Eνώπιον της ανακρίτριας βρίσκονται ξανά οι κατηγορούμενοι για τη φονική εμπρηστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Οι τέσσερις κατηγορούμενοι κλήθηκαν για συμπληρωματικές απολογίες, με σκοπό την αναβάθμιση των κατηγοριών σε τρομοκρατία.

Δυόμισι μήνες μετά τον άδικο χαμό της μητέρας της και τον σοβαρό τραυματισμό της ίδιας, η Αφροδίτη Νέστορα άνοιξε την καρδιά της στο STAR και στη Λευκή Γεωργάκη.

«Δεν έχω την ίδια δύναμη που είχα πριν από το περιστατικό, και σωματικά και ψυχολογικά. Η αλήθεια είναι αυτή, αλλά όλη αυτή η αγάπη που πήρα από τη μητέρα μου και την οικογένειά μου δίνει τη δύναμη να συνεχίσω», δήλωσε η κ. Νέστορα.

Αν και τα εγκαύματα στα χέρια και τα πόδια της πονούν ακόμα, αν και οι πληγές από τον άδικο χαμό της μητέρας της είναι ακόμα νωπές, η Αφροδίτη Νέστορα δηλώνει αποφασισμένη να μην εγκαταλείψει όσα αγαπά.

«Σεβόμενη απόλυτα τη μνήμη της μητέρας μου, θεωρώ υποχρέωσή μου να συνεχίσω και με τη δουλειά μου και με την ενασχόλησή μου με την πολιτική. Θα ήταν απόλυτα λάθος από πλευράς μου να σταματήσω οποιαδήποτε δραστηριότητα είχα μέχρι σήμερα, γιατί αυτό θα σήμαινε ότι οι τρομοκράτες έχουν πετύχει τον στόχο τους».

Αναβάθμιση κατηγοριών για τους κατηγορούμενους

Μετά από 2,5 μήνες προφυλάκισης, οι τέσσερις κατηγορούμενοι για τη φονική έκρηξη, από την οποία έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα, κλήθηκαν εκ νέου να δώσουν συμπληρωματική κατάθεση στην ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση.

Ουσιαστικά, αυτή η διαδικασία αναβαθμίζει την ποινική αξιολόγηση των συνδεόμενων νόμων περί τρομοκρατικής πράξης, που προβλέπουν αυστηρότερες ποινές.

«Τα τραύματά μου είναι αρκετά, θέλουν ακόμα έναν μεγάλο χρόνο να επουλωθούν και να αποκατασταθούν πλήρως. Ελπίζω να γλιτώσω τα χειρότερα. Χειρουργεία που χρειάζεται να κάνω, ελπίζω ο οργανισμός μου να ανταποκριθεί αρκετά ικανοποιητικά και να μη χρειαστεί να τα κάνω. Έχω ακόμη μέλλον».

Ο 24χρονος ιδιοκτήτης του διαμερίσματος – που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε πριν και μετά την επίθεση – αλλά και ο 25χρονος «ντελιβεράς» των κλειδιών έφτασαν το πρωί στα δικαστήρια, ζητώντας προθεσμία για συμπληρωματικές εξηγήσεις μέσα στο επόμενο 15ήμερο. Αύριο, το κατώφλι της ανακρίτριας θα περάσουν και δύο κατηγορούμενοι ως φυσικοί δράστες της επίθεσης.

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