Τζένιφερ Λόπεζ: Ενοχλημένη σε επίδειξη μόδας

Της ζήτησαν να κλείσει την ομπρέλα ενώ έβρεχε

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Τι συμβαίνει με την Τζένιφερ Λόπεζ/ ERT

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Τζένιφερ Λόπεζ παρακολούθησε την επίδειξη μόδας της Stella McCartney στο Παρίσι, όπου η βροχή προκάλεσε αναστάτωση.
  • Ο σωματοφύλακάς της σκούπισε τη βρεγμένη θέση της, ενώ η ίδια επιβεβαίωσε ότι ήταν καθαρή.
  • Η Λόπεζ ενοχλήθηκε όταν της ζητήθηκε να κλείσει την ομπρέλα της κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης.
  • Στην πρώτη σειρά ήταν επίσης η Νταϊάν Μόργκαν και ο σύζυγος της σχεδιάστριας, Άλασντερ Γουίλις.
  • Η νέα συλλογή της Stella McCartney επικεντρώνεται στην προστασία των ωκεανών και τη βιώσιμη μόδα.

Η Τζένιφερ Λόπεζ βρέθηκε στο Παρίσι για την επίδειξη μόδας της Stella McCartney και, όπως ήταν αναμενόμενο, η εμφάνισή της τράβηξε όλα τα βλέμματα.

Αυτή τη φορά, ωστόσο, η προσοχή δε στράφηκε μόνο στο εντυπωσιακό look της, αλλά και σε ένα απρόοπτο που σημειώθηκε στην πρώτη σειρά. Η 57χρονη σταρ παρακολούθησε το fashion show την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, το οποίο πραγματοποιήθηκε σε εξωτερικό χώρο, και συγκεκριμένα, στους κήπους της κατοικίας του Βρετανού πρέσβη. 

Η Τζένιφερ Λόπεζ βρέθηκε στο Παρίσι για την επίδειξη μόδας της Stella McCartney

Η Τζένιφερ Λόπεζ στο Παρίσι για την επίδειξη μόδας της Stella McCartney/ Profimedia

Της σκούπισαν τη θέση για να μη βραχεί

Δυστυχώς όμως, οι διοργανωτές της εκδήλωσης φαίνεται πως δεν είχαν ενημερωθεί για τον καιρό, καθώς έβρεχε λίγο πριν ξεκινήσει το σόου και κατά διαστήματα κατά τη διάρκειά του. Η βροχή έκανε αισθητή την παρουσία της, με τους καλεσμένους να προσπαθούν να προστατευτούν όπως μπορούσαν. Όταν λοιπόν, η Τζένιφερ Λόπεζ έφτασε, απογοητεύτηκε βλέποντας ότι οι θέσεις ήταν βρεγμένες. Τότε, ο σωματοφύλακάς της έσπευσε να σκουπίσει για εκείνη τη θεση της.

Τζένιφερ Λόπεζ: Ενοχλημένη σε επίδειξη μόδας

Τζένιφερ Λόπεζ: Ενοχλημένη σε επίδειξη μόδας/ Profimedia

Μάλιστα, όπως μπορεί να δει κανείς σε βίντεο που κυκλοφορεί στο Χ, η ίδια η Λόπεζ θέλησε να βεβαιωθεί ότι όντως σκούπισε καλά το μαρμάρινο παγκάκι.

 

 

Παρά τις καιρικές συνθήκες, το show πραγματοποιήθηκε κανονικά, με τη Ζιλιέτ Μπινός να βρίσκεται ανάμεσα στους εκλεκτούς καλεσμένους και τις Κάρλι Κλος και Μιράντα Κερ να περπατούν στην πασαρέλα. 

Η Τζένιφερ Λόπεζ κρατούσε μια ομπρέλα, όμως κάποια στιγμή ενημερώθηκε πως θα έπρεπε να την κλείσει και να την παραδώσει στο προσωπικό της διοργάνωσης. Σύμφωνα με τη «Daily Mail», η τραγουδίστρια φάνηκε αρχικά ενοχλημένη από το αίτημα. Μια γυναίκα που καθόταν πίσω της φέρεται να της επισήμανε διακριτικά πως έπρεπε να κλείσει την ομπρέλα. Η Λόπεζ αντέδρασε αρχικά με ένα «Oh», κρατώντας την για λίγο ακόμη ανοιχτή, προτού τελικά την παραδώσει και παραμείνει στη θέση της χωρίς προστασία από τη βροχή.

 

@realsebastianamundsen J.Lo’s Umbrella Moment at Stella McCartney 👀☔ Jennifer Lopez front row at the Stella McCartney Spring/Summer 2027 show during Paris Fashion Week, reacting when staff asked for her umbrella moments before the show began. © @realsebastianamundsen #JenniferLopez #JLo #StellaMcCartney #ParisFashionWeek #PFW ♬ video games - 🎧

 

Στην πρώτη σειρά μαζί της βρίσκονταν η Βρετανίδα ηθοποιός και κωμικός Νταϊάν Μόργκαν, καθώς και ο σύζυγος της σχεδιάστριας, Άλασντερ Γουίλις. Η θέση δίπλα στην Τζένιφερ Λόπεζ είχε κρατηθεί, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, για την Άννα Γουίντουρ, η οποία τελικά δεν έδωσε το «παρών».

Η νέα συλλογή της Stella McCartney είχε στο επίκεντρο την προστασία των ωκεανών, ακολουθώντας παράλληλα τη γνωστή φιλοσοφία του οίκου για μόδα χωρίς δέρμα, γούνα και φτερά ζωικής προέλευσης.
 

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