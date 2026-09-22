«Το πάρτυ της ζωής μου» της Ελένης Ράντου, επιστρέφει για 5η σεζόν

Την έχουν απολαύσει πάνω απο 200.000 θεατές και έρχεται στο Θέατρο Διάνα

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Προλάβετε τις περιορισμένες θέσεις που ανοίγει η more.com και για τον Νοέμβριο. Συνεχίζουμε ακάθεκτοι αυτό το ΠΑΡΤΥ ΖΩΗΣ  που έχει χωρέσει περισσότερους από 200.000 θεατές, γιατί έχει αφήσει διάπλατες τις πόρτες της ψυχής για να  χωρέσουν όλοι!

«Το πάρτυ της ζωής μου» της Ελένης Ράντου, επιστρέφει για 5η σεζόν

ΠΡΕΜΙΕΡΑ  Σάββατο 24 Οκτώβρη 2026

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ  ΑΝΕΣΤΗΣ ΑΖΑΣ

Πληροφορίες και εισιτήρια ΚΑΙ στο ταμείο του θεάτρου
από 10 Οκτωβρίου καθημερινά 5μμ-9μμ

«ΤΟ ΠΑΡΤΥ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΟΥ» 

«Το πάρτυ της ζωής μου» της Ελένης Ράντου, επιστρέφει για 5η σεζόν

  • Ένα πρωτόγνωρο θεατρικό φαινόμενο , μια μοναδική εμπειρία ζωής.
  • Το πιο δυσεύρετο εισιτήριο  για 4 ΣΥΝΕΧΌΜΕΝΑ χρόνια
  • Η  ομαδική μας  ψυχανάλυση, που δε φτάνει μια φορά να τη βιώσεις
  • 500 παραστάσεις Αθήνα - Θεσσαλονίκη – Κύπρο
  • Ένας υποκριτικός άθλος , ένα τεστ αντοχής και αφοσίωσης της Ελένης Ράντου , μια συγκλονιστική ερμηνεία, με τη σκηνοθετική καθοδήγηση του Ανέστη Αζά

Συντελεστές:

«Το πάρτυ της ζωής μου» της Ελένης Ράντου, επιστρέφει για 5η σεζόν

Κείμενο: Ελένη Ράντου
Εμπνευσμένο από το θεατρικό καμβά Every Brilliant Thing, των Ντανκαν Μακμιλαν και Τζονυ Ντοναχιου

ΕΡΜΗΝΕΙΑ: ΕΛΕΝΗ ΡΑΝΤΟΥ

ΣΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΚΑΙ ΤΟ ΑΚΟΡΝΤΕΟΝ ΥΠΟΔΕΧΟΜΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΗ :ΧΡΥΣΑ ΛΕΡΟΓΙΑΝΝΗ
ΒΙΟΛΙ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΙΑΚΩΒΟΥ

«Το πάρτυ της ζωής μου» της Ελένης Ράντου, επιστρέφει για 5η σεζόν

Σκηνοθεσία: Ανέστης Αζάς
Σκηνικά: Μάγιου Τρικεριώτη
Ενδυματολόγος: Κική Γραμματικοπούλου
Κίνηση: Αντιγόνη Γύρα
Πρωτότυπη μουσική : String Demons
Φωτισμοί: Χριστίνα Θανάσουλα

Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Αντώνης Κοκολάκης
Email: kokolakispr@yahoo.gr και kokolakispr@gmail.com
 

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