Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 3 Οκτωβρίου

Επιμέλεια STAR.GR
Σαν Σημερα
Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: Unsplash.com

Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Παρασκευή 3 Οκτωβρίου, η εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτου.

Διακεκριμένος Αθηναίος, μέλος του Αρείου Πάγου, που ασπάστηκε τον χριστιανισμό μετά τη δημηγορία του Αποστόλου Παύλου στην Πνύκα (Πραξ. 17, 34). Υπήρξε ο πρώτος επίσκοπος Αθηνών. Είναι πολιούχος Άγιος της Αθήνας και προστάτης των Ελλήνων δικαστικών. Την ημέρα της εορτής του, 3 Οκτωβρίου, αργούν τα σχολεία του Δήμου Αθηναίων και οι δικαστικές υπηρεσίες της χώρας.

Ο Άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης μαρτύρησε για την πίστη του επί του ρωμαίου αυτοκράτορα Δομιτιανού, αλλά σύμφωνα με άλλες πηγές το μαρτύριό του τελέστηκε επί Τραϊανού ή και επί Αδριανού. Στην Αθήνα υπάρχουν δύο ναοί αφιερωμένοι στη μνήμη του: των Καθολικών στην οδό Πανεπιστημίου και των Ορθοδόξων στην οδό Σκουφά.

 

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

  • Διονύσιος, Διονύσης, Νιόνιος, Νύσης, Ντένης*
  • Διονυσία, Διονυσούλα, Νύσα, Σίσσυ, Ντενίζ, Ντενίς *

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

 

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 07:22 και θα δύσει στις 19:05. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 11 ώρες 43 λεπτά.

Σελήνη 10.6 ημερών

 

Παγκόσμια Ημέρα Χαμόγελου

Γιορτάζεται κάθε χρόνο την πρώτη Παρασκευή του Οκτωβρίου με πρωτοβουλία του αμερικανού γραφίστα Χάρβεϊ Μπολ (1921-2001), σχεδιαστή της χαμοσγελαστής φατσούλας (smiley). Τον εορτασμό συνεχίζει και προωθεί, μετά τον θάνατο του εμπνευστή του το ίδρυμα «Harvey World Smile Foundation», που δημιουργήθηκε για να τιμήσει την μνήμη

Το σύνθημα της Παγκόσμιας Ημέρα Χαμόγελου είναι: «Κάνε μια πράξη καλοσύνης. Βοήθησε ένα πρόσωπο να χαμογελάσει». Τα άτομα ενθαρρύνονται να ανταλλάσσουν χαμόγελα για να δημιουργήσουν, έστω και για μια ημέρα, μια ευχάριστη ατμόσφαιρα στον πλανήτη.

Το ιστορικό της γιορτής ξεκινά μια μέρα του 1963, όταν ο Χάρβεϊ Μπολ προσλήφθηκε από την ασφαλιστική εταιρεία της Μασαχουσέτης «State Mutual Life Assurance Company» για φτιάξει ένα σύμβολο που θα ανέβαζε το ηθικό των υπαλλήλων της. Τού πήρε μόνο δέκα λεπτά για να σχεδιάσει ένα κίτρινο κύκλο με το χαμογελαστό προσωπάκι, που είναι γνωστό παγκοσμίως ως smiley. Για τις υπηρεσίες πληρώθηκε με το ποσό των 45 δολαρίων (350 δολάρια με σημερινές τιμές).

Το smiley γνώρισε μεγάλη επιτυχία τα κατοπινά χρόνια. Αποτυπώθηκε σε μπλουζάκια και πόστερ, ενώ ήταν πηγή έμπνευσης για το πασίγνωστο εμότικον των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Aπέφερε εκατομμύρια δολάρια , αλλά ο Μπολ έλαβε μόνο την αρχική αμοιβή του.

Η ευρεία χρήση του, ιδιαίτερα μετά την έκρηξη του ίντερνετ, τού δημιούργησε την ιδέα να καθιερώσει την Παγκόσμια Ημέρα Χαμόγελου για να υπενθυμίσει στο ευρύ κοινό την αρχική έννοια του smiley και την πρόθεση του δημιουργού του.

 

