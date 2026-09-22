Ρόδος: Νεκρός πυροσβέστης σε επιχείρηση απεγκλωβισμού - Έπεσε στο κενό

ΕΔΕ για τις συνθήκες του δυστυχήματος

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Πηγή: Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Βασίλης Παπαδόπουλος)
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Νεκρός πυροσβέστης κατά τη διάρκεια επιχείρησης διάσωσης αναρριχητών στη Ρόδο.
  • Το περιστατικό συνέβη στο φαράγγι της Σιδερίτισσας, κοντά στα Σιάννα.
  • Ο πυροσβέστης έπεσε από μεγάλο ύψος και τραυματίστηκε θανάσιμα.
  • Εντοπίστηκε από drone που περιπολούσε στην περιοχή.
  • Διατάχθηκε Ένορκη Διοικητική Εξέταση για την διερεύνηση των συνθηκών του δυστυχήματος.

Τραγική κατάληξη είχε επιχείρηση διάσωσης στη Ρόδο, όπου ένας πυροσβέστης έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια απεγκλωβισμού αναρριχητών - περιπατητών.  

Το περιστατικό σημειώθηκε στο φαράγγι της Σιδερίτισσας, στην περιοχή Πλουμάδες, κοντά στα Σιάννα.  

Ο πυροσβέστης έσπευσε στο σημείο για να συνδράμει στην επιχείρηση, όταν, σύμφωνα με πληροφορίες, έπεσε από μεγάλο ύψος και τραυματίστηκε θανάσιμα. Εντοπίστηκε από drone που πραγματοποιούσε περιπολία στην ευρύτερη περιοχή. 

Οι ακριβείς συνθήκες της πτώσης παραμένουν υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές, οι οποίες εξετάζουν τα δεδομένα του δυστυχήματος. 

Με εντολή του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελου Τουρνά, διατάχθηκε από τον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος η διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ), με αντικείμενο την πλήρη διερεύνηση των συνθηκών και των αιτίων του περιστατικού που είχε ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.  

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