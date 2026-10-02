Μαζωνάκης: Όταν επισκέφθηκε σχολείο και τραγούδησε μαζί με παιδιά

Η ξεχωριστή σχέση του με τα παιδιά – Ένα βίντεο γεμάτο χαμόγελα

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Όταν επισκέφθηκε σχολείο και τραγούδησε μαζί με τα παιδιά

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Ανάμεσα στα δεκάδες στιγμιότυπα του Γιώργου Μαζωνάκη που έχουν επιστρέψει τις τελευταίες ημέρες στα social media, υπάρχει ένα βίντεο που ξεχωρίζει για έναν πολύ διαφορετικό λόγο.

Ο αγαπημένος τραγουδιστής βρίσκεται σε ένα σχολείο, περιτριγυρισμένος από μικρά παιδιά που τραγουδούν. Εκείνος τα κοιτάζει με ένα μεγάλο χαμόγελο, κουνά το πόδι του στον ρυθμό και φαίνεται να απολαμβάνει πραγματικά τη στιγμή.

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Μαζωνάκης: Όταν επισκέφθηκε σχολείο και τραγούδησε μαζί με παιδιά

Μια απλή εικόνα, χωρίς σκηνικά και προβολείς, που αποτυπώνει μια πιο τρυφερή πλευρά του Γιώργου Μαζωνάκη.

Τα παιδιά φαίνεται πως είχαν τραβήξει αμέσως την προσοχή του. Εκείνος παρακολουθεί το τραγούδι τους χαμογελαστός, συμμετέχοντας με τον δικό του τρόπο και αφήνοντας για λίγο στην άκρη την εικόνα του σταρ.

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Η σχέση του με τα παιδιά ήταν μια πλευρά του που αγαπούσε ιδιαίτερα και τέτοιες στιγμές έδειχναν πόσο εύκολα μπορούσε να χαλαρώσει και να αφεθεί στη χαρά της στιγμής.

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Μαζωνάκης: Όταν επισκέφθηκε σχολείο και τραγούδησε μαζί με παιδιά

Σήμερα, το συγκεκριμένο βίντεο αποκτά μια ξεχωριστή συναισθηματική αξία. Γιατί μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα δεν βλέπεις τον Γιώργο Μαζωνάκη πάνω στη σκηνή, αλλά έναν άνθρωπο που χαμογελά αυθόρμητα μπροστά σε μια ομάδα παιδιών.

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ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ
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