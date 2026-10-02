Αθηνά Οικονομάκου: Γιατί δε δείχνει ποτέ τα πρόσωπα των παιδιών της

«Δε με απασχολούν τα views», εξήγησε

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Αθηνά Οικονομάκου: Η συγκίνησή της στην παρουσίαση του πρώτου της παραμυθιού/ Πρώτος καφές με τη Ζήνα

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Αθηνά Οικονομάκου δεν δείχνει τα πρόσωπα των παιδιών της στα social media για λόγους προστασίας.
  • Η απόφασή της προήλθε από ανησυχίες σχετικά με τους κινδύνους της έκθεσης των ανηλίκων στο διαδίκτυο.
  • Η ηθοποιός τόνισε ότι δεν επιθυμεί να κρίνει άλλους γονείς που δημοσιεύουν φωτογραφίες των παιδιών τους.
  • Επιθυμεί τα παιδιά της να αποφασίσουν μόνα τους για τη δημόσια παρουσία τους όταν μεγαλώσουν.
  • Αν και τα παιδιά της θα μπορούσαν να της προσφέρουν μεγάλη απήχηση, δεν την ενδιαφέρουν τα likes και τα views.

Μια προσωπική εξήγηση για την επιλογή της να κρατά μακριά από τα social media τα πρόσωπα των δύο παιδιών της θέλησε να δώσει η Αθηνά Οικονομάκου.

Η ηθοποιός, που είναι ιδιαίτερα ενεργή στα social media και μοιράζεται συχνά στιγμές από την καθημερινότητα και τη ζωή της, έχει επιλέξει συνειδητά να μην αποκαλύπτει τα πρόσωπα του Μάξιμου και της Σιέννα.

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Αθηνά Οικονομάκου: Γιατί δε δείχνει ποτέ τα πρόσωπα των παιδιών της

Αφορμή για τη νέα της τοποθέτηση στάθηκε ένα βίντεο της Άννας Κανδαράκη σχετικά με τους κινδύνους που μπορεί να κρύβει η έκθεση των ανηλίκων στο διαδίκτυο. Η Αθηνά Οικονομάκου θέλησε, μέσα από ένα δικό της βίντεο, να εξηγήσει στους followers της τους λόγους πίσω από αυτή την απόφαση, καθώς, όπως ανέφερε, πολλές φορές έχει δεχθεί σχόλια ότι δεν βρίσκεται αρκετά με τα παιδιά της.

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«Έπεσα σε ένα βίντεο της αγαπημένης Άννας Κανδαράκη που μιλούσε σχετικά με την προβολή των παιδιών μας στα social media και τους κινδύνους που εγκυμονεί αυτό… Με βρήκε πολύ σύμφωνη. Και κάνω αυτό το βίντεο για να εξηγήσω τη δική μου θέση, γιατί πολλές φορές έχω κατηγορηθεί ότι εγώ παραμελώ τα παιδιά μου, ότι δεν είμαι με τα παιδάκια μου. Γιατί περισσότερο φαντάζομαι συμβαίνει αυτό, γιατί τη ζωή μου δεν την ξέρετε, γιατί δεν τα δείχνω», ανέφερε αρχικά.

«Δεν τα δείχνω στα social media. Δηλαδή, θα ανεβάσω μία φορά στις τρεις εβδομάδες κάτι; Μπορεί και καθόλου. Καλά και φάτσα δεν το συζητάμε ότι δεν έχω δείξει ποτέ και ούτε πρόκειται. Θεωρώ ότι αυτό είναι ενός είδους εμπορευματοποίηση…», πρόσθεσε.

Η ίδια, μάλιστα, έσπευσε να διευκρινίσει πως δεν επιθυμεί να κρίνει άλλους γονείς που επιλέγουν να δημοσιεύουν φωτογραφίες και στιγμές των παιδιών τους.

 

@athinao1konomakou

Αυτά και καληνύχτα σας❤️

♬ πρωτότυπος ήχος - Athina Oikonomakou

 

«Χωρίς να θέλω να κατηγορήσω κανέναν που το κάνει, χωρίς να θέλω να πω ότι αυτοί που το κάνουν το κάνουν γι’ αυτό το λόγο. Ο καθένας αποφασίζει και επιλέγει στη ζωή του και είναι ώριμος όταν έχει παιδιά να επιλέξει τι θέλει να κάνει και τους λόγους που το κάνει. Δεν θέλω να συγκριθώ με κανέναν. Δεν θέλω να πω σε καμία περίπτωση ότι εγώ είμαι η καλύτερη και τα κάνω σωστά, αλλά θέλω να σας πω για τροφή για σκέψη δηλαδή ότι είναι ακριβώς αντίθετος ο λόγος που το κάνω εγώ…», τόνισε.

«Είναι για να τα προστατεύσω»

Για την Αθηνά Οικονομάκου, η επιλογή να μη δείχνει τα πρόσωπα των παιδιών της συνδέεται πρωτίστως με την προστασία τους.

«Είναι για να τα προστατεύσω. Θα έπαιρνα πολύ περισσότερα likes, πολύ περισσότερα views, πολύ περισσότερα λεφτά με το να δείχνω τα παιδιά μου και να τα χρησιμοποιώ για εμπορικούς λόγους που μου το έχουν ζητήσει πάμπολλες φορές και ξέρω θα με χρυσοπλήρωναν γι’ αυτό και δεν το κάνω πολύ συνειδητά γιατί θεωρώ ότι είναι πολύ επικίνδυνο», εξήγησε.

Μάλιστα, αποκάλυψε πως ακόμη και σε δημόσιες στιγμές, όταν κάποιος θαυμαστής της ζητήσει μια φωτογραφία, φροντίζει ώστε τα παιδιά της να μη φαίνονται.

Αθηνά Οικονομάκου: Γιατί δε δείχνει ποτέ τα πρόσωπα των παιδιών της

«Γιατί ακόμα και όταν είμαστε έξω και ένας φαν θα έρθει για να μου ζητήσει φωτογραφία, τα γυρνάω πλάτη. Τους λέω να κάτσουν λίγο δίπλα και πολλές φορές και τα παιδιά με ρωτάνε "Μαμά, γιατί; Θέλουμε και εμείς να είμαστε στη φωτογραφία. Γιατί δεν μας θέλεις; Γιατί δεν δείχνεις τη φατσούλα μας; Γιατί μας βάζεις να γυρνάμε πλάτη; Γιατί δείχνεις μόνο το χέρι μου μαμά; Γιατί μόνο το κεφαλάκι μου;"», περιέγραψε.

Η ηθοποιός εξήγησε πως έχει επιλέξει να αφήσει στα ίδια τα παιδιά της το δικαίωμα να αποφασίσουν, όταν μεγαλώσουν, αν θέλουν να έχουν δημόσια παρουσία στα social media.

«Πολλές φορές με ρωτάνε. Και τους λέω "Γιατί θεωρώ ότι δεν έχω εγώ κανένα δικαίωμα να επιλέξω για εσάς το αν θέλετε να προβάλλεστε, ειδικά σε ένα λογαριασμό με τόσους πολλούς followers και τόσο μεγάλη δυναμική. Όταν μεγαλώσετε και είστε ώριμα πια παιδάκια και ακόμα ίσως και όταν ενηλικιωθείτε, αν χρειαστεί, θα επιλέξετε εσείς ώριμα και συνειδητά και αν είναι δική σας απόφαση, εγώ με πολύ μεγάλη χαρά θα ανεβάσω 100 φωτογραφίες δικές σας"».

Κλείνοντας, η Αθηνά Οικονομάκου παραδέχτηκε πως τα παιδιά της θα μπορούσαν να της χαρίσουν πολύ μεγάλη απήχηση στα social media, ωστόσο τα likes και τα views δεν αποτελούν προτεραιότητά της.

«Και πιστέψτε με, έχουν πολύ ενδιαφέρον για τα δικά μου παιδάκια. Πολύ ενδιαφέρον. Θα γελούσατε πολύ με πάρα πολλά βίντεο. Θα είχα απίστευτα views, αλλά δεν με απασχολεί», είπε χαρακτηριστικά.

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