Ένα βίντεο-ντοκουμέντο έρχεται στο φως της δημοσιότητας, αποσαφηνίζοντας τα αίτια της καταστροφικής πυρκαγιάς που ξέσπασε στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης και οδήγησε σε μια ανείπωτη τραγωδία με νεκρό έναν πατέρα και το παιδί του. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της έρευνας και το οπτικοακουστικό υλικό που εξετάζουν οι αρχές, η φωτιά φαίνεται να ξεκίνησε από την ανεύθυνη συμπεριφορά ενός οδηγού, ο οποίος πέταξε ένα αναμμένο τσιγάρο από το παράθυρο του αυτοκινήτου του.

Το βίντεο, το οποίο έχει καταγράψει καρέ-καρέ τις πρώτες στιγμές του συμβάντος, δείχνει ένα όχημα να κινείται στον κεντρικό δρόμο της περιοχής. Ελάχιστα δευτερόλεπτα μετά τη διέλευσή του, στο σημείο της άκρης του δρόμου, όπου υπήρχαν ξερά χόρτα, αρχίζει να βγαίνει καπνός. Μέσα σε ελάχιστο χρόνο, οι σπίθες μετατράπηκαν σε μια ανεξέλεγκτη πύρινη εστία, η οποία επεκτάθηκε ταχύτατα λόγω των ισχυρών ανέμων και των υψηλών θερμοκρασιών που επικρατούσαν στην περιοχή.

Οι αρχές ασφαλείας και το Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας εξετάζουν με μεγάλη προσοχή το συγκεκριμένο υλικό. Στόχος είναι η ταυτοποίηση του οχήματος και ο εντοπισμός του οδηγού, ο οποίος, αν επιβεβαιωθούν οι υποψίες, θα βρεθεί αντιμέτωπος με βαρύτατες κατηγορίες για πρόκληση εμπρησμού από αμέλεια με ολέθριες συνέπειες.

Παρά τις συνεχείς προειδοποιήσεις των ειδικών και τα αυστηρά πρόστιμα, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων από τα οχήματα παραμένει μία από τις συχνότερες και πιο επικίνδυνες αιτίες πρόκλησης πυρκαγιών.