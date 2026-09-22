Μέσα από τα social media, ο Μαυρίκιος Μαυρικίου αποκάλυψε ότι υποβλήθηκε σε μια δύσκολη επέμβαση που του άλλαξε τη ζωή.

Σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Super Κατερίνα» την Τρίτη, ο γνωστός μουσικός και θεατρικός παραγωγός έκανε γνωστή την αιτία που τον ώθησε να περάσει την πόρτα του χειρουργείου.

«Ένιωθα λοιπόν ότι είχα πάρει αρκετό βάρος και, καθαρά για λόγους υγείας, μπήκα σε έναν κύκλο εξετάσεων και είδαμε ότι ήταν υψηλές οι τιμές, οπότε αποφάσισα να κάνω το γαστρικό bypass», δήλωσε, σημειώνοντας πως από την ημέρα που μπήκε στο χειρουργείο μέχρι σήμερα ζυγίζει 10 κιλά λιγότερα.

«Αρχικά είχα φτάσει στα 120 κιλά. Να σου πω, για να καταλάβετε, τώρα έχουν περάσει μόλις 10 μέρες από το χειρουργείο και έχω χάσει 10 κιλά».

Μαυρίκιος Μαυρικίου: Η συνεργασία με τον Γιώργο Μαζωνάκη που δεν έγινε ποτέ!

Ο ίδιος μίλησε και για την απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη κι εξήγησε τον λόγο που ο τραγουδιστής δεν έπαιξε σε μία παράστασή του:

«Ο χαμός του Γιώργου Μαζωνάκη είναι για μένα το πιο άδικο γεγονός που συνέβη τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας. Είχα έρθει σε επαφή με την αδερφή του Γιώργου Μαζωνάκη, γιατί το '19 ανέβασα την «Παριζιάνα» και τον ήθελα να είναι ο τραγουδιστής της παράστασης. Τελικά δεν τα βρήκαμε οικονομικά, γιατί η κα Μαζωνάκη είχε τρελές απαιτήσεις, τις οποίες βέβαια εκ των υστέρων εγώ έμαθα ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν ήξερε καν ότι ζητήθηκαν αυτά τα χρήματα για να έρθει να κάνει τη δουλειά».

Τέλος, αναφέρθηκε στον παλιό του μέντορα, Νίκο Μουρατίδη, με αφορμή τα σχόλιά του για τον αείμνηστο καλλιτέχνη:

«Έχω συνεργαστεί με τον Νίκο Μουρατίδη. Ήταν ο μάνατζέρ μου. Δεν έχω μιλήσει ποτέ για τη συνεργασία μας. Δηλαδή τώρα να φοβάμαι εγώ ξαφνικά αν ο Νίκος Μουρατίδης βγει, που μπορεί τώρα να με ακούσει, να θυμώσει και να βγει, να αρχίσει να λέει "Εμένα ο Μαυρίκιος μου είπε τότε ότι ήταν έτσι και ήταν αλλιώς και κάνανε αυτό και ψαχνόταν". Είναι δυνατόν να τον φοβάμαι; Όταν έχεις μια τέτοια σχέση, παιδιά, εμπιστεύεσαι. Είναι ευαγγέλιο αυτή η συνεργασία. Εγώ, ας πούμε, το λέω δημόσια, δεν θα ήθελα να βγει να πει αυτά που έχουμε συζητήσει οι δυο μας».