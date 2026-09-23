«Μια ζωή»: Ο μονόλογος μιας μοδίστρας με τη Νένα Μεντή από τις 11 Νοεμβρίου

Η μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο του Πτι Παλαί για λίγες παραστάσεις

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Μία ζωή με τη Νένα Μεντή
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Ύστερα από δύο επιτυχημένες σεζόν στην αθηναϊκή σκηνή με αλλεπάλληλα sold out που συνεχίστηκαν και στην πρόσφατη καλοκαιρινή περιοδεία, η παράσταση «Μια ζωή» - Ο μονόλογος μιας μοδίστρας επιστρέφει στο Πτι Παλαί, από τις 11 Νοεμβρίου, για έναν ακόμη, περιορισμένο κύκλο παραστάσεων. Η θερμή και ενθουσιώδης ανταπόκριση του κοινού φέρνει και πάλι στη σκηνή τη Νένα Μεντή, στον ρόλο της μοδίστρας που αγαπήθηκε ιδιαίτερα, σε μία παράσταση που διανύει τη δική της ξεχωριστή πορεία. Η προπώληση έχει ανοίξει.

«Μια ζωή»: Ο μονόλογος μιας μοδίστρας με τη Νένα Μεντή από τις 11 Νοεμβρίου

Ο Πέτρος Ζούλιας υπογράφει το κείμενο και τη σκηνοθεσία, ενώ η Νένα Μεντή δίνει μια βαθιά ανθρώπινη και συγκινητική ερμηνεία, ενσαρκώνοντας μια απλή λαϊκή γυναίκα που, καθώς αδειάζει το ατελιέ όπου εργάστηκε για δεκαετίες, ξετυλίγει το νήμα της προσωπικής της ιστορίας. Μέσα από τις μνήμες, τις απώλειες, τις μικρές καθημερινές χαρές και τα τραγούδια που σημάδεψαν διαφορετικές εποχές, η ζωή της ηρωίδας συναντά τη νεότερη ιστορία της Ελλάδας, σε μια αφήγηση που γίνεται ταυτόχρονα προσωπική και συλλογική.

Στο ταξίδι των αναμνήσεών της, ανάμεσα στη νοσταλγία για όσα πέρασαν και την αγωνία για όσα έρχονται, αναδύεται η ψυχή του καθημερινού ανθρώπου που παλεύει να σταθεί σε έναν κόσμο που αλλάζει γρήγορα και αμετάκλητα. Μια ιστορία για τις μικρές και μεγάλες στιγμές που διαμορφώνουν μια ζωή, για όσα κρατάμε μέσα μας και για όσα μας ενώνουν, που τελικά γίνεται ένας φόρος τιμής στις προσωπικές ιστορίες του καθενός μας και στις μεγάλες συγκινήσεις της ζωής.

Συντελεστές

«Μια ζωή»: Ο μονόλογος μιας μοδίστρας με τη Νένα Μεντή από τις 11 Νοεμβρίου

Κείμενο – Σκηνοθεσία: Πέτρος Ζούλιας
Σκηνικά: Άννα Ζούλια
Κοστούμια: Νίκος Χαρλαύτης
Μουσική: Παναγιώτης Τσεβάς
Φωτισμοί: Μελίνα Μάσχα
Βοηθός σκηνοθέτη: Άννα Μαρία Κατσουλάκη

Κάθε Τετάρτη στις 19:00 και Κυριακή στις 21:00 - Για λίγες παραστάσεις.
Πτι Παλαί, Ριζάρη 24, Παγκράτι
 

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