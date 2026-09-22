Κουσουλός για την εμπειρία με το ιατρείο στο Κολωνάκι: «Κάτι δε μ' άρεσε»

Ο δημοσιογράφος είχε πάει δυο φορές στο εν λόγω ιατρείο

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Ο Πέτρος Κουσουλός στον Πρώτο Καφέ με τη Ζήνα

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Πέτρος Κουσουλός περιγράφει την εμπειρία του από ιατρείο στο Κολωνάκι, μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.
  • Επισκέφθηκε το ιατρείο δύο φορές και παρατήρησε στοιχεία που τον προβλημάτισαν.
  • Ανέφερε ότι ο χώρος δεν ήταν τυπικό ιατρείο και είχε μια ιδιαίτερη ατμόσφαιρα.
  • Τόνισε ότι η προσωπική του εμπειρία δεν είναι καθοριστική, αλλά τα στοιχεία της έρευνας είναι σημαντικά.
  • Δήλωσε ότι η δικαιοσύνη θα αποφανθεί για την υπόθεση και θα συνεχίσει να παρουσιάζει τα ντοκουμέντα.

Τη δική του εμπειρία από το ιατρείο στο Κολωνάκι, το οποίο βρέθηκε στο επίκεντρο μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, περιέγραψε ο Πέτρος Κουσουλός, αποκαλύπτοντας για πρώτη φορά τι ήταν εκείνο που τον προβλημάτισε κατά τις επισκέψεις του.

Ο δημοσιογράφος, μιλώντας για την έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη γύρω από την υπόθεση, εξήγησε πως ο ίδιος επισκέφθηκε το συγκεκριμένο ιατρείο δύο φορές, αφού είχε ακούσει για τους δύο γιατρούς από έναν άνθρωπο που εμπιστευόταν.

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Όπως ανέφερε, εκείνη την περίοδο αντιμετώπιζε ένα δεύτερο αυτοάνοσο και, έχοντας ήδη απευθυνθεί σε δημόσιες δομές, ιδιώτες γιατρούς και νοσοκομεία, αποφάσισε να κάνει μια επίσκεψη στο συγκεκριμένο ιατρείο.

«Έκανα μια επίσκεψη, έκανα μια δεύτερη, κάτι δεν μ' άρεσε και εκεί πέρα ξεκινήσαμε να κάνουμε μια καταγραφή των γεγονότων τα οποία έχω ζήσει εκ των έσω», ανέφερε χαρακτηριστικά στην εκπομπή Πρώτος Καφές με τη Ζήνα.

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Ο Πέτρος Κουσουλός περιέγραψε και την εικόνα που αποκόμισε από τον χώρο, σημειώνοντας πως από την πρώτη του επίσκεψη κατάλαβε ότι δεν επρόκειτο για ένα συνηθισμένο ιατρείο.

Κουσουλός για την εμπειρία με το ιατρείο στο Κολωνάκι: «Κάτι δε μ' άρεσε»

«Όταν πήγα στο ιατρείο, καταρχάς είδα ότι δεν ήταν ακριβώς ιατρείο, ήταν κάτι σαν ιατρείο. Δηλαδή, θέλω να πω ότι δεν είναι ένα τυπικό ιατρείο. Ήταν ένας ιδιαίτερος χώρος», είπε.

Ο ίδιος διευκρίνισε πως κατά την πρώτη του επίσκεψη δεν υπήρξε κάτι που να τον ανησύχησε ιδιαίτερα. Ωστόσο, όπως αποκάλυψε, στη δεύτερη επίσκεψη παρατήρησε ορισμένα πράγματα που τον έκαναν να αισθανθεί διαφορετικά.

«Κατά τη διάρκεια του δεύτερου ραντεβού είδα κάποια πράγματα τα οποία ενδεχομένως με ξένισαν και από εκεί και πέρα, επειδή ήρθαν και κάποιες πληροφορίες στα αυτιά μου, συνεχίσαμε αυτή την έρευνα και έχουμε καταγράψει κάποια πράγματα», σημείωσε.

Ο δημοσιογράφος θέλησε, μάλιστα, να ξεκαθαρίσει ότι δεν θεωρεί πως η προσωπική του εμπειρία είναι εκείνη που πρέπει να κρίνει την υπόθεση. Αντίθετα, όπως τόνισε, αυτό που έχει σημασία είναι τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί στο πλαίσιο της δημοσιογραφικής έρευνας.

«Καμία σημασία η δική μου εμπειρία. Σημασία έχουν τα ντοκουμέντα τα οποία έχουν καταγραφεί», ανέφερε, προσθέτοντας πως δεν έχει ούτε την ιατρική ιδιότητα ούτε την πρόθεση να αποφανθεί για τις θεραπευτικές πρακτικές που ακολουθούνταν.

Παράλληλα, εξήγησε γιατί επέλεξε να μιλήσει δημόσια για τη δική του εμπειρία αυτή τη χρονική στιγμή. Όπως είπε, πλέον έχει τη δική του εκπομπή και το δικό του βήμα, ενώ μέχρι πρότινος δεν ήθελε η προσωπική του μαρτυρία να επισκιάσει την υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη.

«Τώρα έχω το βήμα, τώρα έχω τη δική μου εκπομπή και, κατά δεύτερον, δεν ήθελα να επισκιάσω εγώ όλη αυτή την ιστορία του Μαζωνάκη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Πέτρος Κουσουλός υπογράμμισε ακόμη πως η δικαιοσύνη είναι εκείνη που θα αποφανθεί για την υπόθεση, ενώ αναφέρθηκε και στα στοιχεία που έχουν δει το φως της δημοσιότητας μέσα από την έρευνα.

«Η δικαιοσύνη θα αποφανθεί», σημείωσε, επαναλαμβάνοντας πως ο ίδιος δεν πρόκειται να «δικάσει» κανέναν, αλλά θα συνεχίσει να παρουσιάζει τα στοιχεία και τα ντοκουμέντα που έχουν καταγραφεί.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα»

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