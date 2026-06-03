Δείτε πρόσφατες δηλώσεις της Δανάης Μπάρκα για τον γάμο της από το Happy Day

Η Δανάη Μπάρκα κι ο Φάνης Μπότσης ετοιμάζονται για τον γάμο τους, με την ηθοποιό και παρουσιάστρια να πηγαίνει στο ατελιέ των MI-RŌ για την πρόβα του νυφικού της και να ανεβάζει φωτογραφίες στο Instagram.

Σε πολύ λίγες ημέρες η Δανάη Μπάρκα θα ντυθεί νυφούλα! /Φωτογραφία Instagram

Η πρόβα έγινε το μεσημέρι της Τριτης, με τη Δανάη να ποστάρει δύο εικόνες από την επίσκεψή της, γράφοντας στο Instagram: «Ορίστε, ήρθα!».

Η επιλογή του νυφικού

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, θα φορέσει δημιουργία των Ελλήνων σχεδιαστών την ημέρα του γάμου της. Η ίδια είχε παραδεχτεί πρόσφατα ότι δεν είχε προχωρήσει σχεδόν σε τίποτα από τις ετοιμασίες, ενώ οι άνθρωποι του οίκου την περίμεναν για τις λεπτομέρειες και την πρόβα.

Η Δανάη Μπάρκα με τους μετρ της μόδας MI-RŌ /Φωτογραφία Instagram

Σε παλιότερες δηλώσεις της είχε μιλήσει ανοιχτά για τη διαδικασία, λέγοντας: «Έχει ακουστεί κι η σωστή ημερομηνία του γάμου μου, έχουν ακουστεί κι άλλα διάφορα. Ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει. Δεν έχω πάει για το νυφικό ακόμα, με κυνηγάνε οι άνθρωποι. Έχουν δίκιο όλοι που μου λένε να τρέξω, αλλά λείπαμε περιοδεία, και γύρισα χθες. Φαντάζομαι ότι θα τα καταφέρουμε. Είναι όλα πολύ ανοργάνωτα. Δεν έχω στείλει προσκλήσεις, δεν έχω κάνει τίποτα. Είμαι πολύ ανοργάνωτη αλλά πολύ χαρούμενη και στη κοσμάρα μου. Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης εννοείται ότι θα είναι καλεσμένος, αλλά θα έχει παράσταση και μάλλον δε θα τα καταφέρει να έρθει».

Μέσα από ένα δεύτερο story της, η μέλλουσα νύφη μοιράστηκε με τους followers της μια φωτογραφία, δείχνοντας ένα ζευγάρι παραμυθένια λευκά πέδιλα. Η παρουσιάστρια αποκάλυψε ότι το brand των παπουτσιών της, δεν είναι άλλο από το διάσημο ελληνικό luxury label, Bilero.

Τα γαμήλια πέδιλα της Δανάης Μπάρκα /Φωτογραφία Instagram

Η ημερομηνία κι ο τόπος

Όπως έχει γίνει γνωστό μέχρι στιγμής, ο γάμος της Δανάης Μπάρκα και του Φάνη Μπότση αναμένεται να γίνει στη Μεσσηνία, μέσα στο σαββατοκύριακο 12 έως 14 Ιουνίου. Το ζευγάρι επιδιώκει να κρατήσει χαμηλούς τόνους και να έχει δίπλα του τα αγαπημένα του πρόσωπα, χωρίς κάμερες και δημοσιογράφους.

Η Δανάη Μπάρκα με τον μέλλοντα σύζυγό της, Φάνη Μπότση /Φωτογραφία Instagram