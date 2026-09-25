Μελίνα Ασλανίδου - Χρήστος Μενιδιάτης έρχονται στο «THEAMA» από 2 Οκτωβρίου

Η μεγάλη μουσική συνάντηση της σεζόν με δύο αγαπημένους λαϊκούς καλλιτέχνες

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Μελίνα Ασλανίδου - Χρήστος Μενιδιάτης Στο THEAMA
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Η Μελίνα Ασλανίδου, μία από τις πιο χαρακτηριστικές και αγαπημένες φωνές του σύγχρονου ελληνικού τραγουδιού, επιστρέφει στην Αθήνα για να δώσει μια διαφορετική νότα στις νύχτες μας. Με τη μοναδική ερμηνευτική της ταυτότητα, τη σκηνική της παρουσία και ένα ρεπερτόριο γεμάτο μεγάλες επιτυχίες, αναμένεται να χαρίσει στο κοινό στιγμές γεμάτες συναίσθημα.

Μελίνα Ασλανίδου - Χρήστος Μενιδιάτης έρχονται στο «THEAMA» από 2 Οκτωβρίου

Ο Χρήστος Μενιδιάτης, ένας από τους πλέον αναγνωρίσιμους εκπροσώπους του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού. Με αυθεντική λαϊκή χροιά, έντονη σκηνική ενέργεια και τραγούδια που έχουν αγαπηθεί διαχρονικά από το κοινό, αποτελεί έναν καλλιτέχνη που ξέρει να δημιουργεί μοναδική ατμόσφαιρα σε κάθε ζωντανή του εμφάνιση.

Μελίνα Ασλανίδου - Χρήστος Μενιδιάτης έρχονται στο «THEAMA» από 2 Οκτωβρίου

Την ξεχωριστή αυτή παρέα συμπληρώνει ο Παναγιώτης Μαύρος, ο καλλιτέχνης - αποκάλυψη των τελευταίων ετών, ο οποίος αν και ανήκει στη νέα γενιά, έχει ήδη καταφέρει να ξεχωρίσει και να γίνει ιδιαίτερα αγαπητός με τα live του στα γλέντια του Αιγαίου και όχι μόνο!

 
Τρεις καλλιτέχνες, τρεις ξεχωριστές διαδρομές και τρεις διαφορετικές μουσικές ταυτότητες ενώνονται επί σκηνής στο «THEAMA»

Η Μελίνα Ασλανίδου, ο Χρήστος Μενιδιάτης και ο  Παναγιώτης Μαύρος μας προκαλούν από τις 2 Οκτωβρίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο.

Συμμετέχουν η Εύα Μαντά, Η Μαρίλια και ο Χρήστος Χαραλαμπίδης. 

Βραδιές γεμάτες ρυθμό, διασκέδαση,συγκίνηση και πολύ κέφι σε ένα πρόγραμμα που φιλοδοξεί να κάνει κάθε βραδιά ξεχωριστή!

Μελίνα Ασλανίδου - Χρήστος Μενιδιάτης έρχονται στο «THEAMA» από 2 Οκτωβρίου

Ραντεβού... στα βόρεια από την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου!

Theama Athens - Σίνα 7, Μαρούσι
 

 

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