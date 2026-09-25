Στο Λονδίνο βρίσκεται αυτές τις ημέρες η Ελένη Μενεγάκη μαζί με τις δύο μεγαλύτερες κόρες της.

Η επιλογή του προορισμού μόνο τυχαία δεν είναι, καθώς η Βαλέρια Λάτσιου έχει ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή της στη βρετανική πρωτεύουσα. Η δεύτερη κόρη της Ελένης Μενεγάκη και του Γιάννη Λάτσιου αποφοίτησε το περασμένο καλοκαίρι από το Λύκειο και, από τον φετινό Σεπτέμβριο, σπουδάζει Οικονομικές και Πολιτικές Επιστήμες, στο φημισμένο πανεπιστήμιο LSE.

Το London School of Economics and Political Science (LSE) αποτελεί ένα από τα κορυφαία πανεπιστήμια Κοινωνικών Επιστημών στο Λονδίνο. Ιδρύθηκε το 1895 και βρίσκεται στο κέντρο της βρετανικής πρωτεύουσας. Έχει διακριθεί ως «Πανεπιστήμιο της Χρονιάς», ενώ κατατάσσεται σταθερά στην κορυφή των πανεπιστημίων του Ηνωμένου Βασιλείου σε τομείς όπως τα Οικονομικά, η Πολιτική και οι Διεθνείς Σχέσεις.

Ελένη Μενεγάκη: Απόδραση στο Λονδίνο με τη Λάουρα και τη Βαλέρια

Η παρουσιάστρια μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους φωτογραφίες από το φθινοπωρινό ταξίδι της στη Μεγάλη Βρετανία, όπου είχε την ευκαιρία να περάσει πολύτιμο χρόνο με τις «πριγκίπισσές» της.

Το άλμπουμ περιείχε λήψεις από το αεροδρόμιο, από τις βόλτες τους στους δρόμους της πόλης, αλλά και από εμβληματικά σημεία του Λονδίνου, όπως η Tower Bridge, με την Ελένη Μενεγάκη να καταγράφει όμορφες στιγμές από την οικογενειακή τους απόδραση.

Λάουρα και Βαλέρια Λάτσιου περπατούν στο φωτισμένο Λονδίνο

Ανάμεσα στα στιγμιότυπα ξεχώρισε εκείνο που απεικονίζει τις δύο αδελφές, Λάουρα και Βαλέρια, να περπατούν μαζί στους δρόμους του Λονδίνου, με τη μητέρα τους να καταγράφει μια σπάνια και άκρως τρυφερή οικογενειακή στιγμή.