Γιώργος Σαμπάνης: Δάκρυσε μιλώντας συγκινημένος για τον Γιώργο Μαζωνάκη

«Ο Γιώργος ήταν ένα πλάσμα σαν αρτίστας. Θα μου λείψει...»

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Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: NDP
Γιώργος Σαμπάνης: Τα δάκρυα συγκίνησης για τον Γιώργο Μαζωνάκη / Βίντεο: Mega

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Γιώργος Σαμπάνης συγκινήθηκε μιλώντας για τον Γιώργο Μαζωνάκη και τον ξαφνικό θάνατό του, με τον οποίο συνεργάστηκε σε 22 τραγούδια.
  • Περιέγραψε τον Μαζωνάκη ως μοναδικό καλλιτέχνη με σπάνια φωνή και αυθεντική έκφραση της λαϊκής μουσικής.
  • Αναφέρθηκε στη σύντροφό του, Ιωάννα Σαρρή, και την επιρροή της στην επιθυμία του να γίνει πατέρας.
  • Υπερασπίστηκε τον Γιάννη Πάριο από αρνητικά σχόλια για την εμφάνισή του, τονίζοντας το δικαίωμά του να τραγουδάει όποτε θέλει.

Ο Γιώργος Σαμπάνης παραχώρησε μία εφ΄όλης της ύλης συνέντευξη στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι» και στο δημοσιογράφο Νίκο Συρίγο.

Γιώργος Σαμπάνης για Ιωάννα Σαρρή: «Το χιούμορ είναι το πιο σέξι πράγμα!»

Ο Γιώργος Σαμπάνης / Φωτογραφία: NDP

Ο Γιώργος Σαμπάνης / Φωτογραφία: NDP

Ο γνωστός καλλιτέχνης μίλησε, μεταξύ άλλων, για τον ξαφνικό θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, του οποίου έχει υπογράψει 22 τραγούδια, μη μπορώντας να συγκρατήσει τα δάκρυά του.

Όπως είπε αρχικά ο Γιώργος Σαμπάνης: «Με τον Γιώργο Μαζωνάκη προλάβαμε να κάνουμε 22 τραγούδια μαζί. Ο Γιώργος ήταν ένα πλάσμα σαν αρτίστας. Καθολικός αρτίστας, είχε όλα τα στοιχεία που μπορούν να φτιάξουν έναν μουσικό πλανήτη που είναι μόνο δικός του. Είχε μια σπάνια χροιά, η οποία δε θύμιζε κανέναν άλλον ερμηνευτή. Είχε έναν δικό του τρόπο να αποκρύνεται στα μουσικά κείμενα, και να μετρά τις φράσεις. Είχε παραπάνω από 2,5 οκτάβες φωνής, παρόλο που δεν του φαινόταν, γιατί μπορούσε να τραγουδήσει από πάρα πολύ χαμηλά μέχρι πάρα πολύ ψηλά…».

Μαζωνάκης: «Ο τελευταίος τσακωμός ήταν γιατί δεν πήγαινε να δει τη μάνα του

Ο Γιώργος Σαμπάνης και ο Γιώργος Σαμπάνης (2019) / Φωτογραφία: NDP

Ο Γιώργος Σαμπάνης και ο Γιώργος Σαμπάνης (2019) / Φωτογραφία: NDP

Και πρόσθεσε: «Ποτέ δεν τραγούδησε τραγούδια που δεν ήθελε να πει. Διάλεξε μόνος του όλα τα τραγούδια του. Τα τραγούδια που του έγραψα, δεν θα υπήρχαν, αν δεν υπήρχε εκείνος, γιατί στην ουσία παρουσιάζουν τον ίδιο. Τώρα θα καταλάβουν πάρα πολλοί άνθρωποι το πόσο σημαντικός ρεπερτοριακά ήταν… Ήταν η πιο αυθεντική έκφραση της λαϊκής μουσικής στη χώρα. Θα μου λείψει η φωνή του και η παρουσία του, η φιλία του. Αφήνει ένα καλλιτεχνικό κενό μέσα μου. Ακόμη κι αν σκεφτώ την προσωπικότητά του και γράψω κάτι, αναρωτιέμαι ποιος θα μπορέσει να το τραγουδήσει…Ο Γιώργος έφυγε νωρίς για τους ανθρώπους, πίστευε πολύ και έκανε προσπάθεια με τον εαυτό του».

Ο Γιώργος Σαμπάνης και η Ιωάννα Σαρρή / Φωτογραφία: NDP

Ο Γιώργος Σαμπάνης και η Ιωάννα Σαρρή / Φωτογραφία: NDP

Για τη σύντροφό του, Ιωάννα Σαρρή, η οποία -όπως παραδέχεται ο ίδιος- τον έχει κάνει να σκέφτεται την πατρότητα, δήλωσε ότι: «Ο έρωτας είναι παντού στη ζωή μας… Εγώ δεν μπορώ να ζήσω χωρίς αυτό το πράγμα. Νομίζω ότι οι γυναίκες μας διαλέγουν, εμείς προτείνουμε κι αυτές αποφασίζουν… Θα ήταν ψέματα να πω ότι η Ιωάννα δε με διάλεξε, δεν ξέρω κατά πόσο, σε τι βαθμό. Η Ιωάννα έχει ένα καλό, είναι σαν τον αερόσακο στο αυτοκίνητο, σώζει τις πολύ δυσβάσταχτες στιγμές με μια ελαφρότητα.

Καθαρίζει την ατμόσφαιρα. Είναι πολύ σοβαρό να έχεις δίπλα σου έναν τέτοιο άνθρωπο όταν είσαι σε μια τέτοια δουλειά. Με έχει βάλει να σκεφτώ τον εαυτό μου ως πατέρα η Ιωάννα, θα με αλλάξει πιστεύω η πατρότητα πολύ. Δε τη φοβάμαι όμως. Θα φοβόμουν αν δεν είχα την οικονομική δυνατότητα να προσφέρω στο παιδί μου μια κανονική ζωή».

Τέλος, ο γνωστός τραγουδιστής αναφέρθηκε και στα αρνητικά σχόλια που δέχθηκε πρόσφατα ο Γιάννης Πάριος για την εμφάνισή του σε συναυλία του: «Ποιος δεν μπορεί να τραγουδήσει; Ο Γιάννης Πάριος μπορεί να τραγουδήσει ό,τι θέλει, όποτε είναι συγκεντρωμένος να τραγουδήσει. Έχει το δικαίωμα και αυτός, που δεν το κάνει για οικονομικούς λόγους, να κάνει το κέφι του. Όποιος πηγαίνει στις συναυλίες, δεν πηγαίνει υποχρεωτικά. Δεν ανάγκασε κανέναν ο Γιάννης Πάριος να πληρώσει εισιτήριο για να τον ακούσει.

Ο Γιάννης Πάριος τυχαίνει να είναι ο καλύτερος τραγουδιστής της χώρας, μαζί με τον Γιώργο Νταλάρα θεωρώ», σχολίασε ο Γιώργος Σαμπάνης.

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