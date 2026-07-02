Τραγωδία στο Ωραιόκαστρο: Από τσιγάρο ξεκίνησε η φονική πυρκαγιά - Βίντεο

Νεκροί πατέρας και γιος - Αναζητείται ο οδηγός του αυτοκινήτου

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Πηγή: Δελτιο Ειδήσεων Ant1
Φωτιά στο Ωραιόκαστρο: Βίντεο ντοκουμέντο από την τραγωδία με τους δυο νεκρούς / ΑΝΤ1

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η φονική πυρκαγιά στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης προκλήθηκε από αναμμένο τσιγάρο που πέταξε οδηγός από το αυτοκίνητό του.
  • Το βίντεο-ντοκουμέντο δείχνει τη φωτιά να ξεκινά από ξερά χόρτα, επεκτεινόμενη γρήγορα λόγω ανέμων και υψηλών θερμοκρασιών.
  • Η πυρκαγιά είχε τραγικές συνέπειες, με θύματα έναν πατέρα και το παιδί του.
  • Οι αρχές ερευνούν το υλικό για να ταυτοποιήσουν τον οδηγό και να του απαγγείλουν κατηγορίες εμπρησμού από αμέλεια.
  • Η ρίψη αναμμένων τσιγάρων παραμένει σοβαρή αιτία πρόκλησης πυρκαγιών παρά τις προειδοποιήσεις.

Ένα βίντεο-ντοκουμέντο έρχεται στο φως της δημοσιότητας, αποσαφηνίζοντας τα αίτια της καταστροφικής πυρκαγιάς που ξέσπασε στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης και οδήγησε σε μια ανείπωτη τραγωδία με νεκρό έναν πατέρα και το παιδί του. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της έρευνας και το οπτικοακουστικό υλικό που εξετάζουν οι αρχές, η φωτιά φαίνεται να ξεκίνησε από την ανεύθυνη συμπεριφορά ενός οδηγού, ο οποίος πέταξε ένα αναμμένο τσιγάρο από το παράθυρο του αυτοκινήτου του.

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Τραγωδία στο Ωραιόκαστρο: Από τσιγάρο ξεκίνησε η φονική πυρκαγιά - Βίντεο

Το βίντεο, το οποίο έχει καταγράψει καρέ-καρέ τις πρώτες στιγμές του συμβάντος, δείχνει ένα όχημα να κινείται στον κεντρικό δρόμο της περιοχής. Ελάχιστα δευτερόλεπτα μετά τη διέλευσή του, στο σημείο της άκρης του δρόμου, όπου υπήρχαν ξερά χόρτα, αρχίζει να βγαίνει καπνός. Μέσα σε ελάχιστο χρόνο, οι σπίθες μετατράπηκαν σε μια ανεξέλεγκτη πύρινη εστία, η οποία επεκτάθηκε ταχύτατα λόγω των ισχυρών ανέμων και των υψηλών θερμοκρασιών που επικρατούσαν στην περιοχή.

Οι αρχές ασφαλείας και το Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας εξετάζουν με μεγάλη προσοχή το συγκεκριμένο υλικό. Στόχος είναι η ταυτοποίηση του οχήματος και ο εντοπισμός του οδηγού, ο οποίος, αν επιβεβαιωθούν οι υποψίες, θα βρεθεί αντιμέτωπος με βαρύτατες κατηγορίες για πρόκληση εμπρησμού από αμέλεια με ολέθριες συνέπειες.

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Τραγωδία στο Ωραιόκαστρο: Από τσιγάρο ξεκίνησε η φονική πυρκαγιά - Βίντεο

Παρά τις συνεχείς προειδοποιήσεις των ειδικών και τα αυστηρά πρόστιμα, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων από τα οχήματα παραμένει μία από τις συχνότερες και πιο επικίνδυνες αιτίες πρόκλησης πυρκαγιών.

 

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