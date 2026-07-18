Γαργαλιάνοι: Συνελήφθησαν πρώην πρόεδρος και πυροσβέστης για εμπρησμούς

Τρεις συλλήψεις από τη ΔΑΕΕ

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Σε τρεις συλλήψεις για αλλεπάλληλες πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν τα τελευταία χρόνια στην ευρύτερη περιοχή των Γαργαλιάνων, προχώρησε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού. 

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Σύμφωνα με πληροφορίες, ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκεται πρόεδρος τοπικής κοινότητας της Μεσσηνίας, ο αδερφός του, καθώς και ένας πυροσβέστης πενταετούς υποχρέωσης, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται σε σειρά εμπρηστικών ενεργειών στην περιοχή.

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Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν μετά την έκδοση ενταλμάτων από την αρμόδια εισαγγελική Αρχή, τα οποία βασίστηκαν στα στοιχεία που συγκέντρωσαν οι ερευνητές της ΔΑΕΕ κατά τη διάρκεια προανάκρισης που διήρκεσε περίπου δύο χρόνια.

Γαργαλιάνοι: Διετής έρευνα μετά από σειρά πυρκαγιών

Η έρευνα ξεκίνησε με αφορμή τη διερεύνηση διαδοχικών πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν τα τελευταία χρόνια στην ευρύτερη περιοχή των Γαργαλιάνων και είχαν προκαλέσει έντονη ανησυχία στις τοπικές αρχές και τους κατοίκους.

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Κατά τη διάρκεια της προανάκρισης, οι αξιωματικοί της ΔΑΕΕ συγκέντρωσαν μεγάλο όγκο αποδεικτικών στοιχείων, επιχειρώντας να διαπιστώσουν εάν πίσω από τα περιστατικά υπήρχε οργανωμένο σχέδιο εμπρησμών.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, οι εμπρηστικές ενέργειες φέρονται να συνδέονται, σε αρκετές περιπτώσεις, με υποθέσεις εκβιασμών και πιέσεων προς κατοίκους της περιοχής.

Γαργαλιάνοι: Το αποδεικτικό υλικό που οδήγησε στα εντάλματα

Στο πλαίσιο της προανάκρισης, τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού προχώρησαν στη συλλογή και αξιολόγηση εκτενούς αποδεικτικού υλικού.

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Όπως αναφέρουν οι αρμόδιες αρχές:

«Στο πλαίσιο της προανάκρισης συλλέχθηκε και αξιολογήθηκε εκτενές αποδεικτικό υλικό, μεταξύ του οποίου περιλαμβάνονται μαρτυρικές καταθέσεις, στοιχεία από το ιστορικό των περιστατικών, πληροφοριακό υλικό, καθώς και στοιχεία που προέκυψαν από ειδικές ανακριτικές πράξεις.»

Η αξιολόγηση όλων των στοιχείων οδήγησε τους ερευνητές στο συμπέρασμα ότι υπήρχαν σοβαρές ενδείξεις για την εμπλοκή των συγκεκριμένων προσώπων.

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Όπως επισημαίνεται:

«Από την αξιολόγηση του συνόλου των στοιχείων προέκυψαν σοβαρές ενδείξεις για την εμπλοκή των συγκεκριμένων προσώπων στην πρόκληση των υπό διερεύνηση πυρκαγιών.»

Γαργαλιάνοι: Πώς οδηγήθηκαν οι Αρχές στις συλλήψεις

Μετά την ολοκλήρωση της προανακριτικής διαδικασίας, η δικογραφία διαβιβάστηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Στη συνέχεια, αφού αξιολογήθηκε το αποδεικτικό υλικό, εκδόθηκαν τα σχετικά εντάλματα σύλληψης, τα οποία εκτελέστηκαν σήμερα από τις αρμόδιες αστυνομικές και πυροσβεστικές αρχές.

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Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση:

«Η δικογραφία υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή και, κατόπιν αξιολόγησης των στοιχείων της προανάκρισης, εκδόθηκαν τα σχετικά εντάλματα σύλληψης, τα οποία εκτελέστηκαν σήμερα.»

Οι έρευνες των αρμόδιων αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ εξετάζεται εάν οι τρεις συλληφθέντες συνδέονται και με άλλα περιστατικά πυρκαγιών ή αξιόποινων πράξεων που έχουν καταγραφεί στην περιοχή τα προηγούμενα χρόνια.

Οι κατηγορίες που θα αντιμετωπίσουν θα εξειδικευθούν μετά την ολοκλήρωση της ποινικής διαδικασίας και την άσκηση των σχετικών διώξεων από την εισαγγελική αρχή.

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