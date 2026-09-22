Νατάσα Θεοδωρίδου: Ο σύντροφός της, Γιάννης Καρυπίδης, παρακολούθησε το live της / Βίντεο με φωτογραφίες από NDP

Η Νατάσα Θεοδωρίδου πραγματοποίησε μία συναυλία το βράδυ της Δευτέρας 21 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Άλσος, με πλήθος κόσμου να συγκεντώνεται για να δει και να ακούσει ζωντανά τα τραγούδια της.

Ανάμεσα στους θεατές, το «παρών» έδωσε και ο σύντροφος της Νατάσας Θεοδωρίου, ο Γιάννης Καρυπίδης, ο οποίος απόλαυσε το πρόγραμμα της αγαπημένης του.

Η Νατάσα Θεοδωρίδου επί σκηνής / Φωτογραφία: NDP

Ο γνωστός επιχειρηματίας απόλαυσε ως θεατής τη Νατάσα Θεοδωρίδου, ενώ ο φωτογραφικός φακός τον απαθανάτισε σε χαλαρές στιγμές, καθισμένο ανάμεσα στο κοινό.

Ο σύντροφος της Νατάσας Θεοδωρίδου, Γιάννης Καρυπίδης, παρακολούθησε live τη συναυλία που έδωσε / Φωτογραφία: NDP

Ο Γιάννης Καρυπίδης, ο οποίος έχει επιλέξει να διατηρεί χαμηλό προφίλ σε ό,τι αφορά τις δημόσιες κοινές εμφανίσεις με τη Νατάσα Θεοδωρίδου, έχει στηρίξει και στο παρελθόν την αγαπημένη του, όταν έδωσε το «παρών» τον περασμένο Ιούλιο σε μία ακόμη sold out συναυλία της Νατάσας Θεοδωρίδου στον ίδιο χώρο.

Τη συναυλία της δημοφιλούς ερμηνεύτριας παρακολούθησαν διάσημα πρόσωπα της ελληνικής showbiz, όπως οι: Ελεάνα Ακριώτη, Κωνσταντίνα Μιχαήλ, Γιώργος Δουδέσης και Ναταλία Δραγούμη.

Μάλιστα, μετά το τέλος της συναυλίας φωτογραφήθηκαν μαζί της στο καμαρίνι της.

Οι Κωνσταντίνα Μιχαήλ, Νατάσα Θεοδωρίδου, Γιώργος Δουδέσης και Ναταλία Δραγούμη / Φωτογραφία: NDP

Η Κωνσταντίνα Μιχαήλ, η Νατάσα Θεοδωρίδου και η Ναταλία Δραγούμη / Φωτογραφία: NDP

Η Ελεάνα Ακριώτη με τη Νατάσα Θεοδωρίδου / Φωτογραφία: NDP

Η σχέση του ζευγαριού φαίνεται ότι έχει περάσει πλέον σε μια πιο εξωστρεφή περίοδο, διατηρώντας από κοινού τη διακριτικότητα που τους χαρακτηρίζει. Υπενθυμίζουμε, ότι η πρώτη επίσημη κοινή εμφάνισή της Νατάσας Θεοδωρίου και του Γιάννη Καρυπίδη είχε πραγματοποιηθεί τον περασμένο Μάιο στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Η Νατάσα Θεοδωρίδου / Φωτογραφία: NDP

Σε πρόσφατη συνέντευξή της, η γνωστή τραγουδίστρια είχε δηλώσει ότι: «Σαν τον έρωτα δεν έχει. Επειδή έχω κορίτσια, δεν έχει μπει άντρας στο σπίτι ποτέ. Παρόλο που έφυγαν τα κορίτσια μου για σπουδές, ακόμα δεν μπαίνει. Να αλλάξει παρακαλώ! Δίνομαι στον έρωτα ψυχή και σώμα. Στον έρωτα εάν δεν δοθείς, τότε κάνουμε μισή δουλειά» ανέφερε χαρακτηριστικά η τραγουδίστρια».

Ο Γιάννης Καρυπίδης δραστηριοποιείται επιχειρηματικά στον χώρο των τροφίμων, με την επαγγελματική του πορεία να συνδέεται, μεταξύ άλλων, με προϊόντα με βάση το ελληνικό μέλι, ενώ στο παρελθόν είχε ασχοληθεί και με το ποδόσφαιρο.