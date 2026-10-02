Σε μια σοκαριστική νέα δικαστική διαμάχη εμπλέκεται η Χάλι Μπέρι, καθώς ο πρώην σύζυγός της, Ολιβιέ Μαρτίνεζ προχώρησε σε σοβαρές κατηγορίες εναντίον της για κακοποίηση του 12χρονου γιου τους, Μασέο.

Ο Γάλλος ηθοποιός κατέθεσε αίτηση για ασφαλιστικά μέτρα, υποστηρίζοντας ότι η βραβευμένη με Όσκαρ σταρ επιτέθηκε σωματικά στον ανήλικο γιο τους κατά τη διάρκεια καβγά στο σπίτι της, το περασμένο Σάββατο. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του Μαρτίνεζ στα δικαστικά έγγραφα, η Μπέρι άρπαξε το παιδί από τον λαιμό, φωνάζοντάς του σε έξαλλη κατάσταση. «Ποιος είναι ο κυρίαρχος τώρα;», υποστηρίζει ο Μαρτίνεζ ότι φώναζε η Μπέρι στον γιο τους.

Ολιβιέ Μαρτίνεζ- Xάλι Μπέρι, το 2014/ Photo by Chris Pizzello/Invision/AP

Η πλευρά της Χάλι Μπέρι πέρασε αμέσως στην αντεπίθεση, διαψεύδοντας κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς. Η δικηγόρος της ηθοποιού χαρακτήρισε τις κατηγορίες «ανυπόστατες και σκόπιμα παραπλανητικές», κάνοντας λόγο για τακτική εκφοβισμού. Παράλληλα, υπενθύμισε το βίαιο παρελθόν του ίδιου του Μαρτίνεζ, αφήνοντας αιχμές για τη δική του συμπεριφορά κατά το παρελθόν.

Το δικαστήριο εξέδωσε προσωρινή διαταγή που υποχρεώνει τη Χάλι Μπέρι να κρατά απόσταση 100 μέτρων από τον πρώην σύζυγό της. Σύμφωνα με το TMZ, το δικαστήριο απέρριψε το αίτημα του Μαρτίνεζ να της αφαιρεθεί η επαφή με το παιδί. Έτσι, η ηθοποιός διατηρεί κανονικά το δικαίωμα να βλέπει τον γιο της χωρίς επίβλεψη. Άλλο δημοσίευμα όμως, στο UA.news αναφέρει πως περιορίστηκαν προσωρινά τα δικαιώματα επισκέψεων της Χάλι Μπέρι και πως επιτρέπεται να βλέπει τον γιο της μόνο συγκεκριμένες ώρες (10:00 - 20:00) δύο ημέρες τις καθημερινές και εναλλάξ τα Σαββατοκύριακα, μέχρι την επόμενη προγραμματισμένη δικαστική ακρόαση.

Xάλι Μπέρι, το 2026/ Photo by Evan Agostini/Invision/AP

Το πρώην ζευγάρι, που παντρεύτηκε το 2013 και χώρισε δύο χρόνια αργότερα, οριστικοποίησε το διαζύγιό του το 2023 μετά από πολυετείς διαμάχες. Το 2024, κατέληξαν σε συνεπιμέλεια για την ανατροφή του γιου τους, με την προϋπόθεση ότι θα παρακολουθούν συνεδρίες συμβουλευτικής γονέων.

Ολιβιέ Μαρτίνεζ- Xάλι Μπέρι, το 2013/ AP Photo/Francois Mori

Η Χάλι Μπέρι έχει μια μεγαλύτερη κόρη, τη 18χρονη Nahla, από τη προηγούμενη σχέση της με το μοντέλο, Gabriel Aubry.

Γκάμπριελ Όμπρι - Χάλι Μπέρι, το 2009/ AP Photo/Evan Agostini

Εδώ και έξι χρόνια, η Χάλι Μπέρι είναι ζευγάρι με τον Αμερικανό μουσικός, τραγουδιστή και παραγωγό Van Hunt. Επιβεβαίωσαν επίσημα τη σχέση τους τον Σεπτέμβριο του 2020, ενώ πρόσφατα επιβεβαίωσαν και τον αρραβώνα τους. Η ίδια έχει δηλώσει πως είναι «ο άνθρωπός της».

«Δεν είχα ποτέ έναν άντρα που να με ανυψώνει και να με αφήνει να είμαι απόλυτα αυτό που είμαι», είχε πει χαρακτηριστικά, τονίζοντας πως είναι ο καλύτερός της φίλος, ένας άνθρωπος που σέβεται και αγαπά βαθιά.