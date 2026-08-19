Συναγερμός έχει σημάνει στην Ευρώπη μετά από δημοσίευμα των «Financial Times» που αναφέρει πως το Ιράν εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να χτυπήσει αμερικανικούς στρατιωτικούς στόχους σε... ευρωπαϊκό έδαφος. Η χώρα μας γίνεται "πιθανός στόχος" και τίθεται σε επιφυλακή. Το ρεπορτάζ για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star είναι του Κώστα Συμεωνίδη.

Συναγερμό έχουν προκαλέσει και στη χώρα μας οι πληροφορίες περί ενδεχόμενου χτυπήματος των Ιρανών σε αμερικανικούς στόχους στην Ευρώπη. Πηγές του ελληνικού Πενταγώνου τονίζουν ότι εξετάζεται η μετεγκατάσταση των πυραύλων Patriot από την Κάρπαθο, στη Σούδα, για την περαιτέρω προστασία της περιοχής, στην οποία φυσικά δεσπόζουν η ναυτική και η αεροπορική βάση των Αμερικανών.

Σε πλήρη ετοιμότητα στην Κύπρο τέσσερα ελληνικά F-16 και μια φρεγάτα

Στη Σούδα υπάρχει ήδη μια συστοιχία Patriot. Επίσης, οι ίδιες πηγές επισημαίνουν ότι στην Κύπρο παραμένουν σε πλήρη ετοιμότητα τέσσερα ελληνικά F-16 και μία φρεγάτα για την προστασία του νησιού, ενώ διαρρέουν με νόημα ότι το ΚΥΣΕΑ είναι έτοιμο να επανεξετάσει την εκ νέου αποστολή ελληνικών Patriot για την προστασία της Βουλγαρίας, όπως είχε κάνει και πριν μερικούς μήνες, αν η Σόφια υποβάλει στην Αθήνα νέο σχετικό αίτημα.