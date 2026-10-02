Μια από τις πιο πολυσυζητημένες εκπλήξεις των φετινών auditions του GNTM ήταν αναμφίβολα η εμφάνιση του Μπάμπη Λαζαρίδη.

Ο Μπάμπης Λαζαρίδης είχε πάει στην auditiοn του GNTM/ Τι είπε στον Πρώτο Καφέ με τη Ζήνα

Ο γιος της Αγγελικής Ηλιάδη, που δεν κατάφερε να περάσει καθώς από τους τέσσερις κριτές μόνο ο Λάκης Γαβαλάς του έδωσε το “ναι”, ήπιε τον “Πρώτο Καφέ με τη Ζήνα” και ανέφερε τον λόγο που δεν ήθελε να πει πως είναι ο γιος της Αγγελικής Ηλιάδη.

«Ήθελα να έρθει στην audition αλλά της είπα να μην έρθει. Ήθελα να μπω με την αξία μου. Ναι με αναγνώρισε η Μπέττυ Μαγγίρα. Αν πήγαινα με τη μαμά μου γιατί θα την έβαζαν μέσα στο πλατό. Δεν ήθελα να μπει στο πλατό γιατί θα μου το έκανε πιο εύκολο» εξομολογήθηκε ο Μπάμπης Λαζαρίδης.

Ο Μπάμπης Λαζαρίδης στον Πρώτο Καφέ με τη Ζήνα

Η Αγγελική Ηλιάδη είναι πάντα δίπλα του και τον στηρίζει σε όλα

Με συγκινητικά λόγια ο Μπάμπης αναφέρθηκε στη μητέρα του η οποία όταν πέθανε ο μπαμπάς του, στάθηκε, βράχος δίπλα του στηρίζοντάς τον σε όλα και κάνοντάς του όλα τα χατίρια. Ο 21χρονος σήμερα νέος, έχασε τον μπαμπα του όταν ήταν σε πολύ μικρή ηλικία και έτσι η μητέρα του ήταν και μάνα και πατέρας μαζί.

Ο Μπάμπης Λαζαρίδης μίλησε για τη μαμά του Αγγελική Ηλιάδη στον πρώτο καφέ με τη Ζήνα

«Όταν πέθανε ο μπαμπάς μου ήμουν τριών ετών. Όταν είσαι τόσο μικρός και χάνεις τον μπαμπά σου μαθαίνεις να ζεις χωρίς αυτόν. Ποτέ δεν το ένιωσα ως δυσκολία. Όσο μεγάλωνα μάθαινα περισσότερα πράγματα για τον μπαμπά μου» δήλωσε ο Μπάμπης Λαζαρίδης και συμπλήρωσε:

Ο Μπάμπης Λαζαρίδης ήπιε τον πρώτο καφέ με τη Ζήνα



«Έχω δύο, τρεις μνήμες από τον μπαμπά μου. Θυμάμαι πως με είχε μαλώσει μία φορά».

Τέλος ο ίδιος ευχαρίστησε δημοσίως τη μητέρα του για το πως τον μεγάλωσε και δεν στερήθηκε τίποτα.



