Ελένη Μενεγάκη: Με τους άντρες της ζωής της στην Άνδρο - Η ανάρτησή της!

Με ποιους φωτογραφήθηκε η «βασίλισσα» της TV;

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Πηγή: Φωτογραφίες Instagram
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ελένη Μενεγάκη δημοσίευσε οικογενειακή φωτογραφία από την Άνδρο στο Instagram, με τον σύζυγό της Μάκη Παντζόπουλο, τον γιο της Άγγελο Λάτσιο και τον αδερφό της Θοδωρή Μισόκαλο.
  • Η ανάρτηση έγινε στις 1 Οκτωβρίου και αποτυπώνει στιγμές από την παραμονή της στο νησί.
  • Η Άνδρος είναι σημαντικός προορισμός για την οικογένεια, συνδυάζοντας προσωπικές και επαγγελματικές δραστηριότητες.
  • Η Ελένη έχει περιορίσει τις δημόσιες εμφανίσεις της μετά την ολοκλήρωση της εκπομπής της.
  • Η φωτογραφία προσφέρει μια σπάνια εικόνα της οικογενειακής της ζωής, καθώς ο αδερφός της αποφεύγει τις δημόσιες εμφανίσεις.

Με μια νέα ανάρτηση από την Άνδρο, η Ελένη Μενεγάκη μοιράστηκε ένα σπάνιο οικογενειακό στιγμιότυπο στο προφίλ της στο Instagram.

Η παρουσιάστρια εμφανίζεται με τον σύζυγό της Μάκη Παντζόπουλο, τον γιο της Άγγελο Λάτσιο και τον αδερφό της Θοδωρή Μισόκαλο, σε φωτογραφία που ξεχώρισε καθώς οι κοινές δημόσιες εμφανίσεις με τον αδελφό της είναι ελάχιστες τα τελευταία χρόνια.

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Η ανάρτηση δημοσιεύτηκε το απόγευμα της Πέμπτης 1 Οκτωβρίου και αποτυπώνει στιγμές από την παραμονή της στο νησί. Η Ελένη υποδέχτηκε τον Οκτώβριο στην αγαπημένη της Άνδρο, έχοντας δίπλα της πρόσωπα από τον στενό οικογενειακό της κύκλο.

Ελένη Μενεγάκη: Με τους άντρες της ζωής της στην Άνδρο - Η ανάρτησή της!

Η παρουσιάστρια έχει επιλέξει τα τελευταία χρόνια να κρατά χαμηλό προφίλ, ενώ απέχει από την τηλεόραση μετά την ολοκλήρωση της πορείας της στην καθημερινή ζώνη με την εκπομπή Ελένη. Μέσα από τη νέα δημοσίευση, έδωσε στους followers της μια εικόνα από την καθημερινότητά της εκτός τηλεοπτικού πλατό.

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Η οικογενειακή φωτογραφία της Ελένης Μενεγάκη στην Άνδρο

Ανάμεσα στις εικόνες που δημοσίευσε, ξεχώρισε το οικογενειακό καρέ με τον Μάκη Παντζόπουλο, τον Άγγελο Λάτσιο και τον Θοδωρή Μισόκαλο. Οι τέσσερις τους ποζάρουν σε φυσικό τοπίο του νησιού, σε μια από τις σπάνιες φορές που καταγράφεται κοινή φωτογραφία με τον αδελφό της παρουσιάστριας, ο οποίος έχει αποτραβηχτεί από τα φώτα της δημοσιότητας.

Η ανάρτηση της Ελένης Μενεγάκη

Γιατί η Άνδρος παραμένει σημείο αναφοράς

Η Άνδρος διατηρεί σταθερή θέση στην καθημερινότητα της Ελένης Μενεγάκη και του Μάκη Παντζόπουλου εδώ και χρόνια. Το νησί δεν αποτελεί μόνο προορισμό ξεκούρασης για το ζευγάρι και την οικογένειά του, αλλά και τόπο όπου αναπτύσσουν επαγγελματική δραστηριότητα, καθώς διαθέτουν τη δική τους ξενοδοχειακή μονάδα. 

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Γι’ αυτό και η επιστροφή της παρουσιάστριας στην Άνδρο συνδέεται τόσο με προσωπικές στιγμές όσο και με τη σταθερή παρουσία της οικογένειας στο νησί για σημαντικό μέρος του χρόνου. Η νέα ανάρτηση ήρθε να επιβεβαιώσει αυτή τη σχέση, προβάλλοντας μια πιο ιδιωτική, οικογενειακή πλευρά της ζωής της.

Ελένη Μενεγάκη: Με τους άντρες της ζωής της στην Άνδρο - Η ανάρτησή της!

Μετά την αποχώρησή της από την καθημερινή τηλεόραση και την ολοκλήρωση της εκπομπής Ελένη, η παρουσιάστρια έχει περιορίσει τις δημόσιες εμφανίσεις και τις προσωπικές αποκαλύψεις. Η νέα δημοσίευση αποκτά έτσι ξεχωριστό ενδιαφέρον, επειδή δίνει μια σπάνια εικόνα από το οικογενειακό της περιβάλλον.

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ΕΛΕΝΗ ΜΕΝΕΓΑΚΗ
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ΜΑΚΗΣ ΠΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ
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