφικό της γνωστής παρουσιάστριας και ηθοποιού

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Επιμέλεια STAR.GR
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Πηγή: Φωτογραφίες εξωφύλλου: Instagram.com
Δανάη Μπάρκα: «Ξεκίνησε τις προετοιμασίες για το νυφικό και υποδέχτηκε το καλοκαίρι» / Βίντεο: Alpha

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Δανάη Μπάρκα, κόρη της Βίκυς Σταυροπούλου, παντρεύεται τον Φάνη Μπότση το Σαββατοκύριακο 12-13 Ιουνίου 2026.
  • Η γαμήλια τελετή θα γίνει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.
  • Η Δανάη Μπάρκα είναι 34 ετών και έχει ξεκινήσει την καριέρα της στην τηλεόραση από 9 ετών.
  • Είναι γνωστή από την εκπομπή "Πάμε Δανάη!" και έχει συμμετάσχει σε πολλές θεατρικές παραστάσεις.
  • Μοιράστηκε χιουμοριστικό βίντεο για την προετοιμασία του γάμου της, αναφέροντας ότι θέλει να χάσει 11 κιλά.

Η κόρη της Βίκυς Σταυροπούλου, Δανάη Μπάρκα, διανύει την πιο ευτυχισμένη και ξεχωριστή περίοδο της ζωής της, αφού σε λίγες ημέρες και, συγκεκριμένα μέσα στο επόμενο Σαββατοκύριακο του Ιουνίου, η γνωστή παρουσιάστρια και ηθοποιός πρόκειται να ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας με τον εκλεκτό της καρδιά της, Φάνη Μπότση.

Δανάη Μπάρκα: Πρόβα νυφικού λίγο πριν τον γάμο της με τον Φάνη Μπότση

Το ερωτευμένο ζευγάρι ανυπομονεί για τη σπουδαία αυτή μέρα, ενώ έχουν αποφασίσει από κοινού η γαμήλια τελετή να λάβει χώρα μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, διατηρώντας χαμηλούς τόνους. 

Η Δανάη Μπάρκα με το μέλλοντα σύζυγό της Φάνη Μπότση / Φωτογραφία: Instagram.com

Η Δανάη Μπάρκα με το μέλλοντα σύζυγό της Φάνη Μπότση / Φωτογραφία: Instagram.com

Γνωρίζοντας τη Δανάη Μπάρκα - Το βιογραφικό της ηθοποιού και παρουσιάστριας

  • Η Δανάη Μπάρκα γεννήθηκε στην Αθήνα στις 18 Νοεμβρίου 1992 όπου και μεγάλωσε, είναι 34 χρόνων, ανήκει στο ζώδιο του Σκορπιού, ενώ ο προσωπικός λογαριασμός στο Instagram είναι @danai_barka
  • Είναι κόρη της καταξιωμένης ηθοποιού Βίκυς Σταυροπούλου, ενώ ο πατέρας της διατηρούσε καταστήματα εστίασης στο Περιστέρι

Σταυροπούλου: «Όταν αποφάσισα να χωρίσω, με έτρωγαν οι ενοχές για τη Δανάη»

  • Η Δανάη Μπάρκα σε κάθε ευκαιρία επισκέπτεται τον τόπο καταγωγής του πατέρα της, το Κουκλέσι Ιωαννίνων, ένα χωριό με το οποίο διατηρεί στενούς δεσμούς, αφού πέρασε εκεί σημαντικό μέρος των παιδικών της χρόνων
  • Ήταν μόλις 9 χρόνων όταν έκανε την πρώτη της εμφάνιση στην τηλεόραση, συμμετέχοντας ως ηθοποιός σε ένα επεισόδιο της κωμικής σειράς «Είσαι το Ταίρι Μου», στην οποία πρωταγωνιστούσε η μητέρα της. Η ίδια, μάλιστα, είχε δημοσιεύσει στα social media βίντεο που τη δείχνει στην εν λόγω σκηνή! Δείτε το βίντεο:

Δανάη Μπάρκα: Η ηλικία, ο γάμος και ο πρώτος της ρόλος σε ηλικία 9 ετών!

  • Ως ηθοποιός, έχει συμμετάσχει στην τηλεοπτική σειρά «Έξαψη» (2021), ενώ στο θέατρο έχει αξιόλογη πορεία, έχοντας λάβει μέρος σε γνωστές παραστάσεις όπως οι: «Αναμείνατε στο ακουστικό σας» (2015), «Smiley» (2016), «Έπεσε Νέκρα» (2016), «Νίκη» (2017), «Λυσιστράτη» (2017), «Οι μάγισσες της Σμύρνης» (2018), «Ουρανία» (2022) κ.ά.

 

  • Η Δανάη Μπάρκα έγινε ιδιαίτερα γνωστή στο ευρύ κοινό μέσα από την παρουσίαση της πρωινής ψυχαγωγικής εκπομπής «Πάμε Δανάη!»

 

  • Τώρα πρόκειται να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή της, αφού σύντομα θα δώσει όρκους αιώνιας αγάπης με τον αγαπημένο της Φάνη Μπότση. Ο γάμος αναμένεται να πραγματοποιηθεί μέσα στο σαββατοκύριακο 12-13 Ιουνίου 2026, ενώ το ζευγάρι επιθυμεί να κρατήσει αυτή την τόσο σημαντική στιγμή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Δανάη Μπάρκα: «Πρέπει μέχρι τον γάμο να χάσω 11 κιλά»

Η Δανάη Μπάρκα μοιράστηκε πρόσφατα με τους followers της ένα χιουμοριστικό βίντεο, στο οποίο η ίδια αναβιώνει μία από τις πιο αστείες σκηνές της σειράς «Είσαι το ταίρι μου», στην οποία πρωταγωνίστησε η μητέρα της.

«Καλό Σάββατο να ‘χουμε», έγραψε στη λεζάντα του βίντεο, το οποίο δημοσίευσε στα social media και στο οποίο τη βλέπουμε να κάθεται σε ένα τραπέζι και να λέει τα λόγια που είπε η Σοφία Βογιατζάκη στη συγκεκριμένη σκηνή: «Πω πω μια ομελέταααα και κάνω και δίαιτα. Πρέπει μέχρι το γάμο να χάσω 11 κιλά». «Πότε είναι ο γάμος;», «Την άλλη εβδομάδα», με τη Δανάη Μπάρκα να «αντιγράφει» άψογα το ύφος της ηθοποιού, όπως φαίνεται στο βίντεο που ανέβασε.

Δανάη Μπάρκα: Η ηλικία, ο γάμος και ο πρώτος της ρόλος σε ηλικία 9 ετών!

 

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