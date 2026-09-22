Μαυρίκιος Μαυρικίου: Ο λόγος που πέρασε την πόρτα του χειρουργείου

Η συνεργασία που δεν έγινε με τον Γιώργο Μαζωνάκη

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
22.09.26 , 16:48 Ρόκκος για Γκόφα: «Δε μου αρέσει η Λελέ να φοράει αποκαλυπτικά ρούχα»
22.09.26 , 16:46 Eurovision 2027: Άνοιξε η διαδικασία υποβολής συμμετοχών – Oι λεπτομέρειες
22.09.26 , 16:29 Δημογραφική κατάρρευση στην Ελλάδα μέσα σε 18 χρόνια
22.09.26 , 16:13 Τανιμανίδης – Μπόμπα: Το παραμυθένιο ταξίδι στην Αλάσκα με τις δίδυμες
22.09.26 , 16:00 Ο «Κανόνας των 6:30» και γιατί είναι απαραίτητος για την ψυχική σου υγεία
22.09.26 , 15:53 H Πλατφόρμα Medwatch Και Τα Παράνομα Ιατρεία
22.09.26 , 15:43 Καιρός: Καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας - «Κάποιοι θα ανάψουν τζάκι»
22.09.26 , 15:17 GNTM 7: Η δεύτερη ημέρα των auditions φέρνει νέες εκπλήξεις
22.09.26 , 15:03 Ρόδος: Νεκρός πυροσβέστης σε επιχείρηση απεγκλωβισμού - Έπεσε στο κενό
22.09.26 , 15:00 «Απολογία Σωκράτους» με τον Θεοδόση Πελεγρίνη, πρεμιέρα στις 2 Οκτωβρίου
22.09.26 , 14:57 Χάρις Αλεξίου: Η παιδική φωτογραφία με τον αδελφό και τη μητέρα της
22.09.26 , 14:44 Συνταξιούχος οδοντίατρος δήλωνε «βιοσυντονίστρια» κι έκανε υδροθεραπείες
22.09.26 , 14:42 Κίμ Κίλιαν: «Την εμπειρία να σου ξυρίζουν το κεφάλι δεν την ξεχνάς ποτέ»
22.09.26 , 14:39 Δίκη Τέμπη: Κατέρρευσε η Καρυστιανού - Αποχώρησε από την αίθουσα
22.09.26 , 14:39 Μαυρίκιος Μαυρικίου: Ο λόγος που πέρασε την πόρτα του χειρουργείου
Μαζωνάκης:«Ο τελευταίος τσακωμός ήταν γιατί δεν πήγαινε να δει τη μάνα του»
Stars System: Οι τυχερές ημερομηνίες του φθινοπώρου για όλα τα ζώδια
Μαζωνάκης: «Θα πεθάνεις» – Το τηλεφώνημα δύο ημέρες πριν φύγει από τη ζωή
Ηλιούπολη: Γυναίκα έπαθε ανακοπή έπειτα από κεραυνό
Μαυρίκιος Μαυρικίου: Ο λόγος που πέρασε την πόρτα του χειρουργείου
Θάνατος Μαζωνάκη: «Η γιατρός ζήτησε βαφή για μαλλιά και προσωπική βοηθό»
Συντάξεις Οκτωβρίου: Αλλαγή με την πληρωμή στους συνταξιούχους
Δίκη Τέμπη: Κατέρρευσε η Καρυστιανού - Αποχώρησε από την αίθουσα
Καιρός: Καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας - «Κάποιοι θα ανάψουν τζάκι»
Τανιμανίδης – Μπόμπα: Το παραμυθένιο ταξίδι στην Αλάσκα με τις δίδυμες
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Μαυρίκιος Μαυρικίου υποβλήθηκε σε γαστρικό bypass για λόγους υγείας, λόγω αυξημένου βάρους.
  • Έχασε 10 κιλά σε 10 ημέρες μετά την επέμβαση, φτάνοντας τα 110 κιλά από 120.
  • Αναφέρθηκε στον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, χαρακτηρίζοντάς τον άδικο και εξήγησε οικονομικές διαφορές για συνεργασία τους.
  • Μίλησε για τη συνεργασία του με τον Νίκο Μουρατίδη, τονίζοντας την εμπιστοσύνη τους.

Μέσα από τα social media, ο Μαυρίκιος Μαυρικίου αποκάλυψε ότι υποβλήθηκε σε μια δύσκολη επέμβαση που του άλλαξε τη ζωή.

Στο νοσοκομείο ο Μαυρίκιος Μαυρικίου: Η φωτογραφία μετά το χειρουργείο

Σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Super Κατερίνα» την Τρίτη, ο γνωστός μουσικός και θεατρικός παραγωγός έκανε γνωστή την αιτία που τον ώθησε να περάσει την πόρτα του χειρουργείου.

«Ένιωθα λοιπόν ότι είχα πάρει αρκετό βάρος και, καθαρά για λόγους υγείας, μπήκα σε έναν κύκλο εξετάσεων και είδαμε ότι ήταν υψηλές οι τιμές, οπότε αποφάσισα να κάνω το γαστρικό bypass», δήλωσε, σημειώνοντας πως από την ημέρα που μπήκε στο χειρουργείο μέχρι σήμερα ζυγίζει 10 κιλά λιγότερα.

Το νέο βίντεο του Μαυρίκιου Μαυρικίου μετά το σοβαρό χειρουργείο

«Αρχικά είχα φτάσει στα 120 κιλά. Να σου πω, για να καταλάβετε, τώρα έχουν περάσει μόλις 10 μέρες από το χειρουργείο και έχω χάσει 10 κιλά».

Μαυρίκιος Μαυρικίου: Η συνεργασία με τον Γιώργο Μαζωνάκη που δεν έγινε ποτέ!

Μαυρίκιος Μαυρικίου: Η συνεργασία με τον Γιώργο Μαζωνάκη που δεν έγινε ποτέ!

Ο ίδιος μίλησε και για την απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη κι εξήγησε τον λόγο που ο τραγουδιστής δεν έπαιξε σε μία παράστασή του:

«Ο χαμός του Γιώργου Μαζωνάκη είναι για μένα το πιο άδικο γεγονός που συνέβη τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας. Είχα έρθει σε επαφή με την αδερφή του Γιώργου Μαζωνάκη, γιατί το '19 ανέβασα την «Παριζιάνα» και τον ήθελα να είναι ο τραγουδιστής της παράστασης. Τελικά δεν τα βρήκαμε οικονομικά, γιατί η κα Μαζωνάκη είχε τρελές απαιτήσεις, τις οποίες βέβαια εκ των υστέρων εγώ έμαθα ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν ήξερε καν ότι ζητήθηκαν αυτά τα χρήματα για να έρθει να κάνει τη δουλειά».

Τέλος, αναφέρθηκε στον παλιό του μέντορα, Νίκο Μουρατίδη, με αφορμή τα σχόλιά του για τον αείμνηστο καλλιτέχνη:

«Έχω συνεργαστεί με τον Νίκο Μουρατίδη. Ήταν ο μάνατζέρ μου. Δεν έχω μιλήσει ποτέ για τη συνεργασία μας. Δηλαδή τώρα να φοβάμαι εγώ ξαφνικά αν ο Νίκος Μουρατίδης βγει, που μπορεί τώρα να με ακούσει, να θυμώσει και να βγει, να αρχίσει να λέει "Εμένα ο Μαυρίκιος μου είπε τότε ότι ήταν έτσι και ήταν αλλιώς και κάνανε αυτό και ψαχνόταν". Είναι δυνατόν να τον φοβάμαι; Όταν έχεις μια τέτοια σχέση, παιδιά, εμπιστεύεσαι. Είναι ευαγγέλιο αυτή η συνεργασία. Εγώ, ας πούμε, το λέω δημόσια, δεν θα ήθελα να βγει να πει αυτά που έχουμε συζητήσει οι δυο μας».

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ ΜΑΥΡΙΚΙΟΥ
 |
SUPER ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ρόκκος για Γκόφα: «Δε μου αρέσει η Λελέ να φοράει αποκαλυπτικά ρούχα»
Celebrities & Gossip Νεα
Ρόκκος για Γκόφα: «Δε μου αρέσει η Λελέ να φοράει αποκαλυπτικά ρούχα»
Σάκης Τανιμανίδης – Χριστίνα Μπόμπα
Celebrities & Gossip Νεα
Τανιμανίδης – Μπόμπα: Το παραμυθένιο ταξίδι στην Αλάσκα με τις δίδυμες
Χάρις Αλεξίου: Η παιδική φωτογραφία με τον αδελφό και τη μητέρα της
Celebrities & Gossip Νεα
Χάρις Αλεξίου: Η παιδική φωτογραφία με τον αδελφό και τη μητέρα της
Κιμ Κίλιαν
Celebrities & Gossip Νεα
Κίμ Κίλιαν: «Την εμπειρία να σου ξυρίζουν το κεφάλι δεν την ξεχνάς ποτέ»
Μαρία Μαζωνάκη: «Δε θα τον άφηνα να πάει εκεί - Θα ήθελα να μην πόνεσε»
Celebrities & Gossip Νεα
Μαρία Μαζωνάκη: «Δε θα τον άφηνα να πάει εκεί - Θα ήθελα να μην πόνεσε»
Εμμανουήλ Καραλής
Celebrities & Gossip Νεα
Εμμανουήλ Καραλής: Έτοιμος για το... άλμα του γάμου με τη σύντροφό του!
Γιώργος Σαμπάνης
Celebrities & Gossip Νεα
Γιώργος Σαμπάνης: Δάκρυσε μιλώντας συγκινημένος για τον Γιώργο Μαζωνάκη
Μπέττυ Μαγγίρα: Η διαδρομή της από το modelling στην τηλεόραση & το GNTM
Celebrities & Gossip Νεα
Μπέττυ Μαγγίρα: Η διαδρομή της από το modelling στην τηλεόραση & το GNTM
Γιώργος Μαζωνάκης
Celebrities & Gossip Νεα
Μαζωνάκης:«Ο τελευταίος τσακωμός ήταν γιατί δεν πήγαινε να δει τη μάνα του»
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top