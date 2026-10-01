Η Μαρία Αναστασοπούλου μίλησε ανοιχτά για τις αποφάσεις που σημάδεψαν την επαγγελματική της πορεία, εξηγώντας γιατί επέστρεψε στον ΣΚΑΪ και ποια αποχώρηση ήταν πιο δύσκολη για την ίδια. Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή Studio στις 3 με τη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο, το μεσημέρι της Πέμπτης.

Η ίδια ξεκαθάρισε ότι η έξοδός της από τον ANT1 συνδέθηκε με την αίσθηση ότι είχε ολοκληρωθεί ο κύκλος της στη συγκεκριμένη εκπομπή, ενώ η επιστροφή της στον ΣΚΑΪ ήρθε μετά από πρόταση που, όπως είπε, είχε ιδιαίτερη βαρύτητα για εκείνη. Παράλληλα, στάθηκε στη σχέση που διατηρεί με τον σταθμό του Φαλήρου, όπου εργάζεται από νεαρή ηλικία και όπου φέτος παραμένει στη μεσημεριανή ζώνη στο πλευρό του Άρη Πορτοσάλτε, παρουσιάζοντας τη νέα ενημερωτική εκπομπή Live You.

Η Μαρία Αναστασοπούλου έφυγε από τον ΣΚΑΪ για τον ΑΝΤ1, για να επιστρέψει στο Φάληρο

Τι είπε η Μαρία Αναστασοπούλου για την αποχώρηση από τον ANT1

Αναφερόμενη στην απόφασή της να φύγει από τον ANT1, η Μαρία Αναστασοπούλου δήλωσε: «Έφυγα από τον ANT1 γιατί θεώρησα ότι ολοκληρώθηκε ο κύκλος μου και αυτό που μπορούσα και ήθελα να κάνω στην εκπομπή. Ήρθε η πρόταση από τον ΣΚΑΪ και έτσι επέστρεψα. Όποια πρόταση και να δεχόμουν από τον ΣΚΑΪ, νομίζω ότι θα ήταν η πιο δελεαστική από οποιαδήποτε άλλη, οπότε ήταν πιο εύκολο να πω το “ναι”. Ήταν σαν να μην έφυγα».

Η δημοσιογράφος περιέγραψε και το πώς βίωσε την παρουσία της στον ANT1 σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο. Όπως είπε: «Ήμουν δύο χρόνια στον ΑΝΤ1, ήταν επαγγελματική ενηλικίωση. Όπως περνάνε τα παιδιά στο πανεπιστήμιο και φεύγουν από το σπίτι, έτσι ανοίγεις τα φτερά σου, σταματάει να υπάρχει η ασφάλεια που έχει η “φωλιά” σου και λες “πάμε να δούμε τώρα τι ψάρια πιάνουμε”. Είναι όλα από την αρχή, να σε μάθουν οι άλλοι άνθρωποι και να αποδείξεις ότι άξιζε η μεταγραφή».

Η Μαρία Αναστασοπούλου βρέθηκε στο πλευρό του Γιώργου Μαζωνάκη για δύο τηλεοπτικές σεζόν

«Δεν είμαι ψυχρή, ούτε εκτελέστρια»

Σημαντικό μέρος της συζήτησης αφορούσε το συναισθηματικό φορτίο που έχουν για εκείνη οι μεγάλες επαγγελματικές μετακινήσεις. Η Μαρία Αναστασοπούλου τόνισε ξεκάθαρα: «Δεν είμαι ψυχρή, ούτε εκτελέστρια, ξεκάθαρα. Μου ήταν πολύ πιο δύσκολο να φύγω από τον ΣΚΑΪ απ’ ό,τι όταν έφυγα από τον ΑΝΤ1. Είμαι εδώ από 19 χρονών».

Με αυτόν τον τρόπο εξήγησε γιατί η προηγούμενη αποχώρησή της από τον ΣΚΑΪ είχε μεγαλύτερο βάρος για την ίδια, καθώς ο σταθμός συνδέεται με τα πρώτα της επαγγελματικά βήματα και με μια μακρά περίοδο της ζωής της.

Η συνεργασία με τον Γιώργο Παπαδάκη και το Καλημέρα Ελλάδα

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, η Μαρία Αναστασοπούλου μίλησε και για την εμπειρία της δίπλα στον αείμνηστο Γιώργο Παπαδάκη, εξηγώντας τι κράτησε από τη συνεργασία τους στο Καλημέρα Ελλάδα. Όπως είπε: «Δεν εξαρτώνται όλα από εμάς, βέβαια. Παίζει ρόλο και η τύχη αλλά τον κυριότερο για μένα τον παίζει η δουλειά».

Συνεχίζοντας, στάθηκε ειδικά στον ρόλο του παρουσιαστή στην πρωινή ενημερωτική ζώνη: «Μέτρησε και ο Γιώργος (Παπαδάκης), ότι φεύγεις και πηγαίνεις δίπλα σε έναν άνθρωπο απολύτως συνδυασμένο με την πρωινή ζώνη. Χάρη σε εκείνον υπάρχει σήμερα η πρωινή ζώνη. Έμαθα πάρα πολλά από εκείνον. Μόλις βρεθείς δίπλα του, συνειδητοποιείς ότι “μάλλον δε δουλεύω και πάρα πολύ”. Ο άνθρωπος αυτός δούλευε από τις 2:30 τα ξημερώματα. Εγώ κουβαλάω την επιμονή του να είμαστε ακριβείς, σωστοί και με σεβασμό απέναντι στον τηλεθεατή, περισσότερη ενσυναίσθηση του τι θα ήθελε να ακούσει αυτή τη στιγμή ο τηλεθεατής. Διαμεσολαβητικά λειτουργούμε εμείς».

Η τοποθέτησή της έδωσε και το στίγμα του γιατί η διετής παρουσία της στον ANT1 αποτέλεσε, όπως είπε, μια περίοδο επαγγελματικής ωρίμανσης.