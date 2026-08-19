Σε επαγρύπνηση η Αθήνα για ενδεχομένα χτυπήματα σε αμερικανικούς στόχους

Εξετάζεται η μετεγκατάσταση Patriot από την Κάρπαθο στη Σούδα

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Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (19/8/2026)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Συναγερμός στην Αθήνα λόγω πιθανών επιθέσεων του Ιράν σε αμερικανικούς στόχους στην Ευρώπη.
  • Η Ελλάδα τίθεται σε επιφυλακή και εξετάζεται η μετεγκατάσταση πυραύλων Patriot από την Κάρπαθο στη Σούδα.
  • Στη Σούδα υπάρχει ήδη συστοιχία Patriot, ενώ στην Κύπρο είναι σε ετοιμότητα τέσσερα ελληνικά F-16 και μία φρεγάτα.
  • Το ΚΥΣΕΑ είναι έτοιμο να επανεξετάσει την αποστολή ελληνικών Patriot για την προστασία της Βουλγαρίας αν υποβληθεί σχετικό αίτημα.

Συναγερμός έχει σημάνει στην Ευρώπη μετά από δημοσίευμα των «Financial Times» που αναφέρει πως το Ιράν εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να χτυπήσει αμερικανικούς στρατιωτικούς στόχους σε... ευρωπαϊκό έδαφος. Η χώρα μας γίνεται "πιθανός στόχος" και τίθεται σε επιφυλακή. Το ρεπορτάζ για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star είναι του Κώστα Συμεωνίδη. 

Το Ιράν σχεδιάζει να φέρει τον πόλεμο στην Ευρώπη

Συναγερμό έχουν προκαλέσει και στη χώρα μας οι πληροφορίες περί ενδεχόμενου χτυπήματος των Ιρανών σε αμερικανικούς στόχους στην Ευρώπη. Πηγές του ελληνικού Πενταγώνου τονίζουν ότι εξετάζεται η μετεγκατάσταση των πυραύλων Patriot από την Κάρπαθο, στη Σούδα, για την περαιτέρω προστασία της περιοχής, στην οποία φυσικά δεσπόζουν η ναυτική και η αεροπορική βάση των Αμερικανών.

Οι ελληνικοί Patriot κατέρριψαν πυραύλους και drones από την Υεμένη

Σε πλήρη ετοιμότητα στην Κύπρο τέσσερα ελληνικά F-16 και μια φρεγάτα 

Σε πλήρη ετοιμότητα στην Κύπρο τέσσερα ελληνικά F-16 και μια φρεγάτα 

Στη Σούδα υπάρχει ήδη μια συστοιχία Patriot. Επίσης, οι ίδιες πηγές επισημαίνουν ότι στην Κύπρο παραμένουν σε πλήρη ετοιμότητα τέσσερα ελληνικά F-16 και μία φρεγάτα για την προστασία του νησιού, ενώ διαρρέουν με νόημα ότι το ΚΥΣΕΑ είναι έτοιμο να επανεξετάσει την εκ νέου αποστολή ελληνικών Patriot για την προστασία της Βουλγαρίας, όπως είχε κάνει και πριν μερικούς μήνες, αν η Σόφια υποβάλει στην Αθήνα νέο σχετικό αίτημα. 

 

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