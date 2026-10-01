Νέες αφίξεις έρχονται να ταράξουν τα νερά στο αποψινό επεισόδιο του First Dates!
«Με ποιον χαρακτήρα έχεις έρθει;», ρωτάει η Ζενεβιέβ Μαζαρί, για να λάβει την απόλυτα ειλικρινή απάντηση από τη dater: «Με τον τρελό, εννοείται!».
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Πάντως, η ίδια φαίνεται πως είχε εντελώς διαφορετικές προσδοκίες από το ραντεβού της, κάτι που δεν έκρυψε στιγμή στις δηλώσεις της. «Δεν είναι κάγκουρας, ούτε πίθηκος», την ακούμε να λέει χαρακτηριστικά στο τρέιλερ του νέου επεισοδίου, το οποίο θα προβληθεί την Τετάρτη 7/10.
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Θα καταφέρει, άραγε, ο συνοδός της να ανατρέψει την πρώτη εντύπωση; Η συνέχεια επί της οθόνης, καθώς η ιστορία θα δείξει αν τελικά θα υπάρξει και δεύτερο ραντεβού!
Αποκαλύψεις που σοκάρουν, ατάκες που θα συζητηθούν και πολλές εκπλήξεις έρχονται στο νέο, απολαυστικό επεισόδιο του First Dates!
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