Ελένη Μενεγάκη: Φθινοπωρινή εξόρμηση στο Λονδίνο με τις κόρες της

Τα νυχτοπερπατήματα της οικογένειας στην εντυπωσιακή Tower Bridge

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Ελένη Μενεγάκη: Με τις κόρες της, Λάουρα και Βαλέρια, στο Λονδίνο

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ελένη Μενεγάκη βρίσκεται στο Λονδίνο με τις δύο μεγαλύτερες κόρες της.
  • Η Βαλέρια Λάτσιου σπουδάζει Οικονομικές και Πολιτικές Επιστήμες στο LSE.
  • Το LSE είναι ένα από τα κορυφαία πανεπιστήμια Κοινωνικών Επιστημών στο Ηνωμένο Βασίλειο.
  • Η Μενεγάκη μοιράστηκε φωτογραφίες από το ταξίδι τους, περιλαμβάνοντας εμβληματικά σημεία του Λονδίνου.
  • Ξεχώρισε τρυφερή στιγμή με τις κόρες της στους δρόμους της πόλης.

Στο Λονδίνο βρίσκεται αυτές τις ημέρες η Ελένη Μενεγάκη μαζί με τις δύο μεγαλύτερες κόρες της.

Ελένη Μενεγάκη: Δείτε τη στα 24 της με καστανά, σγουρά μαλλιά

Η επιλογή του προορισμού μόνο τυχαία δεν είναι, καθώς η Βαλέρια Λάτσιου έχει ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή της στη βρετανική πρωτεύουσα. Η δεύτερη κόρη της Ελένης Μενεγάκη και του Γιάννη Λάτσιου αποφοίτησε το περασμένο καλοκαίρι από το Λύκειο και, από τον φετινό Σεπτέμβριο, σπουδάζει Οικονομικές και Πολιτικές Επιστήμες, στο φημισμένο πανεπιστήμιο LSE.

Το London School of Economics and Political Science (LSE) αποτελεί ένα από τα κορυφαία πανεπιστήμια Κοινωνικών Επιστημών στο Λονδίνο. Ιδρύθηκε το 1895 και βρίσκεται στο κέντρο της βρετανικής πρωτεύουσας. Έχει διακριθεί ως «Πανεπιστήμιο της Χρονιάς», ενώ κατατάσσεται σταθερά στην κορυφή των πανεπιστημίων του Ηνωμένου Βασιλείου σε τομείς όπως τα Οικονομικά, η Πολιτική και οι Διεθνείς Σχέσεις.

Ελένη Μενεγάκη: Απόδραση στο Λονδίνο με τη Λάουρα και τη Βαλέρια

Ελένη Μενεγάκη: Απόδραση στο Λονδίνο με τη Λάουρα και τη Βαλέρια

Η παρουσιάστρια μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους φωτογραφίες από το φθινοπωρινό ταξίδι της στη Μεγάλη Βρετανία, όπου είχε την ευκαιρία να περάσει πολύτιμο χρόνο με τις «πριγκίπισσές» της.

Ελένη Μενεγάκη: Οι νέες εικόνες με τον Μάκη από τις διακοπές τους στο Ιόνιο

Το άλμπουμ περιείχε λήψεις από το αεροδρόμιο, από τις βόλτες τους στους δρόμους της πόλης, αλλά και από εμβληματικά σημεία του Λονδίνου, όπως η Tower Bridge, με την Ελένη Μενεγάκη να καταγράφει όμορφες στιγμές από την οικογενειακή τους απόδραση.

Λάουρα και Βαλέρια Λάτσιου περπατούν στο φωτισμένο Λονδίνο

Λάουρα και Βαλέρια Λάτσιου περπατούν στο φωτισμένο Λονδίνο

Ανάμεσα στα στιγμιότυπα ξεχώρισε εκείνο που απεικονίζει τις δύο αδελφές, Λάουρα και Βαλέρια, να περπατούν μαζί στους δρόμους του Λονδίνου, με τη μητέρα τους να καταγράφει μια σπάνια και άκρως τρυφερή οικογενειακή στιγμή.

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ΕΛΕΝΗ ΜΕΝΕΓΑΚΗ
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